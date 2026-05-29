Мгновенная ссылка на оплату заказа прямо из 1С: как сервис «1С:Онлайн-заказы» облегчает работу менеджерам и ускоряет продажи

Владельцы бизнеса, менеджеры и бухгалтерия прекрасно знают ситуацию, когда счет выставлен, но клиент не спешит с оплатой. Часто бывает так, что одному подходит оплата картой, другой хочет перевод по СБП, а корпоративным клиентам необходимо выставить счет. В итоге вместо продаж нужно тратить время на переписку и согласование способа оплаты, клиент волнуется и может вовсе передумать. Сервис от фирмы «1С» решает эти проблемы, облегчает и ускоряет прием оплат.
Какие сложности возникают при приеме оплат от клиентов
Когда способов онлайн-оплаты мало — клиенты жалуются и уходят, когда слишком много — начинают путаться менеджеры. Бизнесу очень важно найти золотую середину.
Потенциальные клиенты не спешат становиться постоянными, потому что не желают сталкиваться с проблемами с оплатой. Например, менеджер сделал счет с оплатой через СБП, но для сохранения кешбэка клиенту нужна оплата картой — приходится повторно формировать счет или ссылку на оплату. Или клиент захотел изменить состав заказа, решил что-то убрать или добавить — и опять нужно корректировать счет и выставлять заново.
В счете могут быть ошибки, которые легко не заметить, а это снова время на исправления. Бывает, что клиент получает сразу несколько счетов, оплачивает по ошибочному и начинается отдельная головная боль с тем, как учесть эту оплату, как провести ее в 1С или как оформить возврат. А может быть так, что клиент готов оплатить вечером или в выходные — бухгалтер уже ушел, а у менеджера нет доступа к выставлению счетов, в итоге сделка зависает до понедельника, а клиент за это время успевает «остыть».
Часть этих проблем уходит в прошлое, если бизнес использует в продажах полезный сервис — «1С:Онлайн-заказы».
Что такое сервис «1С:Онлайн-заказы» и как он работает
«1С:Онлайн-заказы» — сервис фирмы «1С», который позволяет в пару кликов сформировать ссылку на страницу заказа для оплаты его удобным способом. Ссылку можно скопировать и сразу отправить клиенту по СМС, на почту или в мессенджер.
Почему это удобно:
✔️ Менеджеры меньше тратят времени на рутину. Ссылка на страницу с заказом формируется в считанные секунды из документа базы 1С. Отправить можно прямо из программы.
✔️ Не нужно договариваться о способе оплаты. Клиент открывает страницу заказа и сам выбирает удобный для себя вариант: через СБП по QR-коду, через эквайринг или банковские реквизиты.
✔️ Сведения по оплате сразу отображаются в 1С. Вносить данные вручную больше не нужно, сверять тоже, статус оплаты и результат пробития чека автоматически появится в 1С.
✔️ Вся информация по заказу в одном месте. К странице заказа можно прикрепить договор, счет-фактуру, акт и прочие документы — всё под рукой у покупателя, ничего не нужно отдельно искать и запрашивать.
✔️ Есть кастомизация страниц. Настраивайте нужный вам дизайн страницы, выбирайте цвета и шрифты. Добавляйте логотип бренда, контактные данные, режим работы, ссылки на соцсети, собственный шаблон сообщения о необходимости оплаты.
Сервис для формирования быстрой ссылки для онлайн-оплаты можно подключить к вашей 1С. Например, к облачным версиям «1С:Розница» или «1С:УНФ». Это позволяет работать удаленно, сэкономить на сопровождении и обновлениях. Обе программы можно арендовать в «Е-Офис 24» с бесплатным пробным доступом на 14 дней. Попробуйте!
Как это работает
1 — Менеджер создает документы «Заказ покупателя» или «Счет на оплату» в 1С и формирует на него ссылку. Для получения ссылки нужно открыть документ, нажать Отправить, выбрать вариант Онлайн-заказ.
2 — Клиент переходит по ссылке в заказ с любого устройства и браузера. Проверяет, всё ли в порядке, и оплачивает удобным способом.
Для физлиц: интернет-эквайринг, банковские реквизиты или СБП.
Для компаний: банковские реквизиты или СБП.
3 — После оплаты чек формируется автоматически. После того как оплата прошла, можно спокойно отгружать товары и предоставлять услуги.
Сколько стоит «1С:Онлайн-заказы» и как подключить
Сервис «1С:Онлайн-заказы» доступен бесплатно, он уже встроен в программу 1С, дополнительных настроек не требуется.
Необходимо, чтобы программа 1С была на официальной поддержке, а у вас было стабильное подключение к интернету. Сейчас сервис поддерживается в конфигурациях:
1С:ERP Управление предприятием.
Для приема отдельных видов оплат потребуются дополнительные сервисы. Например, если нужна оплата по СБП, то следует подключить сервис «1С:СБП». Есть отдельная версия C2B для физлиц и B2B для юрлиц.
Отдельно нужно подключить интернет-эквайринг от партнерского банка: список банков постепенно расширяется. С полным и актуальным перечнем можно ознакомиться на сайте разработчика.
Почему стоит подключить облачную 1С в сервисе «Е-Офис 24»
Вы можете освободить время менеджеров и ускорить продажи — просто подключите «1С:Онлайн-заказы» вместе с облачной 1С от «Е-Офис 24». У нас вы найдете все нужные решения для ведения бухгалтерии, кадрового учета и торговли. Программы и сервисы 1С доступны в облаке — работать можно из любого места, где есть интернет.
Преимущества облачной 1С:
Бесплатный тестовый период на 14 дней, чтобы вы могли изучить сервис.
Все нужные программы 1С в одном тарифе. Не нужно платить за каждую отдельно.
Например, на тарифе «Минимальный» торговой компании будут доступны сразу 1С:Розница + 1С:УНФ + 1С:Бухгалтерия. На «Оптимальном» тарифе к этому списку еще добавится 1С:ЗУП и 1С:УТ. Такого набора хватит, чтобы закрыть все потребности розничного магазина или торговой сети.
Обновления 1С без доплат. Базы можно обновлять вручную или автоматически — даже ночью.
Автоматическое ежедневное резервное копирование спасет ваши базы от неприятностей. При желании можно также настроить выгрузку баз из облака 1С на ваш Яндекс Диск — для дополнительной защиты баз и вашего спокойствия.
Бесплатная техническая поддержка 24/7 и консультации по 1С — для вашей комфортной работы в облаке.
