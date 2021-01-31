Берта Сергеевна и Новый Год: праздник закончился, а бухгалтеру еще подарки в учете оформлять

Берта Сергеевна никуда не пропала, просто затянула удаленка, да и сами знаете, как оно ближе к концу года — надо сверки провести, все хвосты подтянуть, документы собрать по-максимуму и все такое. А перед Новым Годом свободного времени вообще минимум. Но вот сейчас многие бухгалтеры разбираются, как оформить итоги праздника — в частности новогодние подарки. Берта — не исключение.

Корпоратива не было. Грусть-печаль, хотя кое-кто даже вздохнул с облегчением, не всем шумная корпоративная вечеринка по душе. 31-е декабря сделали выходным (ну как «сделали» — фактически рабочий день перенесли на субботу 26-го, так что ничего в рабочих днях не изменилось). Хорошо, что в БухСофт все приказы и графики о переносе рабочих дней, как всегда, сформированы автоматически.

Но осталась еще одна одна традиция — дарить сотрудникам и их детям подарки к празднику.

В «Агор и партнеры» принято одаривать детей по категориям — до 7 лет «малышня» получает сладости и игрушку от Дедушки Мороза, младшие школьники до 12 лет — какие-нибудь подарочно-полезные ништяки (флэшки, сертификаты в книжный и т.п.), ребята постарше — подростки — билеты на какие-нибудь интересные мероприятия, кинопоказы или концерты, но всегда небанальные.

Кстати, не везде работодатели такие, как наш Броненосец. Где-то подарки выдают только дошкольникам или детям лет до 12-14, а бывает и вообще обходятся без подарков. Обязать организацию и, тем более, ИП дарить что-то вам или вашим детям или требовать взамен денежной компенсации, конечно, нельзя.

Этот Новый Год, прямо скажем, стал испытанием — в кино и театр пойти проблематично, если вообще возможно, родители на нервах, а директор почти рвет на себе волосы — как быть, что дарить?!

Не знаю как у вас в организации, но нас (взрослых) определенно ждал сюрприз. Броненосец отказался от привычной схемы — дети от мала до велика получили сладкие подарки, зато, судя по размеру, сладостей в них хватит до следующего НГ.

Помните, как в детстве мы оставляли невкусные конфеты родителям — так вот в том мешке родителям поживиться чем-то шансов нет!

Взрослым же привалило счастье в виде...подарочных карт супермаркетов. Которые, кстати, мы тянули наугад из мешочка. Как в русском лото. После того, как каждый получил свою, понеслось:

Отрицание — этого не может быть, потому что не может быть;

Гнев — а почему Леночке досталась карта в Азбуку Вкуса, а мне в Ашан?!

Торг — давайте меняться, а?

Депрессия — а я уже горошек купила, и колбасу...

Принятие — в конце концов алкогольный отдел в Перекрестке тоже есть!

Шеф сказал, что его настиг творческий кризис. Хотя, признаюсь, мне сертификат очень пригодился — на праздник ко мне нагрянул не только Андрей, но и его родители, которые давно желали со мной познакомиться.

Но вот 10 дней пролетели, как будто я один раз моргнула. И снова в бой — отчеты не ждут. И вот, когда села подбивать декабрьские итоги, столкнулась с учетом подарков. Не в первый раз конечно, но каждый раз у нас с директором жаркие споры по этому поводу.

В чем был затык в этом году — сертификаты он нам подарил номиналом 5000. Ну вы поняли — это больше 4000, так что возникает НДФЛ. Броненосец же считает — подарить и забыть.

Еще одна проблема — с нашим законодательством и судебной практикой приходится страховаться на все случаи жизни. Оформлять выдачу подарков приходится фактически задним числом (ну не с ведомостями же за за людьми бегать по офису 30 декабря).

Было несколько разных вариантов оформления подарков:

Все куплено на фирму (накладные в наличии), проводим по счету 10 , выдаем сотрудникам по ведомости. Удобно, если подарки одинаковые, например, вот сладости для малышей. Сертификаты куплены в магазинах самим директором с личной карты, приходуем на 10 счет, но через авансовый отчет . Вот он поколесил по городу, пока все их купил! Чеки на бензин, конечно, тоже приложил. С сотрудниками заключаем договора дарения, в каждом прописываем стоимость конкретного подарка . Плюс — это максимально правильный и надежный вариант, ФНС не подкопаться. Минус — надо решить, что делать с договорами на подарки детям — заключать только с родителями или, например, с подростками уже напрямую? А еще как учитывать сертификаты.

В 2020 у нас появился филиал, поэтому его сотрудникам тоже надо было организовать выдачу подарков — закупить, отвезти, оформить документы.

Для коллег которые еще не успели столкнуться с новогодними или любыми другими подарками сотрудникам и их детям дам небольшой ликбез, мне его подготовить помогли в поддержке БухСофт, т.к. в некоторых моментах я не была уверена до конца:

Выдачу подарков лучше закрепить во внутренних документах , а особенности их учета — в учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету.

Заключить договора дарения — отдельно с самими сотрудниками, отдельно — на подарки детям, где одаряемым будет указан именно ребенок, а родитель — представителем. Если у вас дорогие подарки, то это поможет избежать обложения их стоимости НДФЛ. Ведь не облагаются налогом подарки до 4000 рублей в год на каждое физлицо .

Обратите внимание! Согласно ГК РФ (статья 574) юрлицо может не заключать письменный договор на дарение, если стоимость подарка не превышает 3000 рублей, но рекомендуется все-таки закрепить сделку именно в письменном виде.

Выпуск приказа не обязателен , если есть договоры, но конечно здесь еще важно, как распоряжение директора оформляется в вашей организации. У кого-то без приказа или резолюции руководителя на документе никаких телодвижений не будет. Нашему Брониславу Васильевичу глубоко фиолетово как я там буду оформлять бумажки, главное, чтобы его лишний раз не трогали. Если вы все же оформляете приказ и не заключайте договора — составьте ведомость выдачи, чтобы подтвердить факт передачи подарков.

Безвозмездная передача приравнивается для целей расчета НДС к реализации . Значит вам нужно рассчитать налог и уплатить его в бюджет, при условии, конечно, что вы применяете ОСНО. Если вы покупали подарки у организации или ИП с выставлением НДС, то можете принять входящий налог к вычету.

В расходах по налогу на прибыль или единому налогу на УСН стоимость подарков не учитывается . Причем нельзя уменьшить налогооблагаемую базу не только на стоимость самих подарков, но и на расходы по их приобретению. К примеру, мы в Питер подарки отправляли курьерской службой — так было проще, быстрее и даже дешевле, чем везти их самому директору. Оплату курьерам принять в расходы мы не сможем. Но Броненосцу не скажу, расстроится!

В бухучете операции по покупке и выдаче подарков оформляются следующим образом:

Дебет 10 Кредит 60 — закуплены подарки у поставщика;

Дебет 19 Кредит 60 — учтен НДС со стоимости приобретенных подарков

или

Дебет 10 Кредит 71 — отражена покупка подарков подотчетным лицом.

Дальше выдача:

Дебет 73 Кредит 10 — выданы подарки получателям-сотрудникам;

Дебет 76 Кредит 10 — выданы подарки иным лицам (детям);

Дебет 91 Кредит 73 (76) — стоимость подарков признана как прочий расход;

Дебет 91 Кредит 68 — начислен НДС со стоимости безвозмездно переданного имущества.

Если подарок вышел дороже 4000 рублей, как у нас:

Дебет 70 Кредит 68 — у работника удержан НДФЛ со стоимости подарка, свыше 4 т.р. Для нас сумма получилась не критичной — 130 рублей с носа.

Обратите внимание! Удержать НДФЛ у ребенка не представляется возможным, поэтому о невозможности удержать налог необходимо сообщить в ФНС (кто-нибудь так делал вообще?).

Если вы работает на ОСНО, то между БУ и НУ возникнет разница (в бухучете расходы учитываются, а в налоговом — нет):

Дебет 99 Кредит 68 — отражено постоянное налоговое обязательство (ПНО).

Что касается страховых взносов — подарки не облагаются взносами независимо от их стоимости, неважно при этом и кому их передают — самим сотрудникам или их детям.

Вот тут меня терзали сомнения — правильно ли я все поняла, как-то не верится, что государство не пытается отжать свой кусок. Эксперт в БухСофт подтвердил — все верно, правда традиционно не обошлось без «но»:

«Самое главное — если ваши подарки сотрудникам приурочены к празднику, например, Новому Году, то они однозначно не имеют отношения к труду. А вот если вы решите привязать подарок к работе, например, выдать его за достижение определенного стажа в компании или в качестве поощрения (т.е. как премию), готовьтесь к тому, что придется его стоимость обложить страховыми взносами. По этому поводу есть решения судов не в пользу налогоплательщиков», — отвечает эксперт Татьяна.

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Что касается сертификатов, то тут есть две точки зрения и, чтобы избежать споров с проверяющими, стоит закрепить способ учета в своей учетной политике.

Вы можете отразить передачу сертификатов или подарочных карт, как передачу вещи — через 10 счет;

Или отнести сертификаты к денежным документам. Тогда приходовать их надо будет на счет 50.3.

Работник может получить товары или услуги по сертификату, а может не получить (например, забудет, а у сертификата истечет срок действия).

Есть мнение, что при покупке такого подарка организация заключает договор в пользу третьего лица и в частности НДС будет рассчитан тем, кто «отоварит» этот сертификат в будущем, если товары или услуги по нему вообще будут облагаться НДС.

Довольно спорная ситуация, поэтому я лично отражаю подарочные сертификаты, карты, билеты через счет 10 и эта позиция закреплена в учетной политике нашей компании.

Надеюсь мой ликбез будет вам полезен, коллеги. Давайте год что ли закрывать, подводить окончательные итоги и сдавать отчеты (и не забудьте про новые реквизиты платежей в бюджет!). До встречи и железных нервов нам всем!