Мгновенная ссылка на оплату заказа прямо из 1С: как сервис «1С:Онлайн-заказы» облегчает работу менеджерам и ускоряет продажи

Какие сложности возникают при приеме оплат от клиентов

Когда способов онлайн-оплаты мало — клиенты жалуются и уходят, когда слишком много — начинают путаться менеджеры. Бизнесу очень важно найти золотую середину.

Потенциальные клиенты не спешат становиться постоянными, потому что не желают сталкиваться с проблемами с оплатой. Например, менеджер сделал счет с оплатой через СБП, но для сохранения кешбэка клиенту нужна оплата картой — приходится повторно формировать счет или ссылку на оплату. Или клиент захотел изменить состав заказа, решил что-то убрать или добавить — и опять нужно корректировать счет и выставлять заново.

В счете могут быть ошибки, которые легко не заметить, а это снова время на исправления. Бывает, что клиент получает сразу несколько счетов, оплачивает по ошибочному и начинается отдельная головная боль с тем, как учесть эту оплату, как провести ее в 1С или как оформить возврат. А может быть так, что клиент готов оплатить вечером или в выходные — бухгалтер уже ушел, а у менеджера нет доступа к выставлению счетов, в итоге сделка зависает до понедельника, а клиент за это время успевает «остыть».

Часть этих проблем уходит в прошлое, если бизнес использует в продажах полезный сервис — «1С:Онлайн-заказы».