Тестирование кандидатов: основные методы при найме

Как тестирование кандидатов помогает при найме

Тестирование при подборе персонала решает сразу несколько ключевых задач компании:

Оценка реальных навыков, а не только опыта. Резюме и собеседование не всегда отражают истинный уровень компетенций. По документам у кандидата может быть хорошее профильное образование, но на практике он не справится с актуальными рабочими задачами, поскольку его знания устарели.

Тестирование помогает проверить, как человек применяет навыки в условиях, приближенных к реальной работе. Например, разработчику можно дать задание написать небольшой код в реальном времени — это покажет, как кандидат мыслит и подходит к решению задачи.

Снижение субъективности в отборе. Личные впечатления и предвзятость HR и руководителя влияют на решение о найме. Харизматичный кандидат может получить преимущество, даже если он не самый сильный специалист.

Стандартизированные тесты, например с балльной системой, позволяют сравнивать потенциальных сотрудников по четким критериям. Это особенно важно при массовом найме, когда нужно быстро и объективно оценить десятки человек.

Прогноз эффективности кандидата. Тестирование помогает определить, насколько человек соответствует требованиям должности. Например, когнитивные тесты прогнозируют скорость обучения, а профессиональные задания в формате кейсов показывают, справится ли сотрудник со сложными проектами.

Проверка soft skills. Личностные навыки — коммуникабельность, стрессоустойчивость, способности к лидерству и другие — сложно оценить на коротком собеседовании.

Групповые задания или психометрические тесты выявляют, как кандидат ведет себя в различных ситуациях. Например, для менеджера по продажам можно смоделировать диалог с клиентом — это покажет, насколько человек убедителен и гибок в переговорах.

Экономия времени HR. Автоматизированные задания, которые компания отправляет до собеседования, позволяют быстро отсеять неподходящих кандидатов. Например, если соискатель не набрал минимального балла в первичном тесте, нет смысла тратить время на личную встречу.

Кроме того, тестирование показывает уровень заинтересованности в вакансии. Если кандидат не выполнил задания, скорее всего, он не слишком мотивирован работать именно у вас.