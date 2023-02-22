Что нужно успеть бухгалтеру в феврале 2023 года

Чтобы не упустить важные платежи и взносы, рекомендуем свериться с табличкой:

НДФЛ с доходов за период с 23.01 по 22.02

Взносы за работников на страхование за январь

Второй авансовый платеж по налогу за прибыль за февраль

1/3 от суммы НДС за IV квартал прошлого года (второй платеж)

Кроме того, до конца месяца необходимо оплатить:

Помимо платежей бухгалтерам и ответственным сотрудникам до наступления весны необходимо предоставить отчетность в контролирующие инстанции. Речь идет о таких данных:

До 27 февраля:

декларацию по НДПИ за январь 2022 года;

сведения от рудовой деятельности за первый месяц текущего года;

декларация по налогу на прибыль за 01.2023;

уведомление об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей; смотрите как сформировать уведомление в 1С:Бухгалтерия и в 1С:ЗУП

До 28 февраля:

сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за первый месяц текущего года.

Чтобы не забыть о предстоящих платежах или необходимости сдать отчет, целесообразно использовать специальный календарь.

С облачной 1С:Бухгалтерия вы не забудете о предстоящих необходимых платежах и отчетах. Встроенный в программу календарь бухгалтера показывает задачи со сроками уплаты налогов и взносов и помогает в подготовке отчетности.

Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отчетности даже не находясь в офисе.