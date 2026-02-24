Премиум ДЗО моб
ВЭД: обзор главных изменений в 2026 году

2026 год принес участникам ВЭД сразу несколько системных изменений — от роста таможенных сборов и новых требований к декларированию до цифровизации логистики. Собрали основные изменения ВЭД 2026 года, которые повлияют на бизнес.

Самое главное:

  • В 2026 году увеличены таможенные сборы и изменены правила ответственности за нарушения при декларировании.

  • Введена СПОТ: импорт товаров сопровождается предварительным цифровым уведомлением и обеспечительным платежом, который вносит импортер.

  • Изменилась основная и расчетные ставки НДС.

  • Антикризисные ограничения и отдельные валютные меры сохраняются на 2026 год и в ряде случаев продлены на 2027 год.

  • В трансграничных расчетах по ВЭД используется криптовалюта в рамках экспериментального правового режима под контролем Банка России.

Усиление таможенного контроля и рост платежей

Повышение ставок таможенных сборов с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года увеличены ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (постановление Правительства от 23.10.2025 № 1638). При стоимости партии выше порога 10 млн руб. ставка таможенного сбора выросла с 30 000 до 73 860 руб.

Также выросли пошлины для отдельных товаров. Например, если в партии есть хотя бы один радиоэлектронный товар, ставка таможенного сбора составит 73 860 руб. вместо 30 тыс. руб. Повышены ставки и для товаров, по которым таможенная стоимость не определяется и не заявляется.

Порядок уплаты сборов при неполном и периодическом декларировании

Порядок уплаты таможенных сборов при неполном или периодическом таможенном декларировании уточнен постановлением Правительства от 27.11.2025 № 1907.

С 2026 года закреплено, что при таком декларировании сбор рассчитывается не «в целом по операции», а по каждой таможенной декларации с учетом направления движения товаров — ввоза или вывоза. Для компаний, работающих с регулярными поставками, это требует пересмотра расчетов и учета сборов по каждой декларации отдельно.

Изменения в правилах заполнения декларации на товары

С 1 января 2026 года изменяется порядок заполнения декларации на товары. Форма и правила заполнения утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. Например, скорректированы требования к заполнению графы 44 «Дополнительная информация / Представленные документы».

Более масштабные изменения, затрагивающие формат декларации, порядок регистрации, вопросы таможенной стоимости и перечень прилагаемых документов, вступают в силу с 1 апреля 2026 года (решение Коллегии ЕЭК от 07.10.2025 № 90).

Ответственность за недекларирование и недостоверное декларирование

С 9 января 2026 года действует новая редакция ст. 16.2 КоАП (закон от 29.12.2025 № 560-ФЗ), изменившая подход к ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование товаров.

Основные санкции для организаций и должностных лиц — в таблице:

Нарушение

На кого распространяется

Санкция

Отсутствие декларирования

Физлица

Минимальный штраф — 1 000 руб.

Недекларирование товаров, по которым не уплачиваются пошлины и не применяются запреты / ограничения

Должностные лица

Штраф от 10 000 до 20 000 руб.

Юридические лица

Штраф от 20 000 до 50 000 руб., с конфискацией товара или без нее, либо только конфискация

СПОТ: система подтверждения ожидания поставки товаров

С 2026 года в системе внешнеэкономической деятельности внедряется система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Ее концепция утверждена распоряжением Правительства от 10.11.2025 № 3213-р. Проект реализуется поэтапно: пилотный запуск предусмотрен с 1 апреля 2026 года, дальнейшее расширение применения — с 1 июля 2026 года.

Введение СПОТ связано с усилением контроля за ввозом товаров, прежде всего в рамках ЕАЭС. Основная цель — противодействие «серому импорту», при котором товары фактически ввозятся на территорию России, но не отражаются в налоговой и таможенной отчетности.

Суть СПОТ в том, что до фактического ввоза товара и его прибытия к границе импортер обязан заранее в цифровом формате подтвердить, что он ожидает именно эту поставку.

В электронном уведомлении указываются ключевые характеристики товара, в том числе сведения о продавце и покупателе, наименование товара, стоимость, ставку НДС, акцизов. Одновременно с подачей уведомления импортер должен внести обеспечительный платеж, равный сумме косвенных налогов — НДС и акцизов. 

Минфин установил КБК для такого платежа при ввозе товаров в РФ из ЕАЭС — 000 1 04 03000 01 0000 110

Внедрение СПОТ требует технической готовности и пересмотра внутренних процессов. Компании, занимающиеся ВЭД, должны заранее определить порядок:

  • подготовки и подачи электронных уведомлений;

  • контроля соответствия фактических поставок заявленным данным;

  • отражения в учете обеспечительных платежей и сверки данных с контрагентами из стран ЕАЭС.

Цифровизация перевозок и логистики в ВЭД

Навигационные пломбы при перевозках по ЕАЭС

С 1 февраля 2026 года внедряется механизм использования навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров по территории государств — членов ЕАЭС (решение Коллегии ЕЭК от 23.09.2025 № 84).

Навигационные пломбы позволяют в режиме реального времени отслеживать маршрут перемещения товара и фиксировать попытки несанкционированного вскрытия груза. Механизм направлен на снижение рисков подмены товаров, незаконного транзита и нарушений таможенного законодательства.

Обязательные электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 года становится обязательным оформление электронных транспортных накладных (ЭТрН) и других электронных перевозочных документов (закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ с учетом изменений, внесенных законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ).

В цифровой форме по умолчанию будут оформляться:

  • грузовые накладные авиационного и железнодорожного транспорта;

  • заказы и заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом;

  • экспедиторские документы — экспедиторская расписка, поручение экспедитору и складская расписка.

Упрощенная сертификация до 1 сентября 2026 года

До 1 сентября 2026 года продлен упрощенный порядок сертификации и маркировки товаров (постановление Правительства от 26.08.2025 № 1277).

Упрощенный порядок подтверждения соответствия позволяет оформить декларацию на основании собственных доказательств заявителя. После подачи декларации и вывода продукции на рынок у компании есть до шести месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям техрегламентов ЕАЭС или российского законодательства.

Повышение ставки НДС и новые расчетные ставки

С 2026 года основная ставка НДС повышена с 20% до 22%, одновременно меняются расчетные ставки НДС.

При продаже импортных товаров физическим лицам через маркетплейсы налоговые агенты — как российские, так и иностранные — с 2026 года рассчитывают НДС по расчетной ставке 18,03% вместо 16,67% (п. 3 ст. 174.3 НК). Это увеличивает налоговую нагрузку на операции по реализации товаров в рамках ВЭД через торговые площадки. Если основная ставка НДС по товару составляет 10%, расчетная ставка равна 9,09%.

Аналогичная расчетная ставка 18,03% применяется и при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме (п. 5 ст. 174.2 НК).

Экспорт, ВЭД и специальные ставки НДС

С 2026 года плательщики УСН при экспорте и оказании отдельных услуг, указанных в пп. 2.12.5 и 2.72.81 п. 1 ст. 164 НК, могут вместо нулевой ставки НДС применять специальные ставки 5% или 7%.

Для этого нужно:

  • подать заявление об отказе от нулевой ставки не позднее 1-го числа квартала, с которого планируется применять специальные ставки;

  • применять спецставки не менее 12 налоговых периодов.

Если плательщик УСН не отказался от нулевой ставки, но не подтвердил ее в установленный срок (180 календарных дней), операции облагаются по ставке 5% или 7%.

Антикризисные меры, ограничения и валютный контроль

Продление запретов и разрешительного порядка

Базовым документом, регулирующим ограничения во внешнеэкономической деятельности, остается указ Президента от 08.03.2022 № 100. В конце 2025 года были приняты нормативные акты, продлевающие действие отдельных запретов на 2026–2027 годы.

В частности:

Валютные ограничения

До 31 декабря 2026 года продлены и отдельные валютные ограничения, действующие для резидентов РФ. А именно, без разрешения Банка России запрещено:

  • оплачивать доли и вклады в имущество юридических лиц — нерезидентов;

  • вносить взносы нерезидентам в рамках договоров простого товарищества.

Основание — указ Президента от 08.12.2025 № 894.

Валютный контроль и надзор

Передача функций агента валютного контроля Федеральному казначейству отложена до 1 января 2028 года (постановление Правительства от 10.11.2025 № 1772). В 2026 году агентами валютного контроля по-прежнему остаются уполномоченные банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ст. 22 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Криптовалюты и цифровые расчеты во внешнеэкономической деятельности

В 2026 году цифровые валюты все чаще используются во внешнеэкономической деятельности как инфраструктурный инструмент трансграничных расчетов. 

Использование цифровых валют в ВЭД развивается в рамках экспериментального правового режима, установленного законом от 08.08.2024 № 221. В 2026 годах расчеты в цифровых валютах курируются Банком России. Закон запрещает использование криптовалюты как средства платежа внутри страны, но допускает возможность ее применения в трансграничных расчетах. С точки зрения учета цифровая валюта квалифицируется как имущество (ст. 38 НК), поэтому операции с ней можно отражать в бухучете в рамках действующих правил.

На практике криптовалюту используют как транзитное звено в расчетной цепочке. Российская компания приобретает цифровой актив, далее передает его агенту или платежному посреднику в доверенной юрисдикции. Посредник конвертирует его в фиатную валюту и оплачивает инвойс поставщику со счета иностранной компании. Для контрагента расчет выглядит как обычный банковский перевод, без прямой связи с российским происхождением платежа.

В таких схемах важны профессиональные агенты и криптоброкеры, которые берут на себя комплаенс, конвертацию, взаимодействие с банками и валютный контроль.

Параллельно развивается направление государственных цифровых валют. Цифровой рубль рассматривается как инструмент контролируемых и прозрачных расчетов, прежде всего для крупных и системных операций, а не как замена криптовалюте. В перспективе обсуждается взаимодействие с цифровыми валютами других стран, в том числе цифровым юанем.

Подробнее о криптовалюте в ВЭД 2026 читайте в статье.

Итоги: каким становится ВЭД в 2026 году

Главные изменения в ВЭД затрагивают все этапы работы с товаром — от планирования поставки до его перевозки, таможенного оформления и дальнейшей реализации.

Основные тенденции года:

  • Рост таможенных сборов и ужесточение ответственности.

  • Внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) с обязательным предварительным уведомлением и авансовой уплатой косвенных налогов.

  • Переход логистики и перевозок на цифровой формат, включая обязательное оформление электронных перевозочных документов.

  • Сохранение и продление антикризисных ограничений на 2026 и в некоторых случаях на 2027 годы.

Для бизнеса это означает необходимость более тщательной подготовки к каждой поставке, пересмотра внутренних процессов и повышенного внимания к формальным требованиям. Благодаря цифровизации ошибки в ВЭД в 2026 году становятся заметнее для контролирующих органов.

Читайте также:

Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.

