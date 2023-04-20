Как заполнять новую форму 6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом»

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» c версии 3.1.23.357 и 3.1.24.212 форма отчета была изменена, основываясь на новую редакцию формы расчета 6-НДФЛ, согласно приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

Подготовить отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 к отправке в ИФНС поможет сервис «1С-Отчетность». Сервис можно подключить в «Е-Офис 24».

Заполнение бланка отчета в 1С:ЗУП выполняется автоматически. Для этого нужно выполнить несколько действий.

Подготовка к заполнению 6-НДФЛ

1. На верхней панели выбрать вкладку «Отчетность, справки». В выпадающем списку нажать на «1С-Отчетность» (рис. 1).

Рис. 1. 1С-Отчетность

2. После этого откроется список с отчетами. Если ранее организация не формировала отчеты в 1С-Отчетность, то он будет пуст.

Для открытия бланка отчета 6-НДФЛ нужно нажать кнопку «Создать» (1). Откроется дополнительное окно со списком отчетов.

В группе «Отчетность по физлицам» выбрать «6-НДФЛ (с 2021 года)» и нажать кнопку «Выбрать» (3) (рис. 2).

Рис. 2. Выбор отчета

3. В открывшемся окне выбрать период (1), за который предоставляется отчет. Это поле заполняется автоматически. При создании отчета за 1 квартал 2023 года в нем должно сразу отобразиться этот период. После проверки нажать кнопку «Создать» (3) (рис. 3).

Важно! Перед созданием отчета нужно проверить редакцию формы. Она должна быть утвержденной Приложением № 1 к приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (рис. 3, 2).

Рис. 3 Создание отчета

Заполнение 6-НДФЛ в 1С:ЗУП

1. Открывшуюся форму программа заполняет автоматически после нажатия кнопки «Заполнить» (рис. 4). После проверки титульного листа можно приступить к остальным разделам отчета.

Рис. 4. Заполнение отчета

В первом разделе отражаются перечисленные платежи по НДФЛ. По сравнению с предыдущей редакцией форма раздела изменилась. Теперь нужно отображать выплаты, произведенные к определенному сроку.

За первые 3 квартала таких сроков три. В четвертом квартале будет четыре.

В таблице ниже приведены сроки за 1 квартал:

Срок перечисления Номер строки в отчете Период перечисления Первый срок перечисления 021 01.01.2023-22.01.2023 Второй срок перечисления 022 23.01.2023-22.02.2023 Третий срок перечисления 023 23.02.2023-22.03.2023

Строка 024 заполняется только по итогам года. Итоговая строка 020 заполняется автоматически суммой строк 021-023.

ВАЖНО! С 1 января 2023 период для начисления НДФЛ исчисляется с 23 числа месяца до 22 числе следующего месяца. В декабре этот период заканчивается 31 декабря.

2. Во втором разделе отчета 6-НДФЛ отражаются доходы сотрудников, начисленные и выплаченные за 1 квартал 2023, и сумма стандартных налоговых вычет за указанный период. Так же здесь рассчитывается сумма начисленного НДФЛ. Удержанный налог нужно указать в строке 160.

Рис. 5. Раздел 2

Показатели в отчете можно расшифровать и посмотреть, какие данные были включены в эту строку. Для этого нужно выделить интересующую строку (1) и нажать кнопку «Расшифровать» (2) (рис. 6).

Рис. 6 Расшифровка

3. После проверки всех заполненных строк отчет нужно сохранить, нажав кнопку «Записать». Заполненный и проверенный отчет можно отправить в МИФНС сразу из сервиса 1С-Отчетность или выгрузить для дальнейшей отправки через СБИС или КОНТУР.

Новая форма 6-НДФЛ в 1С:ЗУП заполняется легко. Программа позволяет посмотреть, какие данные были взяты для подготовки отчета. Это позволяет проверить достоверность заполнения формы и в случае ошибки исправить ее.

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