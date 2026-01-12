8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Е-Офис 24
Первичные документы
Грузоперевозки перейдут на обязательный ЭДО с 1 сентября 2026 года: как подготовиться, что успеть сделать и какие инструменты помогут 

Грузоперевозки перейдут на обязательный ЭДО с 1 сентября 2026 года: как подготовиться, что успеть сделать и какие инструменты помогут 

Разбираем новые правила работы для перевозчиков и экспедиторов и рассказываем, как сервис «1С-ЭПД» поможет перейти на обязательный ЭДО без стресса и хаоса.

Сфера грузоперевозок стоит на пороге масштабной цифровизации. Уже с 1 сентября 2026 года ЭДО в грузоперевозках станет обязательным, а все экспедиторы будут обязаны пройти регистрацию в специальном реестре. Времени на подготовку осталось совсем немного — вот что стоит сделать прямо сейчас, чтобы в будущем не рисковать штрафами и потерей контрактов. 

ЭДО станет обязательным в грузоперевозках — главное 

Закон № 140-ФЗ внес изменения в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В частности, поправки регламентируют переход сферы грузоперевозок на электронный обмен документами. Разберем основные положения. 

✔️ Электронный документооборот — обязателен с 1 сентября 2026 года. С этой даты транспортные накладные (ЭТрН), заказ-наряды, заявки, экспедиторские и другие сопроводительные документы будут оформляться только в электронном виде. 

Бумажные аналоги документов останутся, но область их применения будет сильно ограничена — исключения утвердит Минтранс, проект уже размещен на федеральном портале

✔️ Экспедиторы — в реестр. С 1 марта 2026 года все юридические лица и ИП, занимающиеся экспедиторской деятельностью, обязаны будут внести свои сведения в государственный реестр «ГосЛог». Работа без регистрации в реестре будет считаться незаконной. 

Отметим, что отдельный акцент в поправках сделан именно на работе экспедиторов. Кроме внесения в реестр их данные также нужно будет указывать в транспортных накладных. С помощью этих мер законодатели хотят вывести экспедиторов из «серой зоны» и обеспечить прозрачность сделок. 

Как перейти на ЭДО в грузоперевозках — три шага

Чтобы переход прошел без хаоса и стресса, лучше начать его заранее. 

1. Обеспечьте сотрудников электронными подписями и МЧД

Электронные подписи должны быть у тех специалистов, которых вы назначите ответственными за электронный документооборот и подпись перевозочных документов. Также нужно оформить машиночитаемые доверенности — без них подтвердить полномочия не получится, это обязательный пункт для тех, кто хочет делегировать подпись документов сотрудникам.

2. Выберите программу для формирования документов и их обмена по ЭДО

Стандартных инструментов может быть недостаточно, в сфере грузоперевозок много нюансов, здесь требуется подключать профильные программы. Вам понадобится решение, которое позволит формировать документы, следить за их актуальным статусом и обмениваться со всеми участниками сделки. Такое решение уже есть — сервис «1С-ЭПД» от фирмы «1С»

Это особенно удобно, если вы уже работаете в 1С. Сервис встроен в привычную программу и синхронизирован с ГИС ЭПД — документы попадают в государственную базу автоматически. 

3. Обучите сотрудников и скорректируйте договоренности с партнерами 

Объясните бухгалтерам, логистам, водителям и другим сотрудникам, какие документы переходят в цифровой формат и как будет организован обмен по ЭДО. 

Заранее обсудите с контрагентами, через какой сервис вы будете обмениваться документами, и внесите правки в договоры. Лучше заранее протестировать весь процесс обмена документами, чтобы не разбираться во всех тонкостях и нюансах в авральном режиме, когда закон уже вступит в силу, а штрафы за ошибки станут вполне реальными. 

Подготовка для экспедиторов должна быть особенно тщательной. Для регистрации в реестре у экспедитора не должно быть непогашенной судимости по экономическим статьям — это касается руководителей юрлиц и ИП. Все эти нюансы нужно проверить заранее. 

Сервис 1С-ЭПД

Подключайте сервис «1С-ЭПД» с выгодой в «Е-Офис 24»

Сервис «1С-ЭПД» поможет плавно перейти на ЭДО

Сервис «1С-ЭПД» — готовое решение для участников грузоперевозок. Сервис позволяет наладить бесперебойный обмен электронными документами между всеми участниками сделки. 

Возможности сервиса:

✔️ Создание, подпись и обмен перевозочными документами по ЭДО: транспортные накладные, заказ-наряды, сопроводительные ведомости, путевые листы, заказы (заявки), договор фрахтования. Также есть поддержка неформализованных документов. 

✔️ Уведомления обо всех изменениях. Грузоотправитель, перевозчик, водитель, грузополучатель и другие участники сделки могут контролировать все изменения — уведомления приходят моментально, можно сразу зайти и просмотреть обновленный документ. 

✔️ Автоматическая отправка документации в ГИС ЭПД, что облегчает проверки со стороны ФНС. Налоговики могут сами найти и проверить информацию о грузоперевозке. 

Оформление электронной транспортной накладной в «1С-ЭПД»
Оформление заказ-наряда в «1С-ЭПД»

Подключайте сервис «1С-ЭПД» с выгодой в «Е-Офис 24». Вы платите только за исходящие документы — предусмотрены различные тарифы, которые отличаются количеством документов: от 600 до 100 000 отправок. Обращайтесь в «Е-Офис 24»! Специалисты бесплатно проконсультируют вас по сервису, расскажут все детали и помогут подобрать подходящий тариф. 

Подробнее про сервис «1С-ЭПД»

Читайте больше в блоге: 

Сервис 1С-ЭПД

Подключайте сервис «1С-ЭПД» с выгодой в «Е-Офис 24»

Главное про ЭДО в грузоперевозках

  1. С 1 сентября 2026 года ЭДО станет обязательным в грузоперевозках, но перейти на новый формат работы можно уже сейчас по желанию. 

  2. Транспортные накладные, наряд-заказы, экспедиторские документы перейдут в электронный формат. 

  3. С 1 марта 2026 года регистрация в реестре экспедиторов становится обязательной.

  4. Подготовку лучше начать заранее: выпустите электронные подписи и МЧД для сотрудников, обучите их, договоритесь с контрагентами о переходе на ЭДО, обменяйтесь документами в тестовом режиме. 

  5. Обмен бумажными документами будет доступен только в качестве исключения. 

💡 Чтобы не разбираться в новых правилах работы в последний момент, лучше уже сейчас выбрать и освоить подходящее решение для ЭДО. Например, можно подключить сервис «1С-ЭПД» вкупе с облачной 1С. 

Обращайтесь в «Е-Офис 24» — расскажем больше о сервисе, поможем подключиться и начать работу. 

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFJgFmt4

Информации об авторе

Е-Офис 24

Е-Офис 24

Сервис аренды облачных программ 1С

12 146 подписчиков111 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум