Как бизнесу на УСН перейти на уплату НДС с 2026 года: инструкция к применению

Сравните сумму доходов за 2025 год с новым лимитом

С 2026 года платить НДС на УСН надо компаниям и ИП, чьи доходы за 2025 год превысили 20 млн ₽. Они лишаются права на автоматическое освобождение от НДС.

Если доходы компании или ИП на УСН в 2025 году не достигли 20 млн ₽, то в следующем году они применяют автоматическое освобождение от НДС до тех пор, пока их доходы не достигнут этого лимита. Как только доходы превысят 20 млн ₽, с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения, придется рассчитывать НДС (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/44848).

Причем, если доходы компании и ИП на УСН в 2026 году не превысят 15 млн ₽, то они автоматически освобождаются от НДС в 2027 году (см. Таблицу 1).

Год Кто может получить автоматическое освобождение от НДС До какого момента действует автоматическое освобождение 2026 Доходы в 2025 году не превысили 20 млн ₽ Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 20 млн ₽. 2027 Доходы в 2026 году не превысили 15 млн ₽ Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 15 млн ₽. 2028 Доходы в 2027 году не превысили 10 млн ₽ Рассчитывать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда доходы превысили 10 млн ₽.

Таблица 1. Какой бизнес может получить автоматическое освобождение от НДС в 2026–2028 годах.

Как действовать. Рассчитайте сумму доходов нарастающим итогом с начала 2025 года, ориентируясь на показатели книги доходов и расходов. Обратите внимание, что для сравнения с лимитом берется не выручка, а именно доходы, которые вы учитываете для расчета налога на УСН. Учитывайте доходы как от реализации, так и внереализационные.

Если вы в качестве ИП в 2025 году совмещали УСН и ПСН, то учитывайте доходы по обоим спецрежимам и именно эту сумму сравнивайте с лимитом в 20 млн ₽.

В случае, когда компания и ИП на УСН уже в 2025 году перешла на уплату НДС, то с лимитом сравнивайте сумму доходов без учета налога. В доходах учитывайте и облагаемые и необлагаемые НДС доходы (письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-07-11/112748). Сделать это необходимо будет тем, чьи доходы в 2024 году превысили лимит в 60 млн ₽, а в этом году доходы резко снизились и есть вероятность, что нового лимита для автоматического освобождения от НДС они не достигли.