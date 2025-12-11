Как бизнесу на УСН перейти на уплату НДС с 2026 года: инструкция к применению

Сравните сумму доходов за 2025 год с новым лимитом
С 2026 года платить НДС на УСН надо компаниям и ИП, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн ₽. Они лишаются права на автоматическое освобождение от НДС.
Если доходы компании или ИП на УСН в 2025 году не достигли 20 млн ₽, то в следующем году они применяют автоматическое освобождение от НДС до тех пор, пока их доходы не достигнут этого лимита. Как только доходы превысят 20 млн ₽, с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения, придется рассчитывать НДС (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/44848).
Причем, если доходы компании и ИП на УСН в 2026 году не превысят 15 млн ₽, то они автоматически освобождаются от НДС в 2027 году (см. Таблицу 1).
Год
Кто может получить автоматическое освобождение от НДС
До какого момента действует автоматическое освобождение
2026
Доходы в 2025 году не превысили 20 млн ₽
Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 20 млн ₽.
2027
Доходы в 2026 году не превысили 15 млн ₽
Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 15 млн ₽.
2028
Доходы в 2027 году не превысили 10 млн ₽
Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 10 млн ₽.
Таблица 1. Какой бизнес может получить автоматическое освобождение от НДС в 2026–2028 годах.
Как действовать. Рассчитайте сумму доходов нарастающим итогом с начала 2025 года, ориентируясь на показатели книги доходов и расходов. Обратите внимание, что для сравнения с лимитом берется не выручка, а именно доходы, которые вы учитываете для расчета налога на УСН. Учитывайте доходы как от реализации, так и внереализационные.
Если вы в качестве ИП в 2025 году совмещали УСН и ПСН, то учитывайте доходы по обоим спецрежимам и именно эту сумму сравнивайте с лимитом в 20 млн ₽.
В случае, когда компания и ИП на УСН уже в 2025 году перешла на уплату НДС, то с лимитом сравнивайте сумму доходов без учета налога. В доходах учитывайте и облагаемые и необлагаемые НДС доходы (письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112748). Сделать это необходимо будет тем, чьи доходы в 2024 году превысили лимит в 60 млн ₽, а в этом году доходы резко снизились и есть вероятность, что нового лимита для автоматического освобождения от НДС они не достигли.
Определиться с выгодным спецрежимом на 2026 год, ставкой НДС и воспользоваться другими законными способами снижения налоговой нагрузки помогут налоговые консультанты ЦФУ. Обращайтесь за услугой Налоговое планирование.
Изучите операции, которые не подпадают под НДС
Компании и ИП на УСН, у которых нет автоматического освобождения от НДС, освобождены от налога по операциям, поименованным в статьях 146 НК и 149 НК. Так, в пункте 2 статьи 146 НК указаны операции, которые не являются объектом обложения, например, операции по продаже земельных участков и долей в них. А статья 149 НК содержит перечень операций, которые освобождены от НДС. Например, от НДС освобождена реализация исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также услуги общепита при соблюдении определенных условий.
Как действовать. Изучите полный перечень операций, которые не облагаются от НДС. Если у вас есть операции, указанные в пункте 2 статьи 146 НК, то вы их просто покажете в разделе 7 декларации по НДС. Отказаться от этого освобождения нельзя.
Другое дело операции, перечисленные в пункте 3 статьи 149 НК. По ним компании и ИП могут отказаться от освобождения и рассчитывать НДС по общим правилам (п. 5 ст. 149 НК). Так бизнес часто действует на практике, чтобы не вести раздельный учет. Если решили воспользоваться таким отказом, необходимо уведомить об этом налоговых инспекторов — подать заявление в произвольной форме. При этом отказаться от такого освобождения можно минимум на 1 год и подать заявление не позднее 1 числа месяца квартала, с которого такое освобождение не применяете.
Есть вопросы по расчету НДС? Обращайтесь за налоговой консультацией к экспертам ЦФУ. Поможем разрешить любые вопросы, связанные с расчетом и уплатой НДС. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся.
Выберите выгодную ставку НДС
У упрощенцев есть возможность выбрать стандартную ставку НДС — 22% (10%) или пониженную — 5% или 7%. Применять одновременно и стандартную, и пониженную ставки по одним и тем же операциям нельзя. Поэтому безопаснее определиться со ставкой до конца года.
По общему правилу сменить пониженную ставку на стандартную нельзя 12 налоговых периодов, то есть 3 лет. Однако компаниям и ИП на УСН, впервые перешедшим в 2026 году на уплату НДС, предоставили единоразовую возможность сменить ставку с пониженной на стандартную в течение 4 кварталов, не дожидаясь истечения этих трех лет.
Как действовать. Определитесь с выгодной ставкой НДС на 2026 год. Подробнее о том, как это сделать мы рассказывали в своих прежних статьях:
Налоговая реформа–2026: 3 законных способа снизить налоговую нагрузку + шпаргалка.
Кто будет платить НДС на УСН в 2026 году и как к этому подготовиться уже сейчас.
А если хотите передать расчет и уплату НДС бухгалтерам на аутсорс — обращайтесь в ЦФУ. Поможем с ведением бухгалтерского и налогового учета, рассчитаем налоги, сдадим в срок декларации и оформим платежки в рамках услуги Аутсорсинг бухгалтерии.
Внесите изменения в договоры с контрагентами
В договорах с контрагентами компаниям и ИП на УСН нужно будет пересмотреть цены и указать в договорах сумму НДС. В первую очередь это, конечно, касается тех, кто начинает платить налог с 2026 года. Однако мы рекомендуем включать дополнительные условия об НДС на будущее и тем, кто с начала года претендует на автоматическое освобождение от налога: будет ли НДС включаться в цену в случае превышения лимита в 20 млн ₽ или рассчитываться сверх цены. Это позволит заранее исключить споры с партнерами.
Как действовать. Если вы вносите изменения в действующие договоры, определитесь совместно с контрагентами, включает ли уже установленная цена НДС или налог начисляется сверх цены. Конечно, покупателю выгоднее, чтобы НДС был уже включен в оговоренную стоимость. Покажем на примере.
Налоговое планирование
Налоговые консультанты ЦФУ помогут выстроить безопасную структуру бизнеса и структурировать сделки, исключив налоговые риски, в рамках услуги
Пример
В 2025 году компания на УСН применяла автоматическое освобождение от НДС. Ее доходы превысили новый лимит в 20 млн ₽, поэтому с 1 января ей придется рассчитывать НДС. В договоре с одним из контрагентов было прописано, что стоимость услуг составляет 3 млн ₽. Теперь им надо определиться, будет ли НДС включен в эту стоимость или будет начисляться сверху.
Если НДС будет включен в стоимость, то продавцу надо будет исчислить НДС по расчетной ставке. Допустим, что в 2026 году налог компания решила определять по ставке 5%. В таком случае НДС составит 142 857 ₽ (3 000 000 ₽ х 5 / 105). Если НДС начисляется сверх цены, то НДС составит 150 000 ₽ ( 3 000 000 ₽ х 5%). То есть в первом случае покупателю не придется ничего доплачивать, во втором — стоимость услуги для него возрастет на 150 000 ₽.
ФНС придерживается позиции, что если покупатель не соглашается доплатить НДС, то нужно исходить из того, что цена договора включает в себя НДС (п. 16 письма от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
При заключении новых контрактов сразу указывайте цену и сумму НДС. Если применяете освобождение, рекомендуем также договориться с контрагентами и указать, как будет рассчитываться налог при превышении лимита для автоматического освобождения от НДС.
Поможем выстроить безопасные взаимоотношения с контрагентами: составим регламент проверки, разработаем и внесем налоговую оговорку и исключим налоговые риски. Обращайтесь за услугой Налоговое планирование к экспертам ЦФУ.
Заключите договор с оператором ЭДО
Декларацию по НДС надо составлять в электронном виде и сдавать через оператора ЭДО по ТКС. Декларация по НДС на бумаге будет считаться непредставленной (п. 5 с. 174 НК). Но есть исключения. Например, налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС. Они могут представлять бумажную, а не электронную декларацию.
Как действовать. Если компания или ИП на УСН не подпадают под исключение, заключите договор на оказание услуг с оператором ЭДО. Реестр спецоператоров есть на сайте ФНС. Они предоставят вам и необходимые дополнительные файлы для сдачи отчетности.
Если хотите упростить свою работу с исчислением и уплатой НДС, а также сдачей деклараций обращайтесь к экспертам ЦФУ за услугой Аутсорсинг бухгалтерии. Возьмем на себя учет, расчет налогов и сдачу отчетности.
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFHetuBe
Начать дискуссию