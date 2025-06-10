Звезды сошлись: как проводить интервью по компетенциям по технике STAR

Как подготовиться к интервью по STAR

В среднем беседа о компетенциях кандидата длится 1–2 часа, и ее можно провести несколькими способами. Например, добавить технику STAR в биографическое интервью, когда претендент рассказывает о своем профессиональном пути. Или использовать методику отдельно — такой способ выбирают при многоступенчатом отборе. Например, на первой встрече HR-специалист беседует с кандидатом по резюме, затем дает тестовое задание, а на последнем этапе оценивает компетенции.

При подготовке к интервью можно придерживаться такого алгоритма.

1. Определите ключевые компетенции. Они будут разными в зависимости от позиции. Чтобы понять, какие навыки нужно оценить, поговорите с будущим руководителем — пусть он подчеркнет, на что обратить особое внимание. Можно составить портрет идеального сотрудника, описать его профессиональные и личные качества, добавить задачи, которые ему предстоит решать.

Например, менеджеру по работе с клиентами важно быть коммуникабельным, уметь управлять конфликтами, иметь сильные организационные навыки. Это нужно, чтобы координировать работу разных команд, вести переговоры и разрешать проблемные ситуации.

2. Подготовьте вопросы. Когда у вас будет список компетенций, подумайте, о чем спросить кандидата, чтобы он мог описать свой опыт. Вопросы должны быть открытыми.

❌ У вас были ситуации, когда надо было быстро решить вопрос клиента? ✅ Расскажите о ситуации, когда вам надо было скоординировать работу нескольких отделов, чтобы решить вопрос клиента

К примеру, вопрос слева сформулирован некорректно. Он закрытый, то есть на него можно ответить «да» или «нет». С такой формулировкой не получится выяснить, в какой именно ситуации оказался соискатель и как решал задачу. Фраза из правого столбца корректна: она открытая, и в ответе соискатель может продемонстрировать свои организаторские и лидерские навыки.

Для каждой компетенции, которую планируете оценить, нужно составить отдельные вопросы. Возможно, использовать их все на первом интервью не получится — в таком случае проведите еще одну встречу. Вот примеры вопросов по методу STAR, которые можно задать соискателю, чтобы оценить компетенцию «Способность решать проблемы»:

S — вспомните ситуацию, когда вы столкнулись с серьезной проблемой или сложной задачей на работе.

T — какие конкретные задачи и цели вы поставили, чтобы решить эту задачу?

A — что вы делали, чтобы справиться с проблемой? Какие конкретно решения приняли и какие методы использовали?

R — какие результаты получили, когда справились с задачей?

3. Разработайте оценочную шкалу. Для методики STAR-интервью нет единых требований, как оценивать компетенции соискателей. Например, можно использовать пяти- или десятибалльную систему. Главное — оценивать всех кандидатов по единой шкале, чтобы можно было сравнить ответы.

4. Подготовьте документацию. Распечатайте бланки с вопросами и таблицу, в которой будете проставлять оценки. Еще удобнее фиксировать ответы онлайн — например, на специальной платформе. Когда побеседуете со всеми кандидатами, будет удобно сравнить результаты.

5. Потренируйтесь. Попросите опытного коллегу помочь вам. Пусть он сначала выступит в роли интервьюера, а затем — в роли кандидата. Так будет легче понять, как строить беседу и какие могут возникнуть недопонимания.