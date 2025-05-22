Традиционный HR устаревает: удержать лучших сотрудников через технологии, персонализацию и человечность

Современный бизнес развивается быстрее, чем когда-либо, а сотрудники больше не хотят быть просто «винтиками в системе». Они ждут от работодателей индивидуального подхода, гибкости и заботы о своем благополучии. При этом технологии открывают новые возможности в HR для автоматизации рутины и улучшения процессов, но их внедрение требует грамотного подхода.
Компании, которые уделяют внимание развитию сотрудников, в 4 раза чаще превосходят конкурентов по финансовым показателям и в 1,5 раза чаще удерживают лидерские позиции в отрасли из года в год, McKinsey & Company, 2025.
Результаты собственных исследований McKinsey & Company подтверждают ценность эффекта, который дает «мощный HR» или грамотное управление персоналом. Чтобы лучше понять, как будет выглядеть управление персоналом в будущем, они провели масштабное исследование. В нем приняли участие более 100 экспертов: от топ-менеджеров крупных компаний и специалистов по HR-технологиям до ученых и лидеров мнений в сфере управления людьми.
McKinsey & Company — это одна из самых известных и влиятельных консалтинговых компаний в мире. Основанная в 1926 году, она специализируется на стратегическом управлении, операционной эффективности, цифровой трансформации и других вопросах бизнеса.
Почему традиционные модели управления персоналом устаревают
Итак, традиционные HR-модели были разработаны для стабильных и предсказуемых условий. Но сегодня компании сталкиваются с изменениями:
Ожидания сотрудников изменились кардинально. Современные работники хотят не только стабильности, но и возможностей для роста, гибкости и заботы о своем благополучии, соблюдении баланса в работе и жизни.
Технологии развиваются быстрее, чем процессы. Многие компании до сих пор используют устаревшие системы, которые не позволяют эффективно управлять персоналом.
Конкуренция за таланты усиливается. Чтобы привлекать и удерживать лучших сотрудников, компании должны предлагать уникальные условия и возможности.
McKinsey подчеркивает, что для успеха в новых условиях необходима новая операционная модель управления персоналом, которая сочетает в себе три ключевых элемента: больше персонализации, больше технологий и более человеческий подход.
1. Персонализация: от массового подхода к индивидуальному
Сотрудники уже привыкли к персонализации в личной жизни — от рекомендаций в соцсетях до индивидуальных тренировок и плейлистов. Теперь они ждут такого же подхода на работе: коучинг, обучение и возможности для роста, которые учитывают их уникальные интересы, цели и потребности.
Но чтобы это стало реальностью, компаниям нужно прокачать свои HR-технологии. Раньше у них не было инструментов для создания персонализированного опыта, особенно в крупных глобальных компаниях. Не хватало данных, возможностей для их интеграции, да и сама персонализация была слишком дорогой.
Компании, которые внедряют персонализированные подходы к управлению персоналом, увеличивают вовлеченность сотрудников на 40%, а их производительность — на 25%, по данным McKinsey.
Ключевые аспекты персонализации
Сейчас технологии стали доступнее и мощнее. Компании могут собирать данные из разных источников, анализировать их и предлагать сотрудникам то, что им действительно нужно. Например:
Индивидуальные компенсации и льготы. Вместо стандартных пакетов — предложения, которые учитывают местный рынок и личные потребности сотрудника.
Персонализированные планы развития. На основе навыков, пробелов, целей компании и карьерных амбиций сотрудника.
Поддержка в ключевые моменты. Персонализированные программы адаптации, обучения и коучинга, которые помогают сотрудникам расти.
2. Технологии: автоматизация и аналитика как основа эффективности
Технологии — это главный двигатель для переосмысления управления персоналом. Даже несмотря на то, что в последние годы мы увидели много инноваций, компаниям еще предстоит серьезно прокачать свои HR-процессы. Чтобы оставаться в игре, нужно постоянно развиваться и внедрять новые технологии. Проще говоря, каждый в HR-менеджер должен стать «немножко» технологом.
Компании, которые активно используют аналитику данных для управления персоналом, сокращают текучесть кадров на 30% и повышают удовлетворенность сотрудников на 25%, по данным исследования McKinsey.
Что это значит на практике
Компаниям нужно:
Создать единую базу данных. Это должно быть интегрированное хранилище, где собрана вся ключевая информация о сотрудниках и бизнес-процессах.
Перейти от хаоса к системе. Вместо множества разрозненных и дорогих решений — внедрить одно полноценное , желательно с возможностями ИИ, которые будут решать конкретные задачи.
Как технологии изменят будущий HR
В будущем нас ждет еще больше инноваций. Например, персональные агенты — цифровые помощники, (ИИ-агенты в КЭДО) которые будут поддерживать сотрудников, помогать с задачами и давать рекомендации в режиме реального времени.
Основные изменения в HR:
Автоматизация рутинных процессов. Например, системы управления персоналом (HCM) могут автоматизировать расчет зарплат, управление отпусками и другие административные задачи. Это освобождает HR-специалистов для решения более стратегических задач.
Использование данных для принятия решений. Аналитика помогает предсказывать потребности сотрудников, выявлять риски (например, текучесть кадров) и оптимизировать процессы. Например, с помощью данных можно определить, какие сотрудники наиболее склонны к увольнению, и принять меры для их удержания.
Цифровые платформы для взаимодействия. Современные инструменты, такие как корпоративные мессенджеры и платформы для обратной связи, делают коммуникацию более удобной и прозрачной.
3. Человеческий подход: эмоциональная связь и поддержка
Организации будущего должны избавиться от всего, что создает конфликтность и «трения»: жестких должностных ролей, вертикальных карьерных лестниц, устаревших иерархий. Сегодня компании часто нанимают людей за их прошлый опыт, а не за потенциал, и делают ставку на вертикальный рост, хотя исследования McKinsey показывают, что 80% переходов на смежные роли происходят при смене работодателя. А это значит, что компании теряют таланты из-за недостатка внутренней мобильности.
Кроме того, многие организации до сих пор реагируют на проблемы с лидерством постфактум, вместо того чтобы планировать преемственность и поддерживать развитие руководителей внутри.
Как сохранить человеческий подход
«Чем совершеннее становятся машины, тем важнее для людей оставаться человечными», — экономист Эндрю Дж. Скотт.
Лидерам нужно не просто управлять процессами, а формировать будущее, где технологии служат людям, а не наоборот. Для этого потребуется глубокое понимание технологий, их возможностей и этичного использования. Но главное — руководители должны стать более человечными: проявлять эмпатию, вдохновлять команды и помогать сотрудникам адаптироваться к изменениям.
Развитие лидерских качеств менеджеров. Руководители должны уметь поддерживать и мотивировать свои команды. Это включает навыки эмоционального интеллекта, активного слушания и предоставления конструктивной обратной связи.
Создание культуры доверия и открытости. Сотрудники должны чувствовать, что их ценят и поддерживают. Это требует прозрачности в коммуникации и готовности руководства прислушиваться к мнению сотрудников.
Забота о благополучии сотрудников. Физическое и ментальное здоровье сотрудников становятся приоритетом. Компании могут предлагать программы поддержки, такие как консультации психологов, фитнес-программы или гибкий график работы.
Роль HR-специалистов в этом процессе
В краткосрочной перспективе HR должен стать неким этическим консультантом для руководства, помогая внедрять технологии с учетом социальной ответственности.
В долгосрочной перспективе HR станет стратегическим партнером, который объединяет людей, технологии для достижения бизнес-целей.
Практические шаги для внедрения новой модели
Согласно исследованиям McKinsey, только около 5% компаний активно и успешно внедряют новые технологии в управление персоналом. Остальные либо только начинают этот путь, либо находятся на этапе планирования и обсуждения стратегий.
То, как действовать, зависит от исходной точки компании. McKinsey предлагает несколько рекомендаций для компаний, которые хотят внедрить новую операционную модель. Трансформация HR с помощью технологий — это не универсальный процесс. В зависимости от того, на каком этапе находится ваша компания, подход к внедрению инноваций будет разным. Вот как можно действовать, чтобы извлечь максимум пользы:
1. Для новичков (стратегов)
Если вы только начинаете путь цифровизации HR, ваша главная задача — заложить фундамент.
Что делать:
Определите цель. Четко сформулируйте, зачем вам нужны технологии в HR. Например, это может быть повышение вовлеченности сотрудников, снижение текучести кадров или оптимизация процессов найма.
Обоснуйте инвестиции. Покажите, как новые технологии помогут сэкономить ресурсы или увеличить прибыль. Например, автоматизация рутинных задач может сократить затраты на администрирование на 20–30%.
Запустите пилотные проекты. Начните с малого и внедрите HR-аналитику для прогнозирования текучести или платформу для внутреннего рекрутинга. Используйте данные пилотов, чтобы понять, какие решения работают лучше всего.
Правильный старт позволит избежать ошибок и сфокусироваться на решениях, которые принесут реальную пользу бизнесу.
2. Для тех, кто уже в процессе (масштабируются)
Если вы уже внедрили первые технологии и видите их эффект, самое время двигаться дальше.
Что делать:
Постоянно улучшайте процессы. Используйте данные для анализа эффективности текущих решений и их оптимизации. Например, если платформа для обучения сотрудников не дает ожидаемых результатов, доработайте ее или замените на более подходящую.
Масштабируйте успешные решения. Если пилотный проект с внутренней мобильностью сотрудников показал хорошие результаты, внедрите его во всех отделах.
Стройте стратегическое партнерство с бизнесом. HR должен стать не просто поддержкой, а активным участником в достижении бизнес-целей. Например, используйте данные для прогнозирования потребностей в навыках и планирования кадровых изменений.
На этом этапе вы можете значительно повысить эффективность HR-функций и их вклад в бизнес-результаты.
3. Для продвинутых
Если ваша компания уже достигла зрелости в использовании HR-технологий, самое время перейти на следующий уровень.
Что делать:
Автоматизируйте все, что можно. Переход к полностью автоматизированной модели управления персоналом позволит сосредоточиться на стратегических задачах, таких как развитие лидерства и корпоративной культуры.
Используйте данные для принятия решений. Создайте единую платформу, которая будет собирать данные о сотрудниках и бизнес-процессах. Это позволит вам в реальном времени видеть, какие ресурсы нужны для достижения целей.
Станьте советником для руководства. HR должен не только управлять процессами, но и предоставлять ТОП-менеджменту аналитику, которая поможет принимать взвешенные решения. Например, данные о вовлеченности сотрудников могут показать, какие отделы нуждаются в дополнительной поддержке.
На этом этапе HR становится не просто функцией, а стратегическим партнером, который помогает бизнесу расти и адаптироваться к изменениям.
Несколько ключевых принципов
Чтобы успешно провести трансформацию HR, компаниям нужно придерживаться нескольких ключевых принципов. Они, как утверждают McKinsey, помогут не только внедрить новые технологии, но и создать устойчивую систему HR, которая принесет реальную пользу бизнесу и сотрудникам.
1. Установите четкую цель. Прежде чем начинать изменения, ответьте на вопрос: зачем вам это нужно?
Определите, как трансформация HR поможет достичь бизнес-целей и каких. Например, повышение вовлеченности сотрудников может увеличить продуктивность на 20–25% в их задачах.
Поставьте долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели. Это поможет сохранить фокус и измерить прогресс на каждом этапе.
2. Создайте команду по трансформации. Трансформация HR — это не задача одного отдела. Для успеха нужна межфункциональная команда:
Включите в нее топ-менеджеров, HR-директоров, финансовых руководителей и IT-специалистов, заручитесь их поддержкой. Договоритесь в каком виде будете поддерживать процесс изменений.
Эта команда обеспечит согласованность между кадровой стратегией и бизнес-целями.
3. Переосмыслите границы между бизнесом и HR. HR не должен быть изолированной функцией. Важно:
Перераспределить обязанности между руководителями и HR. Например, менеджеры должны активнее участвовать в развитии своих команд.
Не просто автоматизировать старые процессы, а полностью пересмотреть их, чтобы устранить бюрократию и упростить работу.
Использовать внешние экосистемы, такие как платформы для найма фрилансеров или обучения сотрудников.
4. Экспериментируйте и масштабируйте. Трансформация — это не разовое событие, а непрерывный процесс.
Начните с пилотных проектов. Например, внедрите платформу для внутренней мобильности сотрудников в одном отделе.
Анализируйте результаты, учитесь на ошибках и масштабируйте успешные решения.
5. Инвестируйте в технологии и изменения. Технологии — это только часть успеха. Не менее важно инвестировать в людей:
Обучите руководителей и сотрудников работать с новыми инструментами.
Измените корпоративную культуру, чтобы она поддерживала инновации.
6. Сохраняйте темп. Трансформация HR — это марафон, а не спринт, и здесь важно:
Регулярно измерять результаты и отмечать успехи.
Не останавливаться на достигнутом. Постоянно ищите новые возможности для улучшений.
Независимо от того, на каком этапе вы находитесь, важно помнить: технологии в HR — это не просто инструменты, а возможность сделать вашу компанию более эффективной, гибкой и привлекательной для талантов.
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Материал подготовлен на основе оригинального исследования.
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