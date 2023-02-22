Что нужно успеть бухгалтеру в феврале 2023 года

Чтобы не упустить важные платежи и взносы, рекомендуем свериться с табличкой:
Дата
Платежи и взносы
Кто платит
27 февраля
Налог по автоматизированной упрощенной системе налогообложения
Плательщики налога по АУСН
28 февраля
1/3 от суммы НДС за IV квартал прошлого года (второй платеж)
Плательщики и налоговые агенты
28 февраля
Второй авансовый платеж
Плательщики ежемесячных платежей авансом
28 февраля
Налог на прибыль за январь
Плательщики, выбравшие внесение платежей, рассчитанных по фактической прибыли
28 февраля
Взносы за работников
Все работодатели и наниматели физических лиц
28 февраля
НДФЛ с доходов
Работодатели
Кроме того, до конца месяца необходимо оплатить:
акцизы;
НДПИ за январь предыдущего года;
имущественные налоги за прошлый год;
сбор за пользование водными биологическими ресурсами;
налог на игорный бизнес.
Не забыть про отчетность
Помимо платежей бухгалтерам и ответственным сотрудникам до наступления весны необходимо предоставить отчетность в контролирующие инстанции. Речь идет о таких данных:
До 27 февраля:
уведомление об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей;
смотрите как сформировать уведомление в 1С:Бухгалтерия и в 1С:ЗУП
декларация по налогу на прибыль за 01.2023;
расчет 6-НДФЛ за 2022;
сведения от рудовой деятельности за первый месяц текущего года;
декларацию по акцизам;
декларацию по НДПИ за январь 2022 года;
декларацию по налогу на игорный бизнес.
До 28 февраля:
сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за первый месяц текущего года.
Чтобы не забыть о предстоящих платежах или необходимости сдать отчет, целесообразно использовать специальный календарь.
С облачной 1С:Бухгалтерия вы не забудете о предстоящих необходимых платежах и отчетах. Встроенный в программу календарь бухгалтера показывает задачи со сроками уплаты налогов и взносов и помогает в подготовке отчетности.
Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отчетности даже не находясь в офисе.
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ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов.
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