Ошибки в СЗВ-СТАЖ, за которые не оштрафуют. Позиции судов

Абсолютно все работодатели, у которых заключены с сотрудниками трудовые и гражданско-правовые договоры (а эти сотрудники в свою очередь получают доходы, которые облагаются страховыми взносам), должны отчитываться по форме СЗВ-СТАЖ. Выходит, что СЗВ-СТАЖ нужно сдать обязательно, даже, если организация или индивидуальный предприниматель заключили хоть один трудовой договор или договор ГПХ в течение года, за который будет подаваться отчёт. Его сдают ежегодно до 1 марта в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ по месту регистрации.

Страхователю будет направлено уведомление из Пенсионного Фонда для устранения недочётов, если тот обнаружит в представленных сведениях ошибки или несоответствия. Уведомление можно получить несколькими способами:

лично в руки под роспись;

в бумажном виде, направленное по почте;

в электронном виде, направленное по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).

Про получение уведомления в электронном виде

В течение 5 дней после получения уведомления нужно внести исправления в сведения и повторно отправить отчётность. И тут напрашивается вопрос: какой датой считать день получения уведомления, если оно было направлено в электронном виде?

Именно этот вопрос задала организация-страхователь в суде. ПФР наложил штраф на компанию за нарушение 5-дневного срока для внесения исправлений в СЗВ-СТАЖ. Ситуация рассмотрена в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 июля 2020 г. N Ф07-6319/20 по делу N А21-14238/2019. Давайте разберемся, что же из этого получилось.

15 марта организация получила уведомление, в установленный срок отправила фонду откорректированные сведения. Проверяющие посчитали иначе, ведь уведомление поступило на сервер компании 3 марта, следовательно, отсчитывать пятидневный срок нужно было с 3 числа, а не с 15. То, что страхователь обнаружил и ознакомился с документом только через 12 дней, не даёт никаких оснований ему считать срок именно с этой даты.

Ревизоры пришли к мнению, что организация уклонилась от своевременного ознакомления с полученным уведомлением. Фонд выписал штраф, так как исправления в отчётности были отправлены в неустановленный срок.

Позиция суда

Прошло три этапа слушания дела. На всех них судьи признали наложенный штраф неправомерным. Очень интересно почему, ведь, казалось ПФР прав. Но нет, судьи посчитали по-другому. Дата получения организацией уведомления, которое направили электронно по ТКС — это дата, отмеченная в подтверждении о получении информационной системой страхователя.

В положениях действовавшей в проверяемом периоде Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о застрахованных лицах предусмотрено именно такое определение даты получения уведомления.

Получается, что уведомление поступило на сервер фирмы 3 марта, но получено было 15 марта. Есть выписки транспортных сообщений цикла обмена, которые подтверждают, что протокол контроля отчётности, содержащий информацию об ошибках, действительно получен именно 15 марта, а не ранее.

По итогу фонд всё-таки не доказал, что предприятие уклонялось от своевременного получения уведомления, следовательно, организация внесла исправления и предоставила их с соблюдением установленного срока, и оснований для штрафа нет.

Еще один спор страхователя и фонда

Рассмотрим другую спорную ситуацию, возникшую между страхователем и фондом.

Первичный отчёт по форме СЗВ-СТАЖ был принят частично фондом, так как страхователь указал периоды работы и отпусков работников в неправильном порядке. Были внесены соответствующие исправления, организация неоднократно пыталась направить отчёт в установленный срок в ПФР. Отправка не происходила из-за какого-то технического сбоя. В итоге откорректированная форма была принята фондом позже, а компанию оштрафовали за не вовремя сданную отчётность по ст. 17 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 г.

Компания обратилась в суд, ведь первичные сведения были достоверными, причем отправлена форма была в установленный срок. Дело рассмотрено в постановлениях АС Волго-Вятского округа от 25 марта 2020 г. № Ф01-9490/20 и АС Центрального округа от 24 марта 2020 г. № А14-4671/2019.

Позиция суда

Три инстанции пришли к одному и тому же выводу, что ПФР не имел право приравнивать допущенные ошибки в первичном отчете к непредставлению отчетности и на этом основании накладывать штраф на организацию.

Судьи обосновали свою позицию тем, что отражение в неправильном порядке периодов работы и периодов отпусков ни в коем образе не влияет и никак не может повлиять на достоверность или недостоверность сведений. При этом фонд не имел право не принимать отчетность.

Также суд учёл такое качество, как добросовестность страхователя, ведь он в короткие сроки внес исправления после получения уведомления. Судьи не увидели грубых нарушений в допущенных страхователем недочётах. В результате штраф был отменён.

Ошибка в СЗВ-СТАЖ

Ещё один интересный случай, правда тут в суд обратился сам территориальный орган Пенсионного фонда, а не страхователь.

Организация предоставила сведения по форме СЗВ-СТАЖ в установленные сроки, но допустила пару ошибок: в имени и номере СНИЛС двух сотрудников. Недочёты были устранены, но не в установленный срок, а позже. Ввиду этого Пенсионный фонд обратился в суд для привлечения страхователя к ответственности в виде штрафа, который хотел взыскать через суд (Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 25 марта 2020 № А28-11393/2019).

Позиция суда

Но и в этой ситуации судьи встали на сторону страхователя. Судьи пришли к выводу, что в данном случае нарушение отсутствует. Выявленные недочёты в указании имени «Федор» вместо «Фёдор», а также в указании номера СНИЛС «059-255-679 00», вместо номера «069-255-679 07», не препятствуют идентификации этих сотрудников, так как из других сведений, отраженных в форме СЗВ-СТАЖ, можно установить, в отношении кого из застрахованных лиц представлена информация о периодах работы и о стаже.

Представленные страхователем сведения не могут быть расценены как недостоверные и не позволяющие вести индивидуальный (персонифицированный) учет или идентифицировать застрахованных лиц, а также определить их период стажа. У работодателя не было намерения предоставлять заведомо недостоверные сведения о своих работниках. Выходит, что указанные недочёты надо расценивать как технические ошибки. Из чего следует, что фонду было отказано в удовлетворении его требований.

Было ещё схожее с вышеописанной ситуацией разбирательство. Предприятие отчиталось в установленный срок сдачи отчёта. Пенсионный фонд, проверяя сведения, обнаружил, что в информации о стаже одного застрахованного лица неверно отражён период: вместо «с 23.02.2018 по 02.03.2018» указано «с 23.03.2018 по 02.03.2018». Мы с вами понимаем, что это та же самая техническая ошибка.

Страхователем было получено уведомление о необходимости исправить отчётность. Исправления были внесены, но отчёт не успели отправить в пятидневный срок. Фонд естественно наложил штраф. Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение, что это всего лишь опечатка, которая не препятствует правильному определению стажа застрахованного лица. В следствие чего признали штраф неправомерным и отменили его.

Перед подачей отчётности обязательно проверьте сведения на наличие подобных недочётов, чтобы избежать спорных ситуаций, судов и своих же переживаний.

Если всё же ошибки допущены в отчётах будьте внимательны, исправляя их. Ведь каждое судебное разбирательство индивидуально.

Автор статьи — Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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