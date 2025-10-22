Сроки сдачи отчетности по работникам за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера

Кто сдает отчетность по работникам
Отчетность по работникам сдают:
Предприниматели и организации всех форм собственности, если у них есть работники по трудовым договорам или исполнители по гражданско-правовым договорам без регистрации в качестве ИП или плательщика НПД.
Общества с единственным учредителем-директором, даже если трудовой договор с ним не оформлен. Если он не получил в отчетном периоде никаких доходов, отчеты будут нулевыми.
Отчетность по работникам за 9 месяцев 2025 года: таблица
Если крайняя дата для сдачи отчетности попадает на выходной или праздничный день, отчитаться нужно в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). В таблице указали сроки с учетом этого правила переноса.
Что сдавать
До какой даты нужно сдать
Куда сдавать
Форма
Уведомление о начисленном и удержанном НДФЛ с выплат физлицам с 23 по 30 сентября 2025 года
03.10.2025
ФНС
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ в ред. от 09.01.2024
П-4 (НЗ) за III квартал 2025 года
08.10.2025
Росстат
П-4 за сентябрь 2025 года и за III квартал для тех нанимателей, у кого численность физлиц меньше 15 человек, а доходы меньше 800 млн руб.
15.10.2025
Росстат
Раздел 2 формы ЕФС-1 (отчет по взносам на травматизм)
27.10.2025
СФР
Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за сентябрь 2025 года, если были кадровые переводы
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года
ФНС
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ в ред. от 13.09.2024
6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Персонифицированные сведения по физлицам за сентябрь 2025 года
Если вовремя подали РСВ за 9 месяцев, то персонифицированные сведения можно не сдавать. Это же касается персонифицированных сведений за март, июнь и декабрь.
Основание — письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593@.
Штрафы за отчетность по работникам: таблица
Кто накажет
За что накажет
Как накажет
ФНС
6-НДФЛ сдана позже установленного срока
1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц
Расчет по страховым взносам сдан с опозданием
5% от суммы долга, но минимум 1 000 рублей и максимум — 30% от долга. Штраф будет начисляться за каждый полный и неполный месяц просрочки
В РСВ занижена база по взносам
Штраф — 20% от суммы недоплаты
В РСВ умышленно занижена база по взносам
Штраф — 40% от недоплаты
Уведомление по НДФЛ подано позже срока
В 2025 году за это не наказывают
Нарушен срок сдачи персонифицированных сведений
200 рублей
РСВ сдан на бумаге, если численность более 10 человек
200 рублей
СФР
ЕФС-1 в части трудовой деятельности сдан с нарушением срока
500 рублей за каждого человека в отчете
ЕФС-1 в части взносов на травматизм
5% от суммы долга, но минимум 1 000 рублей и максимум — 30% от долга
Росстат
Нарушение срока сдачи любого отчета в Росстат в первый раз
Штраф:
Повторное нарушение срока сдачи любого отчета в Росстат
Штраф:
