Работа с исполнителями по ГПХ: как не переплатить миллионы штрафов и обезопасить работодателя

Главные признаки «скрытого» трудового договора

ФНС использует определенные критерии для выявления подмены. Для доказательства, что ваши отношения — это ГПХ, а не ТД, в ваших документах и фактическом взаимодействии не должно быть следующих признаков:

Признак трудового договора (ТД) Как должно быть в договоре ГПХ Выполнение должностных обязанностей по определенной профессии/должности. Выполнение конкретного объема работ или оказание конкретной услуги, имеющей измеримый конечный результат (например, «разработка 5 страниц сайта», а не «работа веб-дизайнером»). Подчинение внутреннему трудовому распорядку (график, начало/конец рабочего дня). Исполнитель сам определяет режим работы и место выполнения задания. Регулярные выплаты фиксированной суммы (как зарплата). Оплата производится за конечный результат после подписания Акта приема-передачи (возможно поэтапно). Сумма может меняться от месяца к месяцу. Предоставление рабочих условий (рабочее место, оборудование, материалы). Исполнитель выполняет работу своим оборудованием и материалами (если иное не оговорено и не отражено в смете/акте). Дополнительные гарантии (отпуск, больничный). Отсутствие социальных и трудовых гарантий. Постоянный, бессрочный характер работы. Ограниченный срок для достижения конкретного результата.

Важно: сосредоточьтесь на результате, а не на процессе. В договоре ГПХ нет формулировок «прием на работу», «должность», «зарплата», «отпуск».