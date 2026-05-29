Мгновенная ссылка на оплату заказа прямо из 1С: как сервис «1С:Онлайн-заказы» облегчает работу менеджерам и ускоряет продажи

Теперь сформировать ссылку для оплаты заказа можно прямо из 1С — с этим поможет сервис «1С:Онлайн-заказы». Клиент может перейти по ссылке и оплатить удобным способом. В плюсе остаются все — и бизнес, и клиент.

Владельцы бизнеса, менеджеры и бухгалтерия прекрасно знают ситуацию, когда счет выставлен, но клиент не спешит с оплатой. Часто бывает так, что одному подходит оплата картой, другой хочет перевод по СБП, а корпоративным клиентам необходимо выставить счет. В итоге вместо продаж нужно тратить время на переписку и согласование способа оплаты, клиент волнуется и может вовсе передумать. Сервис от фирмы «1С» решает эти проблемы, облегчает и ускоряет прием оплат.

Какие сложности возникают при приеме оплат от клиентов

Когда способов онлайн-оплаты мало — клиенты жалуются и уходят, когда слишком много — начинают путаться менеджеры. Бизнесу очень важно найти золотую середину. 

Потенциальные клиенты не спешат становиться постоянными, потому что не желают сталкиваться с проблемами с оплатой. Например, менеджер сделал счет с оплатой через СБП, но для сохранения кешбэка клиенту нужна оплата картой — приходится повторно формировать счет или ссылку на оплату. Или клиент захотел изменить состав заказа, решил что-то убрать или добавить — и опять нужно корректировать счет и выставлять заново. 

В счете могут быть ошибки, которые легко не заметить, а это снова время на исправления. Бывает, что клиент получает сразу несколько счетов, оплачивает по ошибочному и начинается отдельная головная боль с тем, как учесть эту оплату, как провести ее в 1С или как оформить возврат. А может быть так, что клиент готов оплатить вечером или в выходные — бухгалтер уже ушел, а у менеджера нет доступа к выставлению счетов, в итоге сделка зависает до понедельника, а клиент за это время успевает «остыть». 

Часть этих проблем уходит в прошлое, если бизнес использует в продажах полезный сервис — «1С:Онлайн-заказы». 

Что такое сервис «1С:Онлайн-заказы» и как он работает

«1С:Онлайн-заказы» — сервис фирмы «1С», который позволяет в пару кликов сформировать ссылку на страницу заказа для оплаты его удобным способом. Ссылку можно скопировать и сразу отправить клиенту по СМС, на почту или в мессенджер. 

Почему это удобно: 

✔️ Менеджеры меньше тратят времени на рутину. Ссылка на страницу с заказом формируется в считанные секунды из документа базы 1С. Отправить можно прямо из программы.

✔️ Не нужно договариваться о способе оплаты. Клиент открывает страницу заказа и сам выбирает удобный для себя вариант: через СБП по QR-коду, через эквайринг или банковские реквизиты. 

✔️ Сведения по оплате сразу отображаются в 1С. Вносить данные вручную больше не нужно, сверять тоже, статус оплаты и результат пробития чека автоматически появится в 1С. 

✔️ Вся информация по заказу в одном месте. К странице заказа можно прикрепить договор, счет-фактуру, акт и прочие документы — всё под рукой у покупателя, ничего не нужно отдельно искать и запрашивать. 

✔️ Есть кастомизация страниц. Настраивайте нужный вам дизайн страницы, выбирайте цвета и шрифты. Добавляйте логотип бренда, контактные данные, режим работы, ссылки на соцсети, собственный шаблон сообщения о необходимости оплаты. 

Сервис для формирования быстрой ссылки для онлайн-оплаты можно подключить к вашей 1С. Например, к облачным версиям «1С:Розница» или «1С:УНФ». Это позволяет работать удаленно, сэкономить на сопровождении и обновлениях. Обе программы можно арендовать в «Е-Офис 24» с бесплатным пробным доступом на 14 дней. Попробуйте! 

Как это работает

1 — Менеджер создает документы «Заказ покупателя» или «Счет на оплату» в 1С и формирует на него ссылку. Для получения ссылки нужно открыть документ, нажать Отправить, выбрать вариант Онлайн-заказ.

Формирование ссылки на заказ. Иллюстрация: 1С:ИТС
2 — Клиент переходит по ссылке в заказ с любого устройства и браузера. Проверяет, всё ли в порядке, и оплачивает удобным способом. 

Для физлиц: интернет-эквайринг, банковские реквизиты или СБП. 

Для компаний: банковские реквизиты или СБП. 

Страница заказа по ссылке у клиента. Иллюстрация: 1С:ИТС
3 — После оплаты чек формируется автоматически. После того как оплата прошла, можно спокойно отгружать товары и предоставлять услуги.

Сколько стоит «1С:Онлайн-заказы» и как подключить 

Сервис «1С:Онлайн-заказы» доступен бесплатно, он уже встроен в программу 1С, дополнительных настроек не требуется.

Необходимо, чтобы программа 1С была на официальной поддержке, а у вас было стабильное подключение к интернету. Сейчас сервис поддерживается в конфигурациях: 

Для приема отдельных видов оплат потребуются дополнительные сервисы. Например, если нужна оплата по СБП, то следует подключить сервис «1С:СБП». Есть отдельная версия C2B для физлиц и B2B для юрлиц. 

Отдельно нужно подключить интернет-эквайринг от партнерского банка: список банков постепенно расширяется. С полным и актуальным перечнем можно ознакомиться на сайте разработчика

Почему стоит подключить облачную 1С в сервисе «Е-Офис 24»

Вы можете освободить время менеджеров и ускорить продажи — просто подключите «1С:Онлайн-заказы» вместе с облачной 1С от «Е-Офис 24». У нас вы найдете все нужные решения для ведения бухгалтерии, кадрового учета и торговли. Программы и сервисы 1С доступны в облаке — работать можно из любого места, где есть интернет. 

Преимущества облачной 1С: 

  • Бесплатный тестовый период на 14 дней, чтобы вы могли изучить сервис. 

  • Все нужные программы 1С в одном тарифе. Не нужно платить за каждую отдельно. 

Например, на тарифе «Минимальный» торговой компании будут доступны сразу 1С:Розница + 1С:УНФ + 1С:Бухгалтерия. На «Оптимальном» тарифе к этому списку еще добавится 1С:ЗУП и 1С:УТ. Такого набора хватит, чтобы закрыть все потребности розничного магазина или торговой сети.

  • Обновления 1С без доплат. Базы можно обновлять вручную или автоматически — даже ночью. 

  • Автоматическое ежедневное резервное копирование спасет ваши базы от неприятностей. При желании можно также настроить выгрузку баз из облака 1С на ваш Яндекс Диск — для дополнительной защиты баз и вашего спокойствия.

  • Бесплатная техническая поддержка 24/7 и консультации по 1С — для вашей комфортной работы в облаке.

Посмотреть тарифы аренды 1С в облаке от «Е-Офис 24».

Также обратите внимание на партнерскую программу. Приводите клиентов в сервис и получайте до 20% комиссии с каждой оплаты тарифа. Все просто и прозрачно.

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFGNt9Kf

