Создаем анонимный опрос сотрудников за 5 шагов

Почему для бизнеса важны анонимные опросы

Анонимный опрос — это формат опроса, при котором никто не знает личность респондента и ее нельзя установить. Сотрудники не указывают возраст, пол, стаж работы, должность и другие данные, по которым их можно идентифицировать.

Полностью анонимные опросы часто путают с конфиденциальными. В конфиденциальных организаторы знают участников, но обязуются не разглашать данные о них.

Регулярные анонимные опросы помогают HR-специалистам быть в курсе настроений в коллективе и получать честную обратную связь. Когда сотрудники уверены, что их ответы не будут связаны с их личностью, они готовы делиться реальными мыслями. А по данным другого исследования Gallup, вовлеченные сотрудники на 87% реже покидают компанию.

С помощью анонимных опросов можно решать важные для бизнеса задачи:

Выявлять уровень удовлетворенности сотрудников — оплатой труда, условиями работы, отношениями с коллегами и руководством. Анонимные опросы помогут подсветить проблемы, которые люди не готовы озвучивать открыто. Если в компании нет механизма взаимной обратной связи, HR-специалисты и топ-менеджмент могут и не знать о проблемах в коллективе.

Анализировать вовлеченность персонала. С помощью опросов можно понять, насколько сотрудники готовы прикладывать дополнительные усилия, рекомендовать компанию, видят ли они свое дальнейшее развитие здесь. Результаты помогут выстроить работу по удержанию ценных специалистов.

Оценивать корпоративную культуру. В анонимных опросах сотрудники могут честно рассказать, соответствует ли реальная корпоративная культура той, что декларируется.

Представьте ситуацию: в IT-компании активно продвигали ценности открытости и инноваций, подчеркивали важность мнения каждого работника. После анонимного опроса выяснилось, что сотрудники боятся высказывать альтернативные точки зрения, потому что руководители воспринимают это как критику в свой адрес. Еще оказалось, что задачи распределяются не по компетенциям, а по личным симпатиям. Для топ-менеджмента такие результаты стали поводом начать серьезные изменения в управленческих процессах.

Определять потребности сотрудников. В анонимных опросах сотрудники могут говорить о том, что им действительно важно: карьерное развитие, обучение или повышение зарплаты. А HR-служба сможет формировать релевантную стратегию управления персоналом и развития талантов.

Улучшать условия труда. Проблемы с рабочим местом, оборудованием или общими зонами могут показаться мелочью. Но если они накапливаются, сотрудники становятся раздраженными и менее продуктивными. Часто работники не решаются обсуждать вопросы с руководством, потому что боятся показаться капризными или несерьезными. Выявить подобные проблемы можно с помощью анонимных опросов.

Повышать уровень доверия сотрудников к компании. Когда люди видят, что их мнение важно и учитывается в принятии решений, они больше доверяют компании. Помните: важно не только собирать анонимную обратную связь, но и демонстрировать, как вы используете ее для улучшения процессов. Это позволит добиться максимальной степени открытости между сотрудниками и компанией.