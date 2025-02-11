Как самозанятым зарегистрироваться в Роскомнадзоре в 2025 году

Да, самозанятые — это такие же операторы персональных данных, как ИП и ООО. Работать с персональными данными самозанятые могут только с согласия их владельцев. Но есть нюансы — не в каждом случае нужно получать такое согласие.

Простыми словами, все, кто собирает и использует чужие данные — это операторы. Магазины, банки, больницы, владельцы сайтов, маркетплейсы — операторы ПД.

О ком операторы могут собирать персональные данные? О клиентах, покупателях, сотрудниках, соискателях, заказчиках, пациентах, потребителях — то есть обо всех, кто по условиям договора или оферты добровольно соглашается предоставить о себе информацию.

Все операторы ПД до начала обработки персональных данных должны направить уведомление в Роскомнадзор, кроме случаев, описанных в ч. 2 ст. 22 закона № 152-ФЗ. Самозанятые не входят в этот перечень исключений.

Что касается операторов-самозанятых, они не могут иметь сотрудников, не работают с соискателями и не имеют работодателей (п. 4 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Соответственно, по этому основанию им не нужно подавать уведомление в Роскомнадзор.

Самозанятые — это физические лица, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) (ч. 7 ст. 2 закона № 422-ФЗ). Плательщик НПД может быть ИП.

При осуществлении предпринимательской деятельности самозанятые могут получать персональные данные от своих покупателей, клиентов или заказчиков. В этом случае самозанятый должен уведомить Роскомнадзор об обработке персональных данных. Подача уведомления регламентирована законом (ст. 22 закона № 152-ФЗ).