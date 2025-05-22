Традиционный HR устаревает: удержать лучших сотрудников через технологии, персонализацию и человечность

Современный бизнес развивается быстрее, чем когда-либо, а сотрудники больше не хотят быть просто «винтиками в системе». Они ждут от работодателей индивидуального подхода, гибкости и заботы о своем благополучии. При этом технологии открывают новые возможности в HR для автоматизации рутины и улучшения процессов, но их внедрение требует грамотного подхода.

Компании, которые уделяют внимание развитию сотрудников, в 4 раза чаще превосходят конкурентов по финансовым показателям и в 1,5 раза чаще удерживают лидерские позиции в отрасли из года в год, McKinsey & Company, 2025.

Результаты собственных исследований McKinsey & Company подтверждают ценность эффекта, который дает «мощный HR» или грамотное управление персоналом. Чтобы лучше понять, как будет выглядеть управление персоналом в будущем, они провели масштабное исследование. В нем приняли участие более 100 экспертов: от топ-менеджеров крупных компаний и специалистов по HR-технологиям до ученых и лидеров мнений в сфере управления людьми.

McKinsey & Company — это одна из самых известных и влиятельных консалтинговых компаний в мире. Основанная в 1926 году, она специализируется на стратегическом управлении, операционной эффективности, цифровой трансформации и других вопросах бизнеса.