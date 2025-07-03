Сотрудники забрасывают обучение: как выбрать систему геймификации, чтобы повысить вовлеченность

Ключевые критерии выбора

Есть пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание при подборе системы геймификации. Их важно учитывать, чтобы подобрать решение, которое подойдет вашей компании, а не потратить время и бюджет зря.

1. Механики геймификации. Это могут быть награды, уровни, рейтинги, готовые игровые сценарии, достижения и другие. Важно, чтобы механик было достаточно много — так проще адаптировать систему под цели бизнеса. Кроме того, разные сотрудники по-своему реагируют на игровые элементы, например, в зависимости от возраста.

Важно использовать только механики, которые поддерживают главную цель — обучение, а не отвлекают сотрудников от нее. Оптимальный вариант — запустить пилотную группу, которая протестирует механики в демоверсии платформы. Так вы сможете выбрать те, что подходят под ваши задачи и аудиторию.

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2. Адаптация под мобильные устройства. Если платформа доступна на смартфонах и планшетах, сотрудники смогут проходить курсы практически везде — не только в офисе с рабочего компьютера. Так повысится доходимость в обучении, а значит, сотрудники лучше усвоят информацию из курсов, продуктивность их работы повысится.

3. Поддержка русского языка. Не все платформы качественно локализованы: в некоторых есть только английский язык или автоматический перевод, который не всегда точен. Хорошо, если сервис доступен на русском — так сотрудникам не придется преодолевать языковой барьер.

4. Соблюдение законодательства. Компаниям, которым особенно важна сохранность данных, стоит обратить внимание на платформы из Реестра российского ПО — они соответствуют закону о хранении персональных данных.

5. Стоимость и модель оплаты. Есть разные варианты: ежемесячная или ежегодная подписка, приобретение лицензии навсегда. Обычно чем больше пользователей подключено, тем дешевле обходится одна учетная запись.

Мы сравнили по этим критериям 11 платформ для геймификации. Это поможет быстро и взвешенно определиться с подходящим сервисом.