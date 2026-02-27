Быстрый поиск расхождений в счетах-фактурах и накладных: как сервис «1С:Сверка» защищает бухгалтера от ошибок при большом количестве контрагентов

Ручная сверка документов по НДС отнимает драгоценное время бухгалтера, а если контрагентов и документации много — на это могут уйти часы. Фирма «1С» выпустила обновление для «1С:Сверка» — версию 2.0. Разбираемся, в чем преимущества сервиса, как он работает и что нужно для подключения. Будет полезно всем, кто в 2026 году впервые столкнулся с НДС или уже работает с налогом и ищет дополнительные инструменты для оптимизации учета.
Почему сервис «1С:Сверка» особенно актуален в 2026 году
Лимит дохода для уплаты НДС на УСН резко снизился с 60 до 20 млн, и будет снижаться далее, пока не достигнет 10 млн в 2028 году. Тысячи компаний и ИП уже перешли на уплату НДС или только готовятся к появлению новых обязанностей в ближайшие годы: выставлению счетов-фактур, регулярной сверке с покупателями и поставщиками, подготовке деклараций.
При большом количестве контрагентов с НДС сверка может занимать большое количество времени. Каждое расхождение — это потраченное время на переписку, уточнения и правку документов. В 2026 году часами ждать ответа от контрагента по email или в мессенджере — непозволительная роскошь для вечно занятого бухгалтера.
Сервис «1С:Сверка» в версии 2.0 решает эту проблему: он автоматически сравнивает данные вашего учета с данными контрагента и сообщает о расхождениях. Бухгалтеру не нужно вручную искать ошибки — сверка происходит в фоновом режиме и на постоянной основе.
Сервис для быстрого поиска расхождений можно подключить прямо в вашей 1С.
Как работает и какие возможности предлагает «1С:Сверка»
Сервис «1С:Сверка 2.0» — обновленный инструмент для автоматической сверки счетов-фактур, банковских выписок и первички: УПД, УКД, акты, накладные. Сервис сам получает данные, сверяет их и сообщает о расхождениях. Стандартно сверка происходит два раза в неделю, но при работе с отчетом «Сверка документов с контрагентами» данные обновляются моментально.
Бухгалтер сразу видит документы, сведения в которых не совпадают: даты, номера счетов-фактур, суммы НДС, ИНН, КПП и другие реквизиты. Можно тут же перейти в исходный документ и исправить ошибку.
Расхождения отсекаются еще на уровне первички, что позволяет спокойно сдать декларацию по НДС — без риска искажений, траты времени на исправления и подачу уточненки. Это хорошее подспорье, особенно если в 2026 году вы сдаете декларацию впервые и не до конца уверены, что все заполнили правильно.
В чем преимущества версии 2.0
✔️ Упрощенное подключение. Для активации сервиса достаточно нажать одну кнопку в 1С. Не нужно настраивать обмен, подключать ЭДО или оформлять электронную подпись.
✔️ Автоматизация сверки. Не нужно звонить или писать контрагенту, просить выслать акт сверки. Больше никаких «пришлите акт» или «давайте завтра». Теперь все происходит автоматически, если партнер тоже подключен к сервису. Также прямо в «1С:Сверке» видно, какие документы и суммы контрагент у себя еще не провел.
Все расхождения можно посмотреть в одном месте — для этого перейдите в отчет «Сверка документов с контрагентами». Можно настроить нужный период, выбрать конкретную организацию и контрагента.
После всех настроек нажмите Сформировать и просмотрите актуальные данные. Для удобства найденные расхождения группируются по разделам: Не отражено организацией, Не отражено контрагентом, Различаются реквизиты.
✔️ Исправление ошибок без спешки. Сверка происходит 24/7, без привязки к конкретному месяцу и кварталу. Бухгалтер может на любом этапе зайти и все поправить, без паники и аврала в последний день сдачи декларации по НДС.
✔️ Оперативные оповещения. Проверять найденные расхождения можно самому, а можно подключить оповещения от 1С. Тогда программа будет сама сообщать о проблемных документах.
✔️ Без ограничений. В сервисе нет лимитов на количество проверок — можно не переживать о том, что счетов-фактур слишком много и за объем придется доплачивать.
Сколько стоит сервис «1С:Сверка» и как его подключить
Большой плюс сервиса в том, что подключить его можно бесплатно. Для этого достаточно выполнить простые настройки в программе.
Для подключения понадобится только доступ в интернет и программа 1С на официальной поддержке, например:
Для подключения понадобится только доступ в интернет и программа 1С на официальной поддержке, например:
В частности, в «1С:Бухгалтерия» сервис подключается так: перейдите в меню Настройки > Организация > Другие настройки > Администрирование > 1С:Сверка 2.0. Откроется окно, в котором нужно нажать кнопку Включить.
После этого к сервису также подключатся все организации, по которым вы ведете учет в 1С.
Ниже в том же окне можно настроить отправку оповещений.
❗ Следует заранее убедиться, что ваши контрагенты тоже пользуются сервисом. Если нет, то предложить им это. Подключить сервис должны все партнеры, с кем вы планируете сверять документацию.
Почему стоит подключить облачную 1С
В облаке программы и сервисы 1С, в том числе «1С:Сверка», доступны — работать можно из любого места, где есть интернет.
Преимущества облачной 1С:
✔ Бесплатный тестовый период на 14 дней, чтобы вы могли изучить сервис.
✔ Все нужные программы 1С в одном тарифе. Не нужно платить за каждую отдельно.
✔ Обновления 1С без доплат. Базы можно обновлять вручную или автоматически — даже ночью.
✔ Автоматическое ежедневное резервное копирование спасет ваши базы от неприятностей. При желании можно также настроить выгрузку баз из облака 1С на ваш Яндекс Диск — для дополнительной защиты баз и вашего спокойствия.
✔ Бесплатная техническая поддержка 24/7 и консультации по 1С — для вашей комфортной работы в облаке.
Также обратите внимание на партнерскую программу.
