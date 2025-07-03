Сотрудники забрасывают обучение: как выбрать систему геймификации, чтобы повысить вовлеченность

По данным исследования AmplifAI, механики геймификации на 60% повышают вовлеченность сотрудников при обучении и онбординге. Реализовать игровые элементы можно через специальную платформу для обучения, но найти подходящую именно вам не так просто: на рынке много предложений.
Ключевые критерии выбора
Есть пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание при подборе системы геймификации. Их важно учитывать, чтобы подобрать решение, которое подойдет вашей компании, а не потратить время и бюджет зря.
1. Механики геймификации. Это могут быть награды, уровни, рейтинги, готовые игровые сценарии, достижения и другие. Важно, чтобы механик было достаточно много — так проще адаптировать систему под цели бизнеса. Кроме того, разные сотрудники по-своему реагируют на игровые элементы, например, в зависимости от возраста.
Важно использовать только механики, которые поддерживают главную цель — обучение, а не отвлекают сотрудников от нее. Оптимальный вариант — запустить пилотную группу, которая протестирует механики в демоверсии платформы. Так вы сможете выбрать те, что подходят под ваши задачи и аудиторию.
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2. Адаптация под мобильные устройства. Если платформа доступна на смартфонах и планшетах, сотрудники смогут проходить курсы практически везде — не только в офисе с рабочего компьютера. Так повысится доходимость в обучении, а значит, сотрудники лучше усвоят информацию из курсов, продуктивность их работы повысится.
3. Поддержка русского языка. Не все платформы качественно локализованы: в некоторых есть только английский язык или автоматический перевод, который не всегда точен. Хорошо, если сервис доступен на русском — так сотрудникам не придется преодолевать языковой барьер.
4. Соблюдение законодательства. Компаниям, которым особенно важна сохранность данных, стоит обратить внимание на платформы из Реестра российского ПО — они соответствуют закону о хранении персональных данных.
5. Стоимость и модель оплаты. Есть разные варианты: ежемесячная или ежегодная подписка, приобретение лицензии навсегда. Обычно чем больше пользователей подключено, тем дешевле обходится одна учетная запись.
Мы сравнили по этим критериям 11 платформ для геймификации. Это поможет быстро и взвешенно определиться с подходящим сервисом.
Сравнение платформ
Чтобы было проще сравнить сервисы, мы подготовили сводную таблицу с основными критериями выбора. Далее в статье рассматриваем каждую платформу подробнее.
Сервис
Механики геймификации
Русский язык
Российский разработчик
Реестр российского ПО
Цена
iSpring Learn
✅
✅
✅
От 177 рублей в месяц за пользователя
GetCourse
✅
✅
❌
От 5900 рублей в месяц
SC Training
❌
❌
❌
От 5 долларов в месяц за пользователя
ACHIVX
✅
❌
❌
Бесплатно
Пряники
✅
✅
✅
По запросу
Work&Play
✅
✅
❌
По запросу
Filmo Study
✅
✅
❌
От 4900 рублей в месяц за 1000 учеников
Вовлекай
✅
✅
✅
От 96 000 рублей в год за 100 пользователей
QuizLab
✅
✅
✅
По запросу
Поток
✅
✅
❌
По запросу
Teachbase
✅
✅
✅
От 192 рублей за пользователя
1. iSpring Learn
Платформа iSpring Learn позволяет организовать корпоративное обучение для опытных сотрудников и адаптацию новичков. Это LMS, которая позволяет с нуля выстроить и контролировать систему развития персонала, а также закрыть все потребности компании, связанные с ней. Здесь можно загружать и проводить курсы, вебинары, тестирование.
Механики геймификации:
Баллы за прохождение уроков и заданий. Можно назначить определенное количество очков для каждого материала по отдельности или для всех курсов в целом. На заработанные баллы сотрудники покупают подарки, например одежду, аксессуары, книги, отгулы, в корпоративном магазине. Возможность получить бонусы стимулирует желание обучаться. Подробнее о корпоративной валюте мы рассказали в статье в блоге.
Рейтинговые таблицы. Сотрудники сравнивают свои результаты с чужими, что мотивирует учиться усерднее. Кроме того, рейтинги позволяют оценить прогресс и увидеть, кто из работников лучше справляется с обучением, а кому необходимы дополнительные занятия.
Бейджи и виртуальные награды. Сотрудники получают их за прохождение обучения. Ими можно украсить профиль в системе, чтобы коллеги видели бейджи. Кроме того, обладатели наград попадают в списки почета — это стимулирует здоровую конкуренцию.
Флеш-карточки. Элементы, которые можно переворачивать, чтобы увидеть на обратной стороне ответ на вопрос, пояснение или факт. Такая механика помогает быстро запоминать материал, например изучать профессиональные термины.
Адаптация под мобильные устройства. Изучать материалы и проходить задания можно в приложении для смартфонов и планшетов. Если заранее скачать курс, просматривать его получится даже без интернета. Сотрудник сможет обучаться, например, в торговом зале или производственном цехе, где не ловит сеть.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: сервис от российских разработчиков, входит в Реестр российского ПО.
Стоимость и модель оплаты. Есть тарифы Start и Business. Разница в дополнительных модулях: например, в более дорогой версии Business можно проводить оценку по методу 360 градусов. Один пользователь обойдется от 152 рублей в месяц, чем больше учетных записей, тем дешевле. Демоверсия предоставляется на 14 дней.
Если у вас уже есть LMS и не хватает только геймификации в учебных материалах, присмотритесь к iSpring Suite. Это конструктор курсов, где можно создавать нестандартные механики: диалоговые тренажеры, викторины, квизы и не только. Они помогут закрыть вопросы, связанные с вовлечением сотрудников в обучение.
Платформа работает как надстройка для PowerPoint, у нее простой и привычный интерфейс. Курсы, созданные в iSpring Suite, можно выгрузить в формате SCORM, который совместим с большинством LMS. Есть демоверсия на 14 дней.
Платформу iSpring Suite используют тысячи компаний, в том числе оптово-розничный холдинг «НОВЭКС». Раньше сотрудников обучали очно — это была большая нагрузка на наставников и HR. После перехода на дистанционное обучение она сократилась. Компания использовала диалоговые тренажеры и квизы, чтобы сотрудники научились выкладывать товар и коммуницировать с покупателями. Результат — рост уровня сервиса на 7%.
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Бесплатная пробная версия iSpring Learn на 14 дней
2. GetCourse
GetCourse — платформа для комплексной разработки и запуска онлайн-курсов и тренингов. В нее входят LMS, CRM-система для аналитики, конструктор лендингов и вебинары.
Механики геймификации:
Отслеживание прогресса.
Челленджи.
Призы и награды за выполнение заданий.
Персонажи, которые помогают разнообразить обучение.
Автоматическая выдача сертификатов за прохождение курсов.
Адаптация под мобильные устройства. Есть приложение, через которое можно смотреть уроки, выполнять задания и обращаться в поддержку сервиса.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: российский разработчик, но инструмент не входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Предусмотрено 11 тарифов, которые отличаются количеством подключенных пользователей и объемом хранилища. Минимальный вариант «Старт» за 5900 рублей в месяц рассчитан на 1000 учетных записей и 20 ГБ. Максимальный S400 за 145 000 рублей в месяц — на 400 000 пользователей и 3000 ГБ. Можно подключить демоверсию на 14 дней.
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3. SC Training
SC Training — инструмент для создания курсов с искусственным интеллектом. ИИ помогает подобрать визуальный шаблон, составить текст урока или задания, добавить изображения, аудио и видео.
Механики геймификации:
Система достижений.
Интерактивные задания — квизы, вопросы на соответствие.
Адаптация под мобильные устройства. Есть мобильное приложение — в нем можно проходить курсы и отслеживать прогресс.
Поддержка русского языка: нет.
Соответствие законодательству: сервис от зарубежного разработчика.
Стоимость и модель оплаты. Есть три тарифа. Free позволяет подключить до 10 пользователей. Premium рассчитан на компании до 500 человек, одна учетная запись обойдется в 5 долларов ежемесячно. Корпорациям подойдет Enterprise с индивидуальной стоимостью.
4. ACHIVX
ACHIVX — это набор инструментов в виде кода, которые позволяют внедрить игровые механики в вашу собственную систему обучения. Их можно комбинировать по-разному, чтобы создать уникальную систему под потребности компании.
Важно, что это несамостоятельное решение, у вас уже должна быть обучающая платформа, разработчики которой предоставляют доступ к коду. Кроме того, для подключения понадобится помощь IT-специалистов.
Механики геймификации:
Система достижений.
Начисление опыта.
Уровни.
Вознаграждение за прохождение обучения.
Внутренняя валюта.
Адаптация под мобильные устройства. Механики можно встроить в ваше приложение для обучения, собственного у ACHIVX нет.
Поддержка русского языка: есть, но перевод автоматический и не всегда корректный.
Соответствие законодательству: сервис от зарубежного разработчика.
Стоимость и модель оплаты. Решение бесплатное, его можно скачать на GitHub.
5. Пряники
«Пряники» — это платформа для корпоративных коммуникаций. Она позволяет создать внутреннюю социальную сеть, базу знаний и учебный портал.
Механики геймификации:
Внутренняя валюта.
Система наград.
Рейтинги лучших сотрудников.
Квесты.
Виртуальный персонаж.
Встроенный магазин подарков.
Адаптация под мобильные устройства. В приложении для смартфонов сотрудники могут просматривать новостную ленту, календарь событий в компании, изучать базу знаний, проходить курсы.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: российский сервис, входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается индивидуально, есть демоверсия.
6. Work&Play
Платформа Work&Play позволяет внедрить геймификационные механики во все рабочие процессы — от выполнения задач до обучения. Но помимо игр, здесь также есть новостная лента и дайджесты, а для руководителей — инструменты для сбора и анализа данных.
Механики геймификации:
Готовые игровые сюжеты — например, морской бой, постройка города, гонки и другие.
Конкурсы.
Система уровней.
Бейджи.
Рейтинговые таблицы.
Магазин наград.
Адаптация под мобильные устройства. Есть приложение для Android и iOS. Игровые задания и другие функции платформы адаптированы под него.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается по запросу, есть пробная версия.
7. Filmo Study
В системе геймификации Filmo Study можно создавать образовательный контент. Сервис предлагает конструктор заданий, систему аналитики результатов и кастомизацию заданий.
Механики геймификации:
Награды.
Доски лидеров.
Внутренняя валюта.
Система уровней.
Адаптация под мобильные устройства. Проходить задания можно со смартфона в приложении.
Поддержка русского языка: есть.
Надежность: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Есть два тарифа. Start за 4900 рублей в месяц поддерживает до 1000 учеников. Pro за 9990 рублей в месяц — до 4000 учетных записей. Кроме того, отдельно можно покупать место в хранилище, чтобы разместить обучающие материалы. Бесплатная демоверсия длится 7 дней.
8. Вовлекай
«Вовлекай» — платформа для корпоративного обучения и адаптации. Через нее можно проводить для сотрудников вебинары, запускать курсы, назначать тесты и формировать полноценные образовательные треки. Открытое API позволяет интегрировать платформу с другими вашими системами.
Механики геймификации:
Готовые игровые сценарии — поединки, турниры, осада башен.
Квесты.
Рейтинги.
Достижения.
Адаптация под мобильные устройства. Все функции доступны в приложении для Android и iOS.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Предусмотрено три тарифа: на 100 пользователей за 96 000+ рублей в год, на 500 — за 336 000+ рублей в год, на 1000 — за 540 000+ рублей в год. По запросу можно получить демоверсию.
9. Quiz Lab
Quiz Lab — это не самостоятельная система геймификации, а решение, которое интегрируется в код вашей LMS. Оно позволяет добавить игровые механики на любую платформу для корпоративного обучения.
Механики геймификации:
Готовые игровые сценарии — турниры, командные рейды, битвы с боссом, вызов коллег на бой.
Дизайн персонажей в стиле компьютерных игр.
Симуляторы.
Прокачка героя.
Рейтинги.
Достижения.
Диалоговые и интерфейсные тренажеры.
Адаптация под мобильные устройства. Сервис встраивается в LMS, поэтому адаптация зависит от того, есть ли приложение у вашей системы.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается по запросу, также можно получить демоверсию.
10. Поток
Сервис «Поток» помогает автоматизировать онбординг и адаптацию персонала, выявить барьеры в обучении и преодолеть их. Это сэкономит время HR-специалистов и повысит лояльность сотрудников. Можно назначать новичкам регламенты на изучение, прикреплять к ним наставников и следить за прогрессом. Есть готовые треки адаптации.
Механики геймификации:
Система наград.
Достижения.
Уровни.
Баллы за выполнение заданий.
Адаптация под мобильные устройства. Все функции доступны в приложении для геймификации «Поток» для Android и iOS.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Цену назначают индивидуально для каждой компании. По запросу предоставляют демоверсию.
11. Teachbase
Teachbase — платформа для корпоративного обучения, онбординга, проведения аттестаций. В нее входит конструктор курсов и тестов, готовые треки, инструменты для аналитики. Есть интеграция с другими системами по API, например Битрикс и 1С.
Механики геймификации:
Система наград.
Достижения.
Рейтинговые таблицы.
Баллы за задания.
Магазин подарков.
Адаптация под мобильные устройства. В приложении можно изучать курсы, выполнять задания, общаться с кураторами. Некоторые функции доступны без интернета.
Поддержка русского языка: есть.
Соответствие законодательству: российский разработчик, сервис входит в Реестр отечественного ПО.
Стоимость и модель оплаты. Цена зависит от количества пользователей и начинается от 192 рублей за одну подключенную учетную запись. Доступен пробный 14-дневный период.
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Какую платформу с геймификацией выбрать
Чтобы понять, какой сервис подойдет вашей компании, составьте шорт-лист из 2–4 основных платформ и протестируйте их. Разработчики большинства продуктов предоставляют бесплатные демоверсии. Так вы сможете оценить, насколько быстро и корректно работают игровые механики.
Например, в iSpring Learn и iSpring Suite пробный период длится 14 дней. При этом доступны все функции, как в полноценных платных версиях. Вы сможете понять, подходят ли компании диалоговые тренажеры, система рейтинга, механика начисления баллов и другие особенности.
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Комментарии1
-Вы нам не подходите. Нам нужны молодые, амбициозные, способные творчески расти!(и геймифицировать)
-Таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все
амбициозно растут, а работать некому—позвоните!