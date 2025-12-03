График отпусков: когда нужен приказ и как упростить формирование ГО с КЭДО

Обязательно ли составлять приказ об утверждении графика отпусков

Трудовой кодекс (ст. 123) обязывает работодателя утвердить график отпусков на очередной год. Однако сам по себе ТК не требует конкретной формы приказа — достаточно, чтобы график был утвержден (например, грифом «Утверждаю»).

Если вы используете стандартную форму (например, унифицированную Т-7), которая уже содержит гриф утверждения, отдельный приказ не обязателен.

Если же график составлен на собственной форме без грифа утверждения — тогда отдельный приказ необходим.

Важно: наличие приказа — важный юридический страховочный механизм. Особенно в организациях с внутренней формой документа и нестандартной политикой отпусков.