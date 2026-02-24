ВЭД: обзор главных изменений в 2026 году

Самое главное:
В 2026 году увеличены таможенные сборы и изменены правила ответственности за нарушения при декларировании.
Введена СПОТ: импорт товаров сопровождается предварительным цифровым уведомлением и обеспечительным платежом, который вносит импортер.
Изменилась основная и расчетные ставки НДС.
Антикризисные ограничения и отдельные валютные меры сохраняются на 2026 год и в ряде случаев продлены на 2027 год.
В трансграничных расчетах по ВЭД используется криптовалюта в рамках экспериментального правового режима под контролем Банка России.
Усиление таможенного контроля и рост платежей
Повышение ставок таможенных сборов с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года увеличены ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (постановление Правительства от 23.10.2025 № 1638). При стоимости партии выше порога 10 млн руб. ставка таможенного сбора выросла с 30 000 до 73 860 руб.
Также выросли пошлины для отдельных товаров. Например, если в партии есть хотя бы один радиоэлектронный товар, ставка таможенного сбора составит 73 860 руб. вместо 30 тыс. руб. Повышены ставки и для товаров, по которым таможенная стоимость не определяется и не заявляется.
Порядок уплаты сборов при неполном и периодическом декларировании
Порядок уплаты таможенных сборов при неполном или периодическом таможенном декларировании уточнен постановлением Правительства от 27.11.2025 № 1907.
С 2026 года закреплено, что при таком декларировании сбор рассчитывается не «в целом по операции», а по каждой таможенной декларации с учетом направления движения товаров — ввоза или вывоза. Для компаний, работающих с регулярными поставками, это требует пересмотра расчетов и учета сборов по каждой декларации отдельно.
Изменения в правилах заполнения декларации на товары
С 1 января 2026 года изменяется порядок заполнения декларации на товары. Форма и правила заполнения утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. Например, скорректированы требования к заполнению графы 44 «Дополнительная информация / Представленные документы».
Более масштабные изменения, затрагивающие формат декларации, порядок регистрации, вопросы таможенной стоимости и перечень прилагаемых документов, вступают в силу с 1 апреля 2026 года (решение Коллегии ЕЭК от 07.10.2025 № 90).
Ответственность за недекларирование и недостоверное декларирование
С 9 января 2026 года действует новая редакция ст. 16.2 КоАП (закон от 29.12.2025 № 560-ФЗ), изменившая подход к ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование товаров.
Основные санкции для организаций и должностных лиц — в таблице:
Нарушение
На кого распространяется
Санкция
Отсутствие декларирования
Физлица
Минимальный штраф — 1 000 руб.
Недекларирование товаров, по которым не уплачиваются пошлины и не применяются запреты / ограничения
Должностные лица
Штраф от 10 000 до 20 000 руб.
Юридические лица
Штраф от 20 000 до 50 000 руб., с конфискацией товара или без нее, либо только конфискация
СПОТ: система подтверждения ожидания поставки товаров
С 2026 года в системе внешнеэкономической деятельности внедряется система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Ее концепция утверждена распоряжением Правительства от 10.11.2025 № 3213-р. Проект реализуется поэтапно: пилотный запуск предусмотрен с 1 апреля 2026 года, дальнейшее расширение применения — с 1 июля 2026 года.
Введение СПОТ связано с усилением контроля за ввозом товаров, прежде всего в рамках ЕАЭС. Основная цель — противодействие «серому импорту», при котором товары фактически ввозятся на территорию России, но не отражаются в налоговой и таможенной отчетности.
Суть СПОТ в том, что до фактического ввоза товара и его прибытия к границе импортер обязан заранее в цифровом формате подтвердить, что он ожидает именно эту поставку.
В электронном уведомлении указываются ключевые характеристики товара, в том числе сведения о продавце и покупателе, наименование товара, стоимость, ставку НДС, акцизов. Одновременно с подачей уведомления импортер должен внести обеспечительный платеж, равный сумме косвенных налогов — НДС и акцизов.
Минфин установил КБК для такого платежа при ввозе товаров в РФ из ЕАЭС — 000 1 04 03000 01 0000 110.
Внедрение СПОТ требует технической готовности и пересмотра внутренних процессов. Компании, занимающиеся ВЭД, должны заранее определить порядок:
подготовки и подачи электронных уведомлений;
контроля соответствия фактических поставок заявленным данным;
отражения в учете обеспечительных платежей и сверки данных с контрагентами из стран ЕАЭС.
Цифровизация перевозок и логистики в ВЭД
С 1 февраля 2026 года внедряется механизм использования навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территории государств — членов ЕАЭС (решение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 84).
Навигационные пломбы позволяют в режиме реального времени отслеживать маршрут перемещения товара и фиксировать попытки несанкционированного вскрытия груза. Механизм направлен на снижение рисков подмены товаров, незаконного транзита и нарушений таможенного законодательства.
Обязательные электронные транспортные накладные
С 1 сентября 2026 года становится обязательным оформление электронных транспортных накладных (ЭТрН) и других электронных перевозочных документов (закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ с учетом изменений, внесенных законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ).
В цифровой форме по умолчанию будут оформляться:
грузовые накладные авиационного и железнодорожного транспорта;
заказы и заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом;
экспедиторские документы — экспедиторская расписка, поручение экспедитору и складская расписка.
Упрощенная сертификация до 1 сентября 2026 года
До 1 сентября 2026 года продлен упрощенный порядок сертификации и маркировки товаров (постановление Правительства от 26.08.2025 № 1277).
Упрощенный порядок подтверждения соответствия позволяет оформить декларацию на основании собственных доказательств заявителя. После подачи декларации и вывода продукции на рынок у компании есть до шести месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям техрегламентов ЕАЭС или российского законодательства.
Повышение ставки НДС и новые расчетные ставки
С 2026 года основная ставка НДС повышена с 20% до 22%, одновременно меняются расчетные ставки НДС.
При продаже импортных товаров физическим лицам через маркетплейсы налоговые агенты — как российские, так и иностранные — с 2026 года рассчитывают НДС по расчетной ставке 18,03% вместо 16,67% (п. 3 ст. 174.3 НК). Это увеличивает налоговую нагрузку на операции по реализации товаров в рамках ВЭД через торговые площадки. Если основная ставка НДС по товару составляет 10%, расчетная ставка равна 9,09%.
Аналогичная расчетная ставка 18,03% применяется и при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме (п. 5 ст. 174.2 НК).
Экспорт, ВЭД и специальные ставки НДС
С 2026 года плательщики УСН при экспорте и оказании отдельных услуг, указанных в пп. 2.1–2.5 и 2.7–2.81 п. 1 ст. 164 НК, могут вместо нулевой ставки НДС применять специальные ставки 5% или 7%.
Для этого нужно:
подать заявление об отказе от нулевой ставки не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется применять специальные ставки;
применять спецставки не менее 12 налоговых периодов.
Если плательщик УСН не отказался от нулевой ставки, но не подтвердил ее в установленный срок (180 календарных дней), операции облагаются по ставке 5% или 7%.
Антикризисные меры, ограничения и валютный контроль
Продление запретов и разрешительного порядка
Базовым документом, регулирующим ограничения во внешнеэкономической деятельности, остается указ Президента от 08.03.2022 № 100. В конце 2025 года были приняты нормативные акты, продлевающие действие отдельных запретов на 2026–2027 годы.
В частности:
До 31 мая 2026 года включительно продлен временный запрет на вывоз лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, если такие товары признаны существенно важными для внутреннего рынка (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1947).
До 31 декабря 2027 года сохранен запрет на вывоз и экспорт отдельных видов оборудования, турбин, станков и другой продукции из перечня, утвержденного постановлением Правительства от 09.03.2022 № 311.
До 31 декабря 2027 года действует разрешительный порядок вывоза в страны ЕАЭС транспортных средств, запчастей и комплектующих (постановление Правительства от 02.10.2025 № 1516).
Валютные ограничения
До 31 декабря 2026 года продлены и отдельные валютные ограничения, действующие для резидентов РФ. А именно, без разрешения Банка России запрещено:
оплачивать доли и вклады в имущество юридических лиц — нерезидентов;
вносить взносы нерезидентам в рамках договоров простого товарищества.
Основание — указ Президента от 08.12.2025 № 894.
Валютный контроль и надзор
Передача функций агента валютного контроля Федеральному казначейству отложена до 1 января 2028 года (постановление Правительства от 10.11.2025 № 1772). В 2026 году агентами валютного контроля по-прежнему остаются уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ст. 22 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Криптовалюты и цифровые расчеты во внешнеэкономической деятельности
В 2026 году цифровые валюты все чаще используются во внешнеэкономической деятельности как инфраструктурный инструмент трансграничных расчетов.
Использование цифровых валют в ВЭД развивается в рамках экспериментального правового режима, установленного законом от 08.08.2024 № 221. В 2026 годах расчеты в цифровых валютах курируются Банком России. Закон запрещает использование криптовалюты как средства платежа внутри страны, но допускает возможность ее применения в трансграничных расчетах. С точки зрения учета цифровая валюта квалифицируется как имущество (ст. 38 НК), поэтому операции с ней можно отражать в бухучете в рамках действующих правил.
На практике криптовалюту используют как транзитное звено в расчетной цепочке. Российская компания приобретает цифровой актив, далее передает его агенту или платежному посреднику в доверенной юрисдикции. Посредник конвертирует его в фиатную валюту и оплачивает инвойс поставщику со счета иностранной компании. Для контрагента расчет выглядит как обычный банковский перевод, без прямой связи с российским происхождением платежа.
В таких схемах важны профессиональные агенты и криптоброкеры, которые берут на себя комплаенс, конвертацию, взаимодействие с банками и валютный контроль.
Параллельно развивается направление государственных цифровых валют. Цифровой рубль рассматривается как инструмент контролируемых и прозрачных расчетов, прежде всего для крупных и системных операций, а не как замена криптовалюте. В перспективе обсуждается взаимодействие с цифровыми валютами других стран, в том числе цифровым юанем.
Подробнее о криптовалюте в ВЭД 2026 читайте в статье.
Итоги: каким становится ВЭД в 2026 году
Главные изменения в ВЭД затрагивают все этапы работы с товаром — от планирования поставки до его перевозки, таможенного оформления и дальнейшей реализации.
Основные тенденции года:
Рост таможенных сборов и ужесточение ответственности.
Внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) с обязательным предварительным уведомлением и авансовой уплатой косвенных налогов.
Переход логистики и перевозок на цифровой формат, включая обязательное оформление электронных перевозочных документов.
Сохранение и продление антикризисных ограничений на 2026 и в некоторых случаях на 2027 годы.
Для бизнеса это означает необходимость более тщательной подготовки к каждой поставке, пересмотра внутренних процессов и повышенного внимания к формальным требованиям. Благодаря цифровизации ошибки в ВЭД в 2026 году становятся заметнее для контролирующих органов.
Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.
