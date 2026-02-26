Декларация по УСН за 2025 год: что нового появилось в форме, когда сдавать и как избежать ошибок

Что изменилось в форме декларации по УСН

В конце прошлого года ФНС выпустила приказ № ЕД-7-3/1017@ с обновленной формой декларации по УСН. Впервые ее будут применять при сдаче отчета за 2025 год. Кардинальных изменений в бланке не было, но кое-что все-таки обновилось.

Убрали неактуальные строки

До 2025 года ставки УСН росли вслед за доходом — повышенные ставки были в размере 8 и 20%, но уже год как они не действуют. Сейчас доступны только базовые 6% для «Доходов» и 15% для «Доходы минус расходы».

Между тем строки «Признак применения налоговой ставки» для повышенных тарифов до сих пор оставались в форме:

Строка 101 в разделе 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)».

Строка 201 в разделе 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)».

Теперь их убрали за ненадобностью.