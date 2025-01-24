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Ведение документооборота

Для кого подойдет конструктор документов и чем поможет «Форма»

Договоры, доверенности, счета, акты — практически любой бизнес ежедневно сталкивается с так называемой «бумажной» работой. И когда документов становится слишком много, начинают возникать мысли об увеличении штата. Не торопитесь: сейчас с задачами подготовки и подписания документов отлично справляются специальные сервисы. 
Для кого подойдет конструктор документов и чем поможет «Форма»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказываем, кому будет полезен конструктор документов и как сервис «Форма» упрощает жизнь предпринимателей.

Онлайн-конструкторы: для тех, кто заполняет много документов

Конструкторы предназначены для самостоятельной работы со значимыми для бизнеса документами. Можно выбрать готовый шаблон или загрузить собственные: это существенно экономит и деньги, и время, которое лучше использовать для более важных дел.   

В каких именно сферах такие сервисы наиболее востребованы? Конструкторы документов активно используются представителями буквально всех направлений бизнеса — это онлайн и офлайн-торговля, сфера услуг и производственные компании. Чаще всего работать с большим количеством документов приходится таким пользователям, как:

  • Юристы. Конструкторы позволяют быстро создавать шаблонные договоры, иски, претензии и другие правовые документы, что значительно экономит время при работе со стандартными задачами.

  • HR-отделы. Сотрудники кадровых подразделений используют конструкторы для создания трудовых договоров, должностных инструкций, уведомлений об отпусках и других кадровых документов. 

  • Бухгалтерия. Бухгалтеры регулярно работают с большим количеством идентичных документов: счета-фактуры, акты сверки, платежные поручения, авансовые отчеты и т.д. С помощью конструктора можно настроить шаблоны для каждого типа документа или использовать готовые формы, после чего заполнение будет происходить автоматически на основе введенных данных.

Конструктор документов — незаменимый помощник индивидуального предпринимателя, у которого нет собственного штата сотрудников и для бизнеса на старте. По сути, сервис способен заменить сразу несколько работников: он поможет в подготовке договоров с клиентами и контрагентами, бухгалтерской документации и других документов.

Дмитрий — индивидуальный предприниматель, предоставляющий консультации в сфере маркетинга. По каждому проекту необходимо заключать договор, выставлять счета и подписывать акты выполненных работ. Благодаря онлайн-конструктору ему больше не нужно тратить время на ручное заполнение документа. Достаточно просто ответить на вопросы, а Форма сама подставить данные второй стороны на основе ИНН, пропишет сумму контракта прописью, просклоняет ФИО директора и поможет с заполнением банковских реквизитов.А один из главных плюсов для Дмитрия — возможность дистанционного подписания, поскольку многие клиенты находятся в других городах.

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Ключевые преимущества конструкторов документов

  • Процесс создания документов упрощается. Самостоятельная подготовка даже стандартного документа требует времени и определенных усилий. С помощью конструктора можно в любой момент и без труда сгенерировать нужный документ, а освободившееся время перераспределить на решение более важных для бизнеса задач.

  • Снижается вероятность ошибок. «Ручное» оформление документов часто сопряжено с ошибками: некорректные реквизиты, неверная дата и другие неточности могут привести к негативным последствиям. Конструктор документов минимизирует риск ошибок, поскольку большинство данных заполняется автоматически.

  • Документы соответствуют юридическим требованиям. При оформлении документации крайне важно соблюдать все требования законодательства. Готовые шаблоны, которые предлагают конструкторы документов, проверены на соответствие актуальным правилам и нормам, поэтому при их использовании нет риска получить штраф или столкнуться с другими неприятностями.

  • Есть возможность массовой генерации документов. При работе с большим количеством клиентов, сотрудников или поставщиков часто требуется массовое создание и подписание однотипных документов. Сервис позволяет автоматизировать этот процесс.

  • Предоставляется удаленный доступ. Работать с конструктором документов можно из любой точки мира: главное — это наличие доступа к интернету. А благодаря дистанционному подписанию документации местонахождение второй стороны также не имеет значения.  

А еще использование конструктора документов помогает экономить на оплате труда сотрудников или услуг консультантов. Готовые шаблоны позволяют составлять грамотные документы самостоятельно.

Не самое очевидное преимущество — влияние на репутацию. Правильно оформленные документы формируют положительное впечатление о вашем бизнесе у партнеров и клиентов. Небрежно составленный договор может привести к отказу от сотрудничества.

Как «Форма» помогает бизнесу

Создавать, подписывать и хранить документы на одной платформе — все эти возможности предоставляет сервис «Форма».

Конструктор идеально подходит для любой сферы бизнеса — от торговли, производственных компаний и медицины до консалтинга и образования. 

Главные плюсы «Формы»

  • Моментальное создание документов.

  • Большая база готовых шаблонов.

  • Возможность создания пакета документов.

  • Надежная защита данных.

  • Дистанционное подписание документов с помощью простой электронной подписи.

  • Заполнение данных по ИНН.

  • Разграничение прав доступа.

  • Отправка на заполнение.

Как пользоваться сервисом? Всего три простых шага: выбираете подходящий шаблон или настройте собственный, ответьте на вопросы по шаблону и получите готовый документ. 

С «Формой» работают как крупные компании, так и малый бизнес и самозанятые. Создавайте документы на основе собственных шаблонов или выбирайте готовые: с помощью сервиса уже создано 30 000 документов, и вы также можете оценить все преимущества работы с онлайн-конструктором.     

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