Как отчитываться по страховым взносам с 1 квартала 2023: что изменилось 

Что изменилось по страховым взносам в 2023 году

Изменения в отчетности по страховым взносам.

Большинство отчетов, связанных со страхованием сотрудников, в 2023 году отменили. Вместо них появился единый отчет – ЕФС-1, который сдается в новый фонд СФР. Остался отчет РСВ, но форма его изменилась. А также появилась новая форма отчетности – персонифицированные сведения о физлицах. Два этих отчета – РСВ и персонифицированные сведения нужно сдавать в налоговую инспекцию.

Скорректированы сроки сдачи отчетности и уплаты взносов.

Установлен единый срок сдачи отчетов и уплаты страховых взносов, кроме взносов на травматизм. Сроки сдачи отчетов теперь – 25 число месяца, следующего за отчетным периодом, а срок оплаты взносов – 28 число.

По взносам, в отношении которых срок сдачи отчетов наступает позже срока их уплаты, нужно направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога. Оно подается в тот же срок, что и другая отчетность – до 25 числа следующего месяца. За те месяцы, в которых сдается отчет по взносам, уведомление направлять не нужно.

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ 2023 Уведомление об исчисленных суммах Уплата взносов 27.02.2023 – за январь 27.03.2023 – за февраль 25.05.2023 – за апрель 26.06.2023 – за май 25.08.2023 – за июль 25.09.2023 – за август 27.11.2023 – за октябрь 25.12.2023 – за ноябрь 28.02.2023 – за январь 28.03.2023 – за февраль 28.04.2023 – за март 29.05.2023 – за апрель 28.06.2023 – за май 28.07.2023 – за июнь 28.08.2023 – за июль 28.09.2023 – за август 30.10.2023 – за сентябрь 28.11.2023 – за октябрь 28.12.2023 – за ноябрь 29.01.2024 – за декабрь

Страховые взносы на травматизм платите, как и раньше – до 15 числа ежемесячно отдельной платежкой.

Кроме указанных выше изменений:

изменился состав застрахованных лиц по пенсионному страхованию;

ввели общую базу для взносов на социальное и пенсионное страхование;

сделали единую предельную величину по применению ставки страховых взносов 1 917 000 руб.;

ставка для страховых взносов теперь стала единой – 30% – стандартная и 15,1% – при превышении предельной величины.

ИП будут, как и прежде, платить страховые взносы за себя, но с этого года взносы будут перечисляться на единый налоговый счет. Стандартная сумма взносов за год составит 45 842 руб. Если ИП работал неполный год, то сумма взносов сокращается пропорционально количеству отработанных месяцев и дней. И 1% нужно будет доплатить при превышении дохода в 300 000 руб.

Для отдельных категорий плательщиков взносов предусмотрены льготные ставки: 15%, 7,6% и 0%. Состав льготников в текущем году такой:

IT-компании;

участники и резиденты особых территорий и экономических зон;

компании и ИП из реестра МСП;

организации, которые производят выплаты членам международных российских экипажей судов, кроме судов, связанных с хранением и перевалкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ;

компании и ИП, которые занимаются анимационной аудиовизуальной продукцией;

организации, которые выплачивают средства студентам за деятельность в студ. отрядах.

социально ориентированные НКО;

благотворительные организации.

РСВ: особенности 2023

Новая форма РСВ утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Основные изменения в форме связаны с введением единого тарифа по страховым взносам.

Обязательными к заполнению для всех плательщиков страховых взносов являются Титульный лист, Раздел 1, Подраздел 1 и Раздел 3. Остальные разделы заполняют компании со спецификой, например, те, кто вносит дополнительные взносы. Рассмотрим, какие сведения включаются в разделы из обязательного состава.

На титульном листе нужно указать среднесписочную численность за отчетный период. Этот показатель рассчитывается по общим правилам, тут ничего не изменилось. Код расчетного периода нужно поставить согласно порядку заполнения отчета. Например, для 1 квартала используется код 21. Предприниматели дополнительно на титульном листе указывают код ОГРНИП.

В Разделе 1 укажите сводные данные о начисленных взносах, здесь приводятся общие суммы взносов к уплате. В строке 030 укажите общую сумму взносов за первый квартал, которая подлежит к уплате. По строкам 031, 032, 033 идет разбивка по месяцам – суммы страховых взносов, которые подлежат к уплате за январь, февраль и март. Раздел заполняется на основе данных из Подраздела 1 Раздела 1, поэтому начать нужно с него.

Подраздел 1 Раздела 1 предназначен для отражения информации о:

тарифе – указывается код тарифа плательщика;

количестве застрахованных лиц;

суммах выплат сотрудникам и исполнителям по ГПД, на которые начисляются страховые взносы (ст. 420 НК);

суммах выплат, которые не облагаются страховыми взносами (ст. 422 НК);

базе для расчета страховых взносов;

сумме начисленных страховых взносах;

суммах начисленных страховых взносах в рамках предельной величины 1 917 000 руб. и свыше нее.

Все суммы указываются с разбивкой по месяцам – отдельно за январь, февраль и март, а также нарастающим итогом с начала года.

Если компания применяет несколько тарифов страховых взносов, заполните несколько Подразделов 1 – по одному на каждую ставку.

После этого заполните Раздел 3 отчета РСВ. Он заполняется на каждого сотрудника компании или исполнителя по ГПД, даже если у него не было начислений в отчетном периоде.

Подраздел 3.1 включает персональные данные сотрудников или исполнителей по ГПД.

Подраздел 3.2.1 включает сведения о суммах начисленных выплат и страховых взносах с разбивкой на каждый месяц последнего квартала.

Подраздел 3.2.2 включает сведения о базе для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу и суммах начисленных взносов.

Перед тем как сдавать отчет, обязательно проверьте контрольные соотношения по новой форме РСВ, которые доведены письмом ФНС от 10.03.2023 № БС-4-11/2773@.

Или воспользуйтесь специальным сервисом для сдачи электронной отчетности 1С-Отчетность, с помощью которого можно отправить РСВ прямо из программы 1С. В сервисе предусмотрена автоматическая проверка отчетов перед отправкой, так вы исключите риск сдачи отчетности с ошибками. Сохраните свое время и нервы – подключитесь к удобному сервису сдачи электронной отчетности.

Персонифицированные сведения о физических лицах

Форма персонифицированных сведений о физических лицах утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Её нужно сдавать за каждый первый и второй месяц квартала не позднее 25 числа следующего месяца по всем застрахованным лицам (сотрудникам и исполнителям по ГПД), в том числе и по тем, у кого в отчетном периоде не было выплат.

За третий месяц квартала отчет подавать не нужно, так как по окончанию квартала подается РСВ, в которую уже включены все интересующие ФНС сведения (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Отчет предназначен для отражения персональных данных физических лиц и информации по выплатам в их пользу. На каждого застрахованного предусмотрен отдельный блок из строк 010 – 070.

Подробно порядок заполнения этого отчета был рассмотрен ранее в нашей статье.

Если численность застрахованных лиц превышает 10 человек, то сдать отчет можно только в электронном виде. Причем в расчете учитываются не только штатные сотрудники, но и исполнители по ГПД.

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ЕФС-1

Отчет объединяет в себе информацию о кадровых мероприятиях, страховом стаже, заработной плате, дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, исчисленных взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и производственных травм на всех числящихся в организации сотрудников и исполнителей по ГПД.

Отличительная особенность этого отчета – разные сроки сдачи для разделов в части нужных сведений.

Подробно о форме ЕФС-1 и о заполнении этого отчета в 1С мы писали ранее здесь.

С 1 квартала 2023 года Раздел 2 формы ЕФС-1 нужно подавать в СФР вместо отчета 4-ФСС. Срок сдачи отчета – не позднее 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом.

Если в сданном отчете обнаружены ошибки или неточности, которые приводят к занижению суммы взносов к уплате, то сдайте уточненные сведения по форме ЕФС-1 в части Раздела 2.

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