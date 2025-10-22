ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
Отчетность
Сроки сдачи отчетности по работникам за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера

Информация в отчетности по сотрудникам сказывается на будущей пенсии работника, его возможности получать налоговые вычеты, а также служит источником данных для анализа уровня обеспеченности семьи и т. д. Если работодатель отчитается с опозданием, это приведет к сбою в информационной цепочке и штрафам. Чтобы этого избежать, сохраняйте нашу памятку.

Кто сдает отчетность по работникам

Отчетность по работникам сдают:

  • Предприниматели и организации всех форм собственности, если у них есть работники по трудовым договорам или исполнители по гражданско-правовым договорам без регистрации в качестве ИП или плательщика НПД.

  • Общества с единственным учредителем-директором, даже если трудовой договор с ним не оформлен. Если он не получил в отчетном периоде никаких доходов, отчеты будут нулевыми. 

Отчетность по работникам за 9 месяцев 2025 года: таблица

Если крайняя дата для сдачи отчетности попадает на выходной или праздничный день, отчитаться нужно в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). В таблице указали сроки с учетом этого правила переноса.

Что сдавать

До какой даты нужно сдать

Куда сдавать

Форма

Уведомление о начисленном и удержанном НДФЛ с выплат физлицам с 23 по 30 сентября 2025 года

03.10.2025

ФНС

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ в ред. от 09.01.2024

П-4 (НЗ) за III квартал 2025 года

08.10.2025

Росстат

Приказ Росстата от 31.07.2024 № 338

П-4 за сентябрь 2025 года и за III квартал для тех нанимателей, у кого численность физлиц меньше 15 человек, а доходы меньше 800 млн руб. 

15.10.2025

Росстат

Раздел 2 формы ЕФС-1 (отчет по взносам на травматизм)

27.10.2025

СФР

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281

Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за сентябрь 2025 года, если были кадровые переводы

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года

ФНС

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ в ред. от 13.09.2024

6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года

Персонифицированные сведения по физлицам за сентябрь 2025 года

Если вовремя подали РСВ за 9 месяцев, то персонифицированные сведения можно не сдавать. Это же касается персонифицированных сведений за март, июнь и декабрь.

Основание — письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@.

Штрафы за отчетность по работникам: таблица

Кто накажет

За что накажет

Как накажет

ФНС

6-НДФЛ сдана позже установленного срока

1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц

Расчет по страховым взносам сдан с опозданием

5% от суммы долга, но минимум 1 000 рублей и максимум — 30% от долга. Штраф будет начисляться за каждый полный и неполный месяц просрочки

В РСВ занижена база по взносам

Штраф — 20% от суммы недоплаты

В РСВ умышленно занижена база по взносам

Штраф — 40% от недоплаты

Уведомление по НДФЛ подано позже срока

В 2025 году за это не наказывают

Нарушен срок сдачи персонифицированных сведений

200 рублей

РСВ сдан на бумаге, если численность более 10 человек

200 рублей

СФР

ЕФС-1 в части трудовой деятельности сдан с нарушением срока

500 рублей за каждого человека в отчете

ЕФС-1 в части взносов на травматизм

5% от суммы долга, но минимум 1 000 рублей и максимум — 30% от долга

Росстат

Нарушение срока сдачи любого отчета в Росстат в первый раз

Штраф:

  • на организацию — 20 — 70 тыс. руб.

  • на руководителя — 10 — 20 тыс. руб.

Повторное нарушение срока сдачи любого отчета в Росстат 

Штраф:

  • на организацию — 100 — 150 тыс. руб.

  • на руководителя — 30 — 50 тыс. руб.

