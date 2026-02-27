Быстрый поиск расхождений в счетах-фактурах и накладных: как сервис «1С:Сверка» защищает бухгалтера от ошибок при большом количестве контрагентов

Почему сервис «1С:Сверка» особенно актуален в 2026 году

Лимит дохода для уплаты НДС на УСН резко снизился с 60 до 20 млн, и будет снижаться далее, пока не достигнет 10 млн в 2028 году. Тысячи компаний и ИП уже перешли на уплату НДС или только готовятся к появлению новых обязанностей в ближайшие годы: выставлению счетов-фактур, регулярной сверке с покупателями и поставщиками, подготовке деклараций.

При большом количестве контрагентов с НДС сверка может занимать большое количество времени. Каждое расхождение — это потраченное время на переписку, уточнения и правку документов. В 2026 году часами ждать ответа от контрагента по email или в мессенджере — непозволительная роскошь для вечно занятого бухгалтера.

Сервис «1С:Сверка» в версии 2.0 решает эту проблему: он автоматически сравнивает данные вашего учета с данными контрагента и сообщает о расхождениях. Бухгалтеру не нужно вручную искать ошибки — сверка происходит в фоновом режиме и на постоянной основе.