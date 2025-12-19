ЭДО с самозанятыми: чем удобен и как подключить

Что такое ЭДО и зачем он бизнесу

Электронный документооборот позволяет создавать, отправлять, получать, хранить и обрабатывать документы в цифровом формате. Реализовать его можно как внутри компании, так и в рамках сотрудничества с партнерами, клиентами и исполнителями. Передаваемые в рамках ЭДО документы подписываются электронной подписью, которая может придавать им такую же юридическую значимость, как и рукописная. О том, что для этого требуется, расскажем немного позже.

При соблюдении ряда условий документы, передаваемые с помощью ЭДО, могут иметь такую же юридическую значимость, как и их бумажные аналоги.

ЭДО не только помогает компании сэкономить на бумаге, но и позволяет всем сторонам сделки быстрее ознакомиться с документом, согласовать и подписать его. Искать договоры, акты и накладные в цифровом архиве удобнее, чем перебирать стопки листов. Кроме того, ЭДО легко интегрировать с бухгалтерией и выплатами исполнителям.

