Как грамотно перевести сотрудника на удаленную работу в 2025 году

Когда работники оформляют заявление на удаленную работу

Переход на дистанционный формат может быть инициирован как самим сотрудником, так и работодателем. При этом наличие письменного заявления — необходимый элемент, если иное не предусмотрено договором или локальными актами компании.

Инициатива со стороны сотрудника. Сотрудник вправе запросить перевод на удаленную работу по любой уважительной причине: смена места жительства, рождение ребенка, уход за родственником, временные ограничения по передвижению. Закон не ограничивает перечень оснований, но ключевым остается согласие работодателя. Даже при наличии заявления, компания не обязана одобрять дистанционный формат, если это противоречит интересам бизнеса или невозможен по характеру должности.

Инициатива со стороны работодателя. Компания может предложить сотруднику перейти на удаленку, если того требует ситуация — от локдауна до стратегического решения об отказе от офисной модели. Однако и в этом случае требуется согласие сотрудника и последующее оформление изменений в трудовой договор.