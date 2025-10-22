Сроки сдачи отчетности по работникам за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера

Отчетность по работникам за 9 месяцев 2025 года: таблица

Если крайняя дата для сдачи отчетности попадает на выходной или праздничный день, отчитаться нужно в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). В таблице указали сроки с учетом этого правила переноса.

Если вовремя подали РСВ за 9 месяцев, то персонифицированные сведения можно не сдавать. Это же касается персонифицированных сведений за март, июнь и декабрь.

Основание — письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@.

