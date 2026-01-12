Грузоперевозки перейдут на обязательный ЭДО с 1 сентября 2026 года: как подготовиться, что успеть сделать и какие инструменты помогут 

ЭДО станет обязательным в грузоперевозках — главное

Закон № 140-ФЗ внес изменения в закон «О транспортно-экспедиционной деятельности». В частности, поправки регламентируют переход сферы грузоперевозок на электронный обмен документами. Разберем основные положения.

✔️ Электронный документооборот — обязателен с 1 сентября 2026 года. С этой даты транспортные накладные (ЭТрН), заказ-наряды, заявки, экспедиторские и другие сопроводительные документы будут оформляться только в электронном виде.

Бумажные аналоги документов останутся, но область их применения будет сильно ограничена — исключения утвердит Минтранс, проект уже размещен на федеральном портале.

✔️ Экспедиторы — в реестр. С 1 марта 2026 года все юридические лица и ИП, занимающиеся экспедиторской деятельностью, обязаны будут внести свои сведения в государственный реестр «ГосЛог». Работа без регистрации в реестре будет считаться незаконной.

Отметим, что отдельный акцент в поправках сделан именно на работе экспедиторов. Кроме внесения в реестр их данные также нужно будет указывать в транспортных накладных. С помощью этих мер законодатели хотят вывести экспедиторов из «серой зоны» и обеспечить прозрачность сделок.