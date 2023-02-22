Налоги, взносы, пошлины

Что нужно успеть бухгалтеру в феврале 2023 года

Конец месяца – это повод взглянуть на календарь и досдать отчеты и передать информацию в ИФНС и контролирующие организации.

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Что нужно успеть бухгалтеру в феврале 2023 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы не упустить важные платежи и взносы, рекомендуем свериться с табличкой:

Дата

Платежи и взносы

Кто платит

27 февраля

Налог по автоматизированной упрощенной системе налогообложения

Плательщики налога по АУСН

 

28 февраля

1/3 от суммы НДС за IV квартал прошлого года (второй платеж)

Плательщики и налоговые агенты

28 февраля

Второй авансовый платеж
по налогу за прибыль за февраль

Плательщики ежемесячных платежей авансом

28 февраля

Налог на прибыль за январь

Плательщики, выбравшие внесение платежей, рассчитанных по фактической прибыли

28 февраля

Взносы за работников
на страхование за январь

Все работодатели и наниматели физических лиц

28 февраля

НДФЛ с доходов
за период с 23.01 по 22.02

Работодатели

Кроме того, до конца месяца необходимо оплатить:

  • акцизы;

  • НДПИ за январь предыдущего года;

  • имущественные налоги за прошлый год;

  • сбор за пользование водными биологическими ресурсами;

  • налог на игорный бизнес.

Не забыть про отчетность

Помимо платежей бухгалтерам и ответственным сотрудникам до наступления весны необходимо предоставить отчетность в контролирующие инстанции. Речь идет о таких данных:

До 27 февраля:

  • уведомление об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей;
    смотрите как сформировать уведомление в 1С:Бухгалтерия и в 1С:ЗУП

  • декларация по налогу на прибыль за 01.2023;

  • расчет 6-НДФЛ за 2022;

  • персонифицированные сведения о физлицах;

  • сведения от рудовой деятельности за первый месяц текущего года;

  • декларацию по акцизам;

  • декларацию по НДПИ за январь 2022 года;

  • декларацию по налогу на игорный бизнес.

До 28 февраля:

  • сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за первый месяц текущего года.

Чтобы не забыть о предстоящих платежах или необходимости сдать отчет, целесообразно использовать специальный календарь.

С облачной 1С:Бухгалтерия вы не забудете о предстоящих необходимых платежах и отчетах. Встроенный в программу календарь бухгалтера показывает задачи со сроками уплаты налогов и взносов и помогает в подготовке отчетности.

Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отчетности даже не находясь в офисе.

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