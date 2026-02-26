Декларация по УСН за 2025 год: что нового появилось в форме, когда сдавать и как избежать ошибок

Налоговая служба утвердила новый бланк декларации по УСН за 2025 год. Разобрались, что изменилось, в какие числа сдавать отчет и какую форму использовать — старую или новую.
Что изменилось в форме декларации по УСН
В конце прошлого года ФНС выпустила приказ № ЕД-7-3/1017@ с обновленной формой декларации по УСН. Впервые ее будут применять при сдаче отчета за 2025 год. Кардинальных изменений в бланке не было, но кое-что все-таки обновилось.
Убрали неактуальные строки
До 2025 года ставки УСН росли вслед за доходом — повышенные ставки были в размере 8 и 20%, но уже год как они не действуют. Сейчас доступны только базовые 6% для «Доходов» и 15% для «Доходы минус расходы».
Между тем строки «Признак применения налоговой ставки» для повышенных тарифов до сих пор оставались в форме:
Строка 101 в разделе 2.1.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)».
Строка 201 в разделе 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)».
Теперь их убрали за ненадобностью.
Добавили новые строки
Появились новые строки для отражения взносов по статье 430 НК. Напомним, что статья посвящена уплате взносов компаниями и ИП, которые не делают выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц.
Какие строки ввели:
В разделе 2.1.1 — строки 150, 160, 161 и 162.
В разделе 2.2 — строки 290, 300, 310, 320.
В них необходимо указать суммы фиксированных взносов «за себя» и дополнительный взнос 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей в год.
Кроме того, пропали коды способов подачи декларации 03 и 08, и появился новый код 13 — через ЛК налогоплательщика.
Уточнили порядок заполнения
ФНС уточнила, как заполнять строки 120–123 раздела 2.1.1 и 260–262 раздела 2.2. Если в течение года налогоплательщик переезжал в другой регион, то в этих строках нужно прописать новую ставку УСН по тому субъекту, где он встал на учет.
Когда сдавать декларацию по УСН за 2025 год
Сроки подачи годовой декларации по УСН для ООО и ИП отличаются. Компании сдают отчет до 25 марта, предприниматели — до 25 апреля. Если этот день выходной, то срок переносят на ближайший рабочий день. В 2026 году как раз будут такие переносы — с их учетом сроки сдачи такие:
25 марта 2026 года — для организаций.
27 апреля 2026 года — для ИП.
Сдать декларацию за прошлый год нужно в местную ФНС на бумаге или электронно. Бумажный вариант могут направить налогоплательщики, чья численность работников не превышает 100 человек.
Попробуйте Аренду «1С» в облаке
Попробуйте прямо сейчас аренду «1С» от «E-office 24» и оцените скорость и простоту ведения учета в облаке
Как сдавать: по новой или старой форме
Новый приказ ФНС вступит в силу 28 февраля, поэтому в марте и апреле уже можно применять обновленный бланк. Однако налоговая отмечает, что подача отчета по старой форме не будет ошибкой — ее примут без проблем. Например, старую форму нередко сдают те, кто не хочет ждать крайнего срока и желает отчитаться пораньше.
Прежде сдача декларации по устаревшему бланку считалась ее непредставлением и приводила к печальным последствиям. За применение старой формы назначали штраф и блокировали расчетный счет. Теперь позиция ФНС смягчилась.
В декабрьском письме № СД-4-3/11881@ налоговики отмечают, что отчет будет приниматься как по старой, так и по новой форме. Это важное уточнение, которое дает бухгалтеру больше гибкости и снимает лишние вопросы и риски.
Напомним, что прежний бланк утвержден приказом ФНС № ЕД-7-3/813@.
Какие ошибки чаще всего допускают
Региональное управление ФНС выпустило памятку с частыми ошибками, которые компании и ИП допускают в декларации по УСН. Пройдитесь по списку и проверьте себя, прежде чем отправлять отчет.
Ошибка № 1. Неправильно посчитали суммы доходов и расходов. Налогоплательщики указывают суммы отдельно за каждый квартал — так делать неправильно. Необходимо прописывать их нарастающим итогом с начала года, то есть за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за год.
Ошибка № 2. Указали неверный ОКТМО. Такое часто бывает при переезде компании. В этом случае в декларации нужно прописать код ОКТМО по тому адресу, который был у вас на последний день отчетного периода:
1 квартал — на 31 марта;
полугодие — на 30 июня;
9 месяцев — на 30 сентября;
год — на 31 декабря.
Ошибка № 3. Неверно заполнили код для обоснования льготной ставки. Внести код нужно в 4 ячейки, которые специально выделены под номер статьи-основания льготы. Если цифр меньше, нужно дописать перед ними нули.
Ошибка № 4. ИП без работников указал завышенную сумму взноса. ИП без персонала может уменьшить налог на страховые взносы «за себя». Однако эта сумма не может быть больше самого налога. Правильно, когда взнос к вычету либо равен сумме налога либо меньше его.
Запомнить:
ФНС выпустила приказ с обновленной формой декларации по УСН.
По итогам 2025 года можно применять старую или новую форму на выбор.
В бланке убрали строки для указания повышенных ставок УСН 8 и 20%.
Добавили строки для фиксированных и дополнительных взносов.
Скорректировали правила заполнения ставки при переезде в другой регион.
❗ Для корректной сдачи декларации по УСН рекомендуем обновить вашу 1С
Новая форма декларации уже доступна в «1С:Бухгалтерия» ПРОФ и КОРП. Также запланировано обновление «1С:Розница» и «1С:Управление нашей фирмой».
В сервисе «Е-Офис 24» все обновления уже включены в тариф аренды 1С, можно устанавливать их вручную в любое время или автоматически по выбранному расписанию. Подключить аренду 1С в облаке для удобной подачи декларации.
Попробуйте Аренду «1С» в облаке
Попробуйте прямо сейчас аренду «1С» от «E-office 24» и оцените скорость и простоту ведения учета в облаке
Читайте больше в блоге:
УПД — главный отгрузочный документ с 2026 года. Он заменит ТОРГ-12, акты и счет-фактуру. ФНС рекомендует сделать переход уже сейчас.
Три упрощения для бухгалтера в 2026 году: меньше уведомлений по налогам, единая форма по УСН, выписка ЕГРЮЛ вместо свидетельства ИНН.
Грузоперевозки перейдут на обязательный ЭДО с 1 сентября 2026 года: как подготовиться, что успеть сделать и какие инструменты помогут.
Извещения для ЭДО уходят в прошлое: бухгалтерия готовится к переходу на универсальные сообщения.
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFJcuVKF
Начать дискуссию