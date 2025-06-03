Все идет по плану: что такое ИПР и как его составить за 5 шагов

Как составить ИПР: пошаговая инструкция

Чтобы ИПР оказался эффективным, а у сотрудника была мотивация к развитию и обучению, он должен активно участвовать в составлении плана. Специалист может заняться разработкой ИПР самостоятельно, вместе с руководителем или HR-специалистом. Подход зависит от структуры компании, должности сотрудника, принятых бизнес-процессов. Например, опытный сотрудник, который давно работает в компании, может справиться с планом сам и затем утвердить его у руководителя и HR-специалиста.

Чтобы составить план профессионального развития, действуйте по шагам:

Шаг 1. Определите цели сотрудника и компании. Нужно понять, какие цели стоят перед бизнесом, чего хочет достичь сотрудник и как совместить интересы всех сторон. Например, цель компании — снизить текучесть. Чтобы у сотрудника была мотивация остаться в компании дольше, можно предложить ему возможности для карьерного роста или повышения экспертности.

Шаг 2. Оценить текущие навыки и выявить пробелы. Когда есть цель, важно понять, какие компетенции нужны для ее достижения, и выяснить, есть ли они у сотрудника. На этом этапе используют такие методики:

Самоанализ — помогает представить примерный уровень знаний и навыков сотрудника. Это субъективный метод, потому что сотрудник сам оценивает свои компетенции.

Оценка методом 180 или 360 градусов, performance review, встречи с руководителем один на один — помогают определить уровень «твердых» и гибких навыков специалиста с разных сторон: глазами коллег, руководителя, клиентов.

Тестирование — нужно, чтобы оценить профессиональные компетенции сотрудника.

Чтобы оценка была объективной, рекомендуем использовать все эти методики.

Шаг 3. Сформировать план развития. В зависимости от компетенций, которые нужно прокачать, подбирают инструменты и ресурсы. Это могут быть:

Самообучение — курсы, семинары, книги. В плане прописывают, что именно нужно изучить сотруднику, например пройти курс «Управление командой разработки». На самообучение выделяют не больше 10% времени, запланированного на развитие.

Наставничество. Сотруднику подбирают опытного специалиста, который может делиться своими знаниями. Обучению на чужом опыте обычно уделяют до 20% времени.

Развитие на рабочем месте. Это задачи, которые позволяют сотруднику применять полученные знания на практике. В результате сотрудник быстрее осваивает навыки и достигает цели. Один из способов «тренироваться» — работать над спецпроектами. Задачи в них похожи на реальные, но цена ошибки ниже, чем в рабочих. На совершенствование на рабочем месте в индивидуальном плане развития отводят не меньше 70% от запланированных мероприятий.

Шаг 4. Определить сроки. Без четких сроков вряд ли получится достичь результатов. При этом нужно учитывать не только задачи компании, но и возможности сотрудника: насколько он загружен, сколько времени готов посвящать обучению. Важно, чтобы сроки и возможности не противоречили друг другу. Например, если компания ждет результата через три месяца, а курс длится шесть, сотрудник не успеет освоить нужные навыки и применить их в работе.

Шаг 5. Определить критерии успеха. Работнику важно понимать, как он и другие будут оценивать результаты его обучения. Это можно сделать с помощью самоанализа, оценки «360 градусов», тестирования. Критерии могут различаться в зависимости от должности специалиста и содержания программы. Например, у менеджера по продажам показателем эффективности обучения может быть количество продаж. А у претендента на руководящую позицию — экологичные отношения внутри команды.

Отслеживать результаты можно с разной периодичностью, например сразу после завершения курса и спустя несколько месяцев. Промежуточные и окончательные итоги нужно сравнивать со стартовыми — чтобы видеть динамику и оценить эффективность индивидуальной программы профессионального развития. При необходимости нужно вносить изменения, чтобы помочь сотруднику достичь целей.

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