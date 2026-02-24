ВЭД: обзор главных изменений в 2026 году

В трансграничных расчетах по ВЭД используется криптовалюта в рамках экспериментального правового режима под контролем Банка России.

Антикризисные ограничения и отдельные валютные меры сохраняются на 2026 год и в ряде случаев продлены на 2027 год.

В 2026 году увеличены таможенные сборы и изменены правила ответственности за нарушения при декларировании.

Усиление таможенного контроля и рост платежей

Повышение ставок таможенных сборов с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года увеличены ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (постановление Правительства от 23.10.2025 № 1638). При стоимости партии выше порога 10 млн руб. ставка таможенного сбора выросла с 30 000 до 73 860 руб. Также выросли пошлины для отдельных товаров. Например, если в партии есть хотя бы один радиоэлектронный товар, ставка таможенного сбора составит 73 860 руб. вместо 30 тыс. руб. Повышены ставки и для товаров, по которым таможенная стоимость не определяется и не заявляется.

Порядок уплаты сборов при неполном и периодическом декларировании

Порядок уплаты таможенных сборов при неполном или периодическом таможенном декларировании уточнен постановлением Правительства от 27.11.2025 № 1907. С 2026 года закреплено, что при таком декларировании сбор рассчитывается не «в целом по операции», а по каждой таможенной декларации с учетом направления движения товаров — ввоза или вывоза. Для компаний, работающих с регулярными поставками, это требует пересмотра расчетов и учета сборов по каждой декларации отдельно.

Изменения в правилах заполнения декларации на товары

С 1 января 2026 года изменяется порядок заполнения декларации на товары. Форма и правила заполнения утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. Например, скорректированы требования к заполнению графы 44 «Дополнительная информация / Представленные документы». Более масштабные изменения, затрагивающие формат декларации, порядок регистрации, вопросы таможенной стоимости и перечень прилагаемых документов, вступают в силу с 1 апреля 2026 года (решение Коллегии ЕЭК от 07.10.2025 № 90).

Ответственность за недекларирование и недостоверное декларирование