График отпусков: когда нужен приказ и как упростить формирование ГО с КЭДО

Требования к учету отпусков ужесточились, а ошибки в документах, уведомлениях или согласовании все чаще приводят к трудовым спорам и предписаниям инспекций. Ниже: актуальные требования 2025–2026 года законодательства, практика составления ГО и рекомендации для кадровых специалистов.

Обязательно ли составлять приказ об утверждении графика отпусков

Трудовой кодекс (ст. 123) обязывает работодателя утвердить график отпусков на очередной год. Однако сам по себе ТК не требует конкретной формы приказа — достаточно, чтобы график был утвержден (например, грифом «Утверждаю»).

  • Если вы используете стандартную форму (например, унифицированную Т-7), которая уже содержит гриф утверждения, отдельный приказ не обязателен.

  • Если же график составлен на собственной форме без грифа утверждения — тогда отдельный приказ необходим.

Важно: наличие приказа — важный юридический страховочный механизм. Особенно в организациях с внутренней формой документа и нестандартной политикой отпусков.

Сроки подготовки приказа об утверждении графика отпусков

Согласно ст. 123 ТК график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за 2 недели до начала нового календарного года.

На практике это означает, что приказ (или гриф утверждения в форме Т-7) необходимо оформить до 17 декабря (на 2026 год — с учетом календаря и рабочих дней). 

Важно: при наличии представительного органа работников (профсоюза) нужно заложить дополнительное время для учета его мнения — обычно до 5 рабочих дней.

Если сроки пропущены — риск нарушить требования ТК, особенно при проверках инспекции труда.

Образец заполнения приказа об утверждении графика отпусков на 2026 год

Если вы оформляете отдельный приказ, он должен содержать:

  • наименование организации, ее реквизиты;

  • номер и дату приказа;

  • в содержательной части — формулировку, например: «Утвердить график отпусков работников ООО/ИП «_» на 2026 год», с указанием, что график приложен.

  • при необходимости — назначение ответственных за ознакомление сотрудников, контроль исполнения, уведомления и пр. 

  • подпись руководителя и при необходимости ответственных лиц.

Если график оформлен по форме Т-7 и в нем есть гриф утверждениядостаточно заполнить ее, дополнительный приказ не требуется. 

Скачайте по ссылке образец Графика отпусков на 2026 год.

Обязательна ли форма Т-7 для Графика отпусков

Форма Т-7 по-прежнему актуальна и имеет право на жизнь, хотя законодательство не обязывает ее использовать строго.

Преимущества использования Т-7:

  • готовый и знакомый кадровикам формат;

  • наличие грифа «Утверждаю» — позволяет обойтись без отдельного приказа; 

  • легко комбинировать с внутренними учетными системами и кадровым документооборотом (например, в вашей системе).

Нюанс: если при составлении графика вы используете собственную форму — обязательно предусмотрите реквизиты для утверждения, либо оформите отдельный приказ.

Каких работников включать в график отпусков

В график отпусков включаются все работники, имеющие право на ежегодный оплачиваемый отпуск — штатные, совместители, сотрудники по срочным договорам, иные лица (если им положен отпуск по ТК). 

Важно:

  • Если сотрудник не отработал шесть месяцев — также необходимо включать,  правило полугодовой «отработки» относится только к моменту предоставления отпуска, а не к включению в график.

  • Все разновидности отпусков (основной, дополнительный, учебный, по льготам) при планировании желательно учитывать заранее — чтобы избежать пересечений и нарушений.

Хранение приказа и графика отпусков

Документы — и график отпусков, и приказ об утверждении  — должны храниться наравне с кадровыми и трудовыми. По практике кадровиков и бухгалтеров, хранение минимум 3 года после окончания действия графика — стандарт.

Нюанс: если в компании используется электронный документооборот (например, система КЭДО), хранение можно и нужно организовать в цифровом архиве — это облегчит доступ при аудите и проверках.

Ответственность за отсутствие приказа (или утвержденного графика)

Если организация не утвердила график отпусков своевременно — возможна административная ответственность (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).  Отсутствие утвержденного графика, неознакомление работников с ним или с изменениями — приводит к штрафам:

  • для организации, от 30 000 до 50 000 ₽ за первое нарушение. За повторное нарушение отсутствия графика отпусков предусмотрен штраф от 50 000 до 70 000 рублей (ч. 2 ст. 5.27 КоАП).

  • для должностных лиц — 1 000–5 000 ₽; при повторном нарушении отсутствия графика отпусков — от 10 000 до 20 000 рублей или в качестве альтернативного наказания предусмотрена дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. 

Какие возможности в КЭДО для составления Графика отпусков

Рассмотрим формирование Графика отпусков с применением КЭДО EmplDocs. В отличие от разрозненных сервисов или подготовки ГО в Excel-шаблонах, система КЭДО содержит раздел для управления Графиком отпусков и работает в связке с кадровыми документами в 1С:ЗУП (и другими версиями 1С), согласованиями, ЭП и настраиваемыми маршрутами.

С помощью EmplDocs можно:

  • формировать график сразу в форме Т-7 или в своем корпоративном шаблоне;

  • График отпусков с возможность планировать сотрудниками онлайн и согласовывать с руководителем — система сама подсказывает пересечения по датам, неиспользованные дни, обязательные периоды, а руководитель можем корректировать даты онлайн.

  • автоматически генерировать приказ об утверждении (при необходимости) с учетом всех реквизитов;

  • контроль выполнения графика — вы видите фактические даты отпусков, переносы, замены, остатки и изменения за год.

  • отправлять на подписи по маршруту с уведомлениями сотрудникам и отслеживать факт ознакомления.

  • хранить график и приказ в одном электронном архиве, с метками, версиями, подписанием;

Процесс происходит полностью онлайн, занимает несколько минут и не требует ручного переноса данных из самого КЭДО в учетную программу 1С.

Как утвердить график отпусков в КЭДО

Утверждение — один из самых проблемных этапов для компаний, где много руководителей или сложная структура.

В КЭДО EmplDocs этот процесс выглядит так:

  1. Запуск маршрута согласования — вы выбираете схему (настройка «по иерархии», «по подразделениям», «по ролям» или индивидуально).

  2. Руководители получают задачи в личном кабинете. 

  3. Можно вносить изменения прямо в системе, если руководитель предлагает перенести дату, кадровик видит корректировку.

  4. Финальное утверждение — график подписывается ответственным лицом, автоматически отправляется в архив документов.

Система учитывает требования трудового законодательства и исключает ситуации, когда график утверждают позднее срока или с нарушением обязательных частей отпусков.

Дополнительный функционал для составления графика отпусков в КЭДО EmplDocs

1. Учет фактических отпусков. Система отображает не только план, но и выполнение: кто ушел раньше, кто переносил, кто использовал дополнительный отпуск.

2. Уведомления работникам. Работники видят свои даты в личном кабинете и получают напоминания в установленный срок, этим закрывается требование уведомления за 14 дней.

3. Встроенные правила компании. В EmplDocs можно закрепить свои правила планирования отпусков — например:

  • минимальный период — 14 дней;

  • обязательный отпуск летом;

  • ограничение количества сотрудников из отдела в один период.

4. Связка с кадровыми документами в 1С. На основе графика автоматически формируются:

  • заявления;

  • приказы;

  • уведомления;

  • служебные записки о переносе.

5. Аналитика и отчетность. Есть визуализация ГО подразделений по месяцам, отчеты для бухгалтерии, а также данные для планирования отпускных.

Если ваша компания готовится к переходу на КЭДО или уже ведет документы в 1С, EmplDocs поможет объединить процессы: график отпусков, заявления, приказы, согласования с сотрудниками — все в единой сквозной системе без ручных операций.

Ответы на частые вопросы о Графике отпусков в КЭДО

Есть ли возможность редактировать график отпусков после его составления?

Да, в системе можно вносить изменения в график в течение всего года. Каждое изменение фиксируется в журнале, а руководители и сотрудники получают уведомления.

Как программа обеспечивает безопасность данных сотрудников?

EmplDocs устанавливается на сервер компании, исключая передачу данных во вне и третьим сервисам. Доступы настраиваются по ролям, что исключает просмотр чужих данных.

Как КЭДО помогает соблюдать трудовое законодательство?

Система автоматически контролирует сроки уведомлений, корректность периодов, остатки отпусков и обязательные части. Это снижает риск нарушений со стороны работодателя. К тому же есть функция автоматической отправки на подписи — Обязательного подписания (ЛНА, приказы) для всех сотрудников, что исключает ручной труд кадровых специалистов для подписи Графика отпусков.

Существует пробный период?

Есть возможность для тестирования КЭДО по индивидуальному запросу заказчика. 

