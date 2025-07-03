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Управление персоналом
Сотрудники забрасывают обучение: как выбрать систему геймификации, чтобы повысить вовлеченность

Сотрудники забрасывают обучение: как выбрать систему геймификации, чтобы повысить вовлеченность

Чтобы помочь вам разобраться, собрали 11 инструментов с системой геймификации, которые могут подойти компании. Рассказываем, как выбрать сервис под ваши задачи. 

По данным исследования AmplifAI, механики геймификации на 60% повышают вовлеченность сотрудников при обучении и онбординге. Реализовать игровые элементы можно через специальную платформу для обучения, но найти подходящую именно вам не так просто: на рынке много предложений.

Ключевые критерии выбора

Есть пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание при подборе системы геймификации. Их важно учитывать, чтобы подобрать решение, которое подойдет вашей компании, а не потратить время и бюджет зря.

1. Механики геймификации. Это могут быть награды, уровни, рейтинги, готовые игровые сценарии, достижения и другие. Важно, чтобы механик было достаточно много — так проще адаптировать систему под цели бизнеса. Кроме того, разные сотрудники по-своему реагируют на игровые элементы, например, в зависимости от возраста.

Важно использовать только механики, которые поддерживают главную цель — обучение, а не отвлекают сотрудников от нее. Оптимальный вариант — запустить пилотную группу, которая протестирует механики в демоверсии платформы. Так вы сможете выбрать те, что подходят под ваши задачи и аудиторию.

Читайте также: «Как применять геймификацию в адаптации и обучении персонала: способы и кейсы».

2. Адаптация под мобильные устройства. Если платформа доступна на смартфонах и планшетах, сотрудники смогут проходить курсы практически везде — не только в офисе с рабочего компьютера. Так повысится доходимость в обучении, а значит, сотрудники лучше усвоят информацию из курсов, продуктивность их работы повысится.

3. Поддержка русского языка. Не все платформы качественно локализованы: в некоторых есть только английский язык или автоматический перевод, который не всегда точен. Хорошо, если сервис доступен на русском — так сотрудникам не придется преодолевать языковой барьер. 

4. Соблюдение законодательства. Компаниям, которым особенно важна сохранность данных, стоит обратить внимание на платформы из Реестра российского ПО — они соответствуют закону о хранении персональных данных.

5. Стоимость и модель оплаты. Есть разные варианты: ежемесячная или ежегодная подписка, приобретение лицензии навсегда. Обычно чем больше пользователей подключено, тем дешевле обходится одна учетная запись.

Мы сравнили по этим критериям 11 платформ для геймификации. Это поможет быстро и взвешенно определиться с подходящим сервисом.

Сравнение платформ

Чтобы было проще сравнить сервисы, мы подготовили сводную таблицу с основными критериями выбора. Далее в статье рассматриваем каждую платформу подробнее.

Сервис

Механики геймификации

Русский язык

Российский разработчик

Реестр российского ПО

Цена

iSpring Learn

  • Баллы

  • Рейтинговые таблицы

  • Награды и списки почета

  • Разветвленные тесты

  • Бейджи

От 177 рублей в месяц за пользователя

GetCourse

  • Отслеживание прогресса

  • Челленджи

  • Награды

  • Персонажи

  • Сертификаты

От 5900 рублей в месяц

SC Training

  • Достижения

  • Интерактивные задания

От 5 долларов в месяц за пользователя

ACHIVX

  • Достижения

  • Опыт

  • Уровни

  • Награды

  • Внутренняя валюта

Бесплатно

Пряники

  • Внутренняя валюта

  • Награды

  • Рейтинги

  • Квесты

  • Персонажи

  • Магазин подарков

По запросу

Work&Play

  • Готовые сюжеты

  • Конкурсы

  • Уровни

  • Бейджи

  • Рейтинги

  • Магазин наград

По запросу

Filmo Study

  • Награды

  • Доски лидеров

  • Внутренняя валюта

  • Уровни

От 4900 рублей в месяц за 1000 учеников

Вовлекай

  • Готовые сценарии

  • Квесты

  • Рейтинги

  • Достижения

От 96 000 рублей в год за 100 пользователей

QuizLab

  • Готовые сценарии

  • Персонажи

  • Симуляторы

  • Прокачка

  • Рейтинги

  • Достижения

  • Диалоговые и интерфейсные тренажеры

По запросу

Поток

  • Награды

  • Достижения

  • Уровни

  • Баллы

По запросу

Teachbase

  • Награды

  • Достижения

  • Рейтинги

  • Баллы

  • Магазин подарков

От 192 рублей за пользователя

1. iSpring Learn

Платформа iSpring Learn позволяет организовать корпоративное обучение для опытных сотрудников и адаптацию новичков. Это LMS, которая позволяет с нуля выстроить и контролировать систему развития персонала, а также закрыть все потребности компании, связанные с ней. Здесь можно загружать и проводить курсы, вебинары, тестирование.

Механики геймификации:

  • Баллы за прохождение уроков и заданий. Можно назначить определенное количество очков для каждого материала по отдельности или для всех курсов в целом. На заработанные баллы сотрудники покупают подарки, например одежду, аксессуары, книги, отгулы, в корпоративном магазине. Возможность получить бонусы стимулирует желание обучаться. Подробнее о корпоративной валюте мы рассказали в статье в блоге.

  • Рейтинговые таблицы. Сотрудники сравнивают свои результаты с чужими, что мотивирует учиться усерднее. Кроме того, рейтинги позволяют оценить прогресс и увидеть, кто из работников лучше справляется с обучением, а кому необходимы дополнительные занятия.

  • Бейджи и виртуальные награды. Сотрудники получают их за прохождение обучения. Ими можно украсить профиль в системе, чтобы коллеги видели бейджи. Кроме того, обладатели наград попадают в списки почета — это стимулирует здоровую конкуренцию. 

  • Флеш-карточки. Элементы, которые можно переворачивать, чтобы увидеть на обратной стороне ответ на вопрос, пояснение или факт. Такая механика помогает быстро запоминать материал, например изучать профессиональные термины.

Публичныенаградыповышаютуверенностьсотрудниковвсебеимотивируютучитьсяусерднее
Публичные награды повышают уверенность сотрудников в себе и мотивируют учиться усерднее

Адаптация под мобильные устройства. Изучать материалы и проходить задания можно в приложении для смартфонов и планшетов. Если заранее скачать курс, просматривать его получится даже без интернета. Сотрудник сможет обучаться, например, в торговом зале или производственном цехе, где не ловит сеть.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: сервис от российских разработчиков, входит в Реестр российского ПО.

Стоимость и модель оплаты. Есть тарифы Start и Business. Разница в дополнительных модулях: например, в более дорогой версии Business можно проводить оценку по методу 360 градусов. Один пользователь обойдется от 152 рублей в месяц, чем больше учетных записей, тем дешевле. Демоверсия предоставляется на 14 дней. 

Если у вас уже есть LMS и не хватает только геймификации в учебных материалах, присмотритесь к iSpring Suite. Это конструктор курсов, где можно создавать нестандартные механики: диалоговые тренажеры, викторины, квизы и не только. Они помогут закрыть вопросы, связанные с вовлечением сотрудников в обучение.

Платформа работает как надстройка для PowerPoint, у нее простой и привычный интерфейс. Курсы, созданные в iSpring Suite, можно выгрузить в формате SCORM, который совместим с большинством LMS. Есть демоверсия на 14 дней.

Платформу iSpring Suite используют тысячи компаний, в том числе оптово-розничный холдинг «НОВЭКС». Раньше сотрудников обучали очно — это была большая нагрузка на наставников и HR. После перехода на дистанционное обучение она сократилась. Компания использовала диалоговые тренажеры и квизы, чтобы сотрудники научились выкладывать товар и коммуницировать с покупателями. Результат — рост уровня сервиса на 7%.

Тестнаправильнуювыкладкутоваров«НОВЭКС»иiSpringпревратиливигровойдиалогсперсонажем
Тест на правильную выкладку товаров «НОВЭКС» и iSpring превратили в игровой диалог с персонажем

Оформить демодоступ к iSpring Learn

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2. GetCourse

GetCourse — платформа для комплексной разработки и запуска онлайн-курсов и тренингов. В нее входят LMS, CRM-система для аналитики, конструктор лендингов и вебинары.

Механики геймификации:

  • Отслеживание прогресса.

  • Челленджи.

  • Призы и награды за выполнение заданий.

  • Персонажи, которые помогают разнообразить обучение.

  • Автоматическая выдача сертификатов за прохождение курсов.

Адаптация под мобильные устройства. Есть приложение, через которое можно смотреть уроки, выполнять задания и обращаться в поддержку сервиса.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: российский разработчик, но инструмент не входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Предусмотрено 11 тарифов, которые отличаются количеством подключенных пользователей и объемом хранилища. Минимальный вариант «Старт» за 5900 рублей в месяц рассчитан на 1000 учетных записей и 20 ГБ. Максимальный S400 за 145 000 рублей в месяц — на 400 000 пользователей и 3000 ГБ. Можно подключить демоверсию на 14 дней.

Читайте также: «7 лучших конструкторов онлайн-курсов».

3. SC Training

SC Training — инструмент для создания курсов с искусственным интеллектом. ИИ помогает подобрать визуальный шаблон, составить текст урока или задания, добавить изображения, аудио и видео.

Механики геймификации:

  • Система достижений.

  • Интерактивные задания — квизы, вопросы на соответствие.

Зауспешноепрохождениезаданийсотрудникиполучаютдостижения
За успешное прохождение заданий сотрудники получают достижения

Адаптация под мобильные устройства. Есть мобильное приложение — в нем можно проходить курсы и отслеживать прогресс.

Поддержка русского языка: нет.

Соответствие законодательству: сервис от зарубежного разработчика.

Стоимость и модель оплаты. Есть три тарифа. Free позволяет подключить до 10 пользователей. Premium рассчитан на компании до 500 человек, одна учетная запись обойдется в 5 долларов ежемесячно. Корпорациям подойдет Enterprise с индивидуальной стоимостью.

4. ACHIVX 

ACHIVX — это набор инструментов в виде кода, которые позволяют внедрить игровые механики в вашу собственную систему обучения. Их можно комбинировать по-разному, чтобы создать уникальную систему под потребности компании. 

Важно, что это несамостоятельное решение, у вас уже должна быть обучающая платформа, разработчики которой предоставляют доступ к коду. Кроме того, для подключения понадобится помощь IT-специалистов.

Механики геймификации:

  • Система достижений.

  • Начисление опыта.

  • Уровни.

  • Вознаграждение за прохождение обучения.

  • Внутренняя валюта.

Адаптация под мобильные устройства. Механики можно встроить в ваше приложение для обучения, собственного у ACHIVX нет.

Поддержка русского языка: есть, но перевод автоматический и не всегда корректный.

Соответствие законодательству: сервис от зарубежного разработчика.

Стоимость и модель оплаты. Решение бесплатное, его можно скачать на GitHub.

5. Пряники

«Пряники» — это платформа для корпоративных коммуникаций. Она позволяет создать внутреннюю социальную сеть, базу знаний и учебный портал.

Механики геймификации:

  • Внутренняя валюта.

  • Система наград.

  • Рейтинги лучших сотрудников.

  • Квесты.

  • Виртуальный персонаж.

  • Встроенный магазин подарков.

Вмагазинеподарковсотрудникимогутпокупатьвиртуальныеиреальныепризызабаллы
В магазине подарков сотрудники могут покупать виртуальные и реальные призы за баллы

Адаптация под мобильные устройства. В приложении для смартфонов сотрудники могут просматривать новостную ленту, календарь событий в компании, изучать базу знаний, проходить курсы.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: российский сервис, входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается индивидуально, есть демоверсия.

6. Work&Play

Платформа Work&Play позволяет внедрить геймификационные механики во все рабочие процессы — от выполнения задач до обучения. Но помимо игр, здесь также есть новостная лента и дайджесты, а для руководителей — инструменты для сбора и анализа данных.

Механики геймификации:

  • Готовые игровые сюжеты — например, морской бой, постройка города, гонки и другие.

  • Конкурсы.

  • Система уровней.

  • Бейджи.

  • Рейтинговые таблицы.

  • Магазин наград.

Наплатформедоступныразличныевидызаданий —намесяцидень,атакжефокусные
На платформе доступны различные виды заданий — на месяц и день, а также фокусные

Адаптация под мобильные устройства. Есть приложение для Android и iOS. Игровые задания и другие функции платформы адаптированы под него.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается по запросу, есть пробная версия.

7. Filmo Study

В системе геймификации Filmo Study можно создавать образовательный контент. Сервис предлагает конструктор заданий, систему аналитики результатов и кастомизацию заданий.

Механики геймификации:

  • Награды.

  • Доски лидеров.

  • Внутренняя валюта.

  • Система уровней.

Выполняязадания,сотрудникиполучаюточкиопытаиповышаютсвойуровень
Выполняя задания, сотрудники получают очки опыта и повышают свой уровень

Адаптация под мобильные устройства. Проходить задания можно со смартфона в приложении.

Поддержка русского языка: есть.

Надежность: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Есть два тарифа. Start за 4900 рублей в месяц поддерживает до 1000 учеников. Pro за 9990 рублей в месяц — до 4000 учетных записей. Кроме того, отдельно можно покупать место в хранилище, чтобы разместить обучающие материалы. Бесплатная демоверсия длится 7 дней.

8. Вовлекай

«Вовлекай» — платформа для корпоративного обучения и адаптации. Через нее можно проводить для сотрудников вебинары, запускать курсы, назначать тесты и формировать полноценные образовательные треки. Открытое API позволяет интегрировать платформу с другими вашими системами.

Механики геймификации:

  • Готовые игровые сценарии — поединки, турниры, осада башен.

  • Квесты.

  • Рейтинги.

  • Достижения.

Дизайндесктопнойверсиииприложенияможнокастомизироватьподкорпоративныецвета
Дизайн десктопной версии и приложения можно кастомизировать под корпоративные цвета

Адаптация под мобильные устройства. Все функции доступны в приложении для Android и iOS.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Предусмотрено три тарифа: на 100 пользователей за 96 000+ рублей в год, на 500 — за 336 000+ рублей в год, на 1000 — за 540 000+ рублей в год. По запросу можно получить демоверсию.

9. Quiz Lab

Quiz Lab — это не самостоятельная система геймификации, а решение, которое интегрируется в код вашей LMS. Оно позволяет добавить игровые механики на любую платформу для корпоративного обучения.

Механики геймификации:

  • Готовые игровые сценарии — турниры, командные рейды, битвы с боссом, вызов коллег на бой.

  • Дизайн персонажей в стиле компьютерных игр.

  • Симуляторы.

  • Прокачка героя.

  • Рейтинги.

  • Достижения.

  • Диалоговые и интерфейсные тренажеры.

Некоторыезаданияимитируютдиалогивмессенджерах
Некоторые задания имитируют диалоги в мессенджерах

Адаптация под мобильные устройства. Сервис встраивается в LMS, поэтому адаптация зависит от того, есть ли приложение у вашей системы.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Цена рассчитывается по запросу, также можно получить демоверсию.

10. Поток

Сервис «Поток» помогает автоматизировать онбординг и адаптацию персонала, выявить барьеры в обучении и преодолеть их. Это сэкономит время HR-специалистов и повысит лояльность сотрудников. Можно назначать новичкам регламенты на изучение, прикреплять к ним наставников и следить за прогрессом. Есть готовые треки адаптации.

Механики геймификации:

  • Система наград.

  • Достижения.

  • Уровни.

  • Баллы за выполнение заданий.

Запрохождениекурсовитрековсотрудникполучаетдостижения,которыеотображаютсявпрофиле, —этосоздаетздоровуюконкуренцию
За прохождение курсов и треков сотрудник получает достижения, которые отображаются в профиле, — это создает здоровую конкуренцию

Адаптация под мобильные устройства. Все функции доступны в приложении для геймификации «Поток» для Android и iOS.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: сервис от российского разработчика, но не входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Цену назначают индивидуально для каждой компании. По запросу предоставляют демоверсию.

11. Teachbase

Teachbase — платформа для корпоративного обучения, онбординга, проведения аттестаций. В нее входит конструктор курсов и тестов, готовые треки, инструменты для аналитики. Есть интеграция с другими системами по API, например Битрикс и 1С.

Механики геймификации:

  • Система наград.

  • Достижения.

  • Рейтинговые таблицы.

  • Баллы за задания.

  • Магазин подарков.

Вприложенииможнопросматриватьаналитику
В приложении можно просматривать аналитику

Адаптация под мобильные устройства. В приложении можно изучать курсы, выполнять задания, общаться с кураторами. Некоторые функции доступны без интернета.

Поддержка русского языка: есть.

Соответствие законодательству: российский разработчик, сервис входит в Реестр отечественного ПО.

Стоимость и модель оплаты. Цена зависит от количества пользователей и начинается от 192 рублей за одну подключенную учетную запись. Доступен пробный 14-дневный период.

Читайте также: «Как геймификация меняет онлайн-обучение для сотрудников».

Какую платформу с геймификацией выбрать

Чтобы понять, какой сервис подойдет вашей компании, составьте шорт-лист из 2–4 основных платформ и протестируйте их. Разработчики большинства продуктов предоставляют бесплатные демоверсии. Так вы сможете оценить, насколько быстро и корректно работают игровые механики.

Например, в iSpring Learn и iSpring Suite пробный период длится 14 дней. При этом доступны все функции, как в полноценных платных версиях. Вы сможете понять, подходят ли компании диалоговые тренажеры, система рейтинга, механика начисления баллов и другие особенности.

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iSpring

Решения для онлайн-обучения в компании

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Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    -Вы нам не подходите. Нам нужны молодые, амбициозные, способные творчески расти!(и геймифицировать)
    -Таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все
    амбициозно растут, а работать некому—позвоните!

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