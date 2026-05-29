Переход на ЭТрН с 1 сентября 2026 года: что такое электронная транспортная накладная, для кого обязательна, как с ней работать и что учесть перевозчику

Что такое электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это аналог бумажной накладной в XML-формате. Документ нужен для подтверждения факта сделки и расходов на перевозку. Каждый участник вносит сведения в свою часть накладной (титул), подписывает ее электронной подписью и передает дальше по цепочке.

В документе фиксируются все ключевые сведения о перевозке: полные данные грузоотправителя, получателя, перевозчика (наименование, ИНН, адреса); информация о грузе (наименование, количество, вес, стоимость); параметры транспортного средства (госномер, марка, прицеп), данные водителя. Указывается маршрут с адресами погрузки и выгрузки, дата и время, выделенное для каждого этапа. При необходимости прописывают особые условия. Например, указывают температурный режим хранения.

Документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. С 1 сентября 2026 года электронный формат накладной станет обязательным для всех участников перевозок. ЭТрН не используется только в трех случаях:

покупатель забирает товар самовывозом;

продавец доставляет товар собственным транспортом, при этом услуга перевозки включена в общую цену, а не выделена в договоре отдельной строкой;

речь о перевозке товара в контейнере — для таких случаев оформляют сопроводительную ведомость вместо ЭТрН.

Во всех остальных ситуациях, при наличии договора перевозки и стороннего заказчика, ЭТрН обязательна. Если одну перевозку разделили на несколько частей, то для каждой из них оформляют отдельную накладную.

Актуальная форма документа утверждена приказом ФНС № ЕД-7-26/1065@.