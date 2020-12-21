Перерыв на обед — это личное время сотрудника

Стандартный рабочий день составляет 8 рабочих часов. Конечно, работодатель хотел бы, чтобы в эти 8 часов сотрудник был максимально сконцентрирован на своей работе. Но сотрудник, в первую очередь человек, а человеку, какую бы работу он ни выполнял, требуется иногда отдохнуть: выпить чаю или кофе, поесть, да и просто отвлечься от рутины. Если в течение восьми часов рабочего времени у сотрудника не будет возможности хотя бы перекусить, то, разумеется, это может негативно отразиться не только на его здоровье, но и на производительности труда.

Поэтому в соответствии со ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня или смены каждый сотрудник имеет право на перерыв для отдыха и питания. Чаще всего это время называют «обед». На время обеда в соответствии с законом отводится не менее получаса, но и не более 2 часов. К тому же нельзя чтобы у сотрудников, которые трудятся одинаковое количество часов, был установлен разный по длительности перерыв для отдыха и приёма пищи.

Конкретное время для обеденного перерыва работодатель должен установить в локальном нормативном акте (ЛНА) или в трудовых договорах. Как правило его закрепляют в Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР). А вот вносить информацию о времени обеденного перерыва работника в трудовой договор совсем необязательно, вполне достаточно, что время такого перерыва будет закреплено в ПВТР. Иначе в ситуации, если, например, возникнет необходимость сократить или увеличить время обеда, придётся со всеми работниками заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам.

В ст. 108 ТК РФ не содержится прямых требований указывать точное время начала и окончания обеденного перерыва. Поэтому работодатель может в Правилах внутреннего трудового распорядка самостоятельно установить период, в течение которого сотрудники вправе уйти на обед. Для этого работодателю достаточно внести в ПВТР следующую запись: «Работникам устанавливается обеденный перерыв продолжительностью 60 минут, который предоставляется в период с 12.00 до 16.00. Работник может использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению».

Запись о времени обеденного перерыва может быть и такой: «Обеденный перерыв продолжительностью 45 минут предоставляется в любое время в течение рабочего дня, но не ранее чем через 2 часа с момента его начала и не позднее чем за 2 часа до его окончания. Работник может использовать время обеденного перерыва по своему усмотрению».

Однако, следует понимать, что обеденный перерыв не может быть предоставлен сотруднику в самом начале или в конце рабочего дня, т.к. это противоречит смыслу такого перерыва. К тому же, если обеденный перерыв работнику перенесён, например, на конец рабочего дня, то инспекторы ГИТ могут расценить такой обеденный перерыв, как ухудшение положения работника по сравнению с условиями, гарантируемыми ему Трудовым кодексом РФ, и привлечь работодателя к административной ответственности.

А вот сотрудникам, у которых продолжительность рабочего дня (смены) не превышает 4 часов, с 29.07.2017г. работодатели имеют право вообще не предоставлять обеденный перерыв (ст. 108 ТК РФ) при условии, что в ПВТР или в трудовом договоре с работником закреплена такая возможность.

Теперь допустим, что в ПВТР прописано, что перерыв на обед длится 45 минут. Может ли руководитель организации разбить обеденный перерыв на две части следующим образом: с 12.00 до 12.20 и с 15.00 до 15.25?

В принципе делить обеденный перерыв на части Трудовым кодексом не запрещено. Но при этом следует учитывать, что в соответствии с требованиями все той же ст. 108 ТК РФ продолжительность хотя бы одной из его частей должна составлять не менее 30 минут. Это нижняя граница непрерывного времени, отводимого на обед, допустимая кодексом. А в нашем примере, обе части обеденного перерыва меньше 30 минут, следовательно, так разделить обед сотрудникам руководитель не вправе.

Если же организация работает в непрерывном режиме в две смены: в дневную и ночную, равные по времени, то от того, в какую именно смену работает сотрудник, продолжительность его обеденного перерыва не зависит. Ведь производственный процесс одинаков для обеих смен. Некоторые из вас могут возразить: «Ночью все же работать тяжелее». С этим никто не спорит, поэтому-то работа в ночное время и оплачивается сотрудникам в повышенном размере (ст. 154 ТК РФ).

А вот продолжительность обеденного перерыва как в дневную, так и в ночную смену, должна быть одинаковой. В противном случае, будет допущена дискриминация в сфере труда для работников дневной смены, а в соответствии со ст. 2 ТК РФ это строго запрещено. Данный вывод содержится и в Апелляционном определении ВС Республики Саха (Якутия) от 04.06.2012 № 33-1776/12.

По общему правилу, обеденный перерыв представляет собой личное время сотрудника. Во время перерыва на обед он может вполне законно покинуть свое рабочее место, перекусить в кафе, зайти домой, пробежаться по магазинам, а может заняться своими делами на рабочем месте, в т. ч. играть в компьютерные игры, смотреть фильмы, общаться в соцсетях и т.д. (ст.106 ТК РФ). Время обеда сотрудник может использовать по своему усмотрению и не обязан выполнять трудовые функции.

Иными словами, работодатель может проконтролировать лишь время начала и окончания обеденного перерыва сотрудников. А указать, чем они могут заниматься во время обеда, работодатель права не имеет. К тому же перерыв для отдыха и приёма пищи не включается в рабочее время и не оплачивается. Так, если рабочий день сотрудника с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, то в табеле учёта рабочего времени ему проставят, что фактически он отработал 8 часов, хоть и находился на работе все 9 часов.

Однако в каждой организации всегда есть сотрудники, которые по собственной инициативе во время обеденного перерыва продолжают работать. Пусть трудятся на здоровье! Но помнят, что такую «переработку» работодатель им оплачивать не обязан. А вот если работодатель сам обратился к сотруднику с просьбой поработать во время обеда и, разумеется, оформил свою просьбу документально, ему придется оплатить сотруднику сверхурочную работу (ст. 99, 152 ТК РФ).

Нередко на предприятиях в соответствии с особенностями производственного процесса (работы) у сотрудников нет возможности во время обеда покинуть свое рабочее место. Тогда обеденный перерыв должен включаться в рабочее время и соответственно оплачиваться.

В соответствии с ч. 3 ст. 108 ТК РФ работодатель обязан обеспечить всем работникам возможность отдохнуть и перекусить в течение их рабочего времени. Так, например, работодатель может установить в специально отведенном помещении оборудование, необходимое для приготовления и подогрева пищи. Перечень работ, при выполнении которых нет возможности предоставить работникам обеденный перерыв, а также места, отведенные для отдыха и приёма ими пищи, устанавливаются в ПВТР. Т.е. работодатель в официальном порядке должен решить этот вопрос. К тому же у таких работников продолжительность рабочей смены не уменьшается на время обеда, по сути своей их обед считается рабочим временем и подлежит оплате.

К таким сотрудникам относятся, например, педагоги и работники образовательных учреждений. Им обеспечивается возможность приёма пищи одновременно вместе с учениками, воспитанниками или же отдельно, в специально отведённом для этой цели помещении, согласно Приказа Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений». Следовательно, обеденный перерыв у педагогов включается в рабочее время и оплачивается.

А если сотрудник в свой обеденный перерыв пошел пообедать в ближайшее кафе, но по дороге споткнулся и вывихнул ногу, будет ли такая травма считаться производственной?

Точного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. Обзор судебной практики показывает, что подавляющее большинство судов квалифицируют травму, полученную работником во время установленного обеденного перерыва, как несчастный случай на производстве. Даже в том случае, если она была получена вне территории работодателя (Апелляционные определения Хабаровского крайсуда от 27.07.2017 № 33-4864/2017; Пензенского облсуда от 21.03.2017 № 33-927/2017; Алтайского крайсуда от 24.01.2017 № 33-537/2017(33-14663/2016)). А значит об этом факте работодатель в установленные сроки должен сообщить в своё отделение ФСС, создать комиссию и начать служебное расследование по факту производственной травмы (ст. 229 ТК РФ).

Но есть ряд судебных решений, в которых травма, полученная сотрудником во время обеда, квалифицируется как производственная, лишь в том случае, если она была получена на территории работодателя (Постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-1780/2019 от 14.03.2019 — дело А40-229308/2017).

Здесь возникает парадокс. С одной стороны, Трудовой кодекс РФ не относит к рабочему времени обеденный перерыв. С другой стороны, в п. 3 ст. 227 ТК РФ прямо указывается на производственный характер несчастного случая, если он произошел на территории работодателя, но во время установленного ПВТР перерыва, в т. ч. и перерыва на обед. Большинство судов в своих решениях также отмечают, что перерыв на обед не считается рабочим временем, однако приравнивается к нему в силу своего функционального назначения, а значит травма, полученная сотрудником во время обеда, является производственной. А вот специалисты ФСС очень неохотно признают такие травмы несчастными случаями, полученными на производстве.

В заключении ещё раз напомню, что полноценный перерыв на обед во время рабочего дня сказывается положительно не только на состоянии здоровья каждого члена трудового коллектива, но и на качестве работы в целом. А значит работодатель должен быть напрямую заинтересован в предоставлении своим работникам времени для отдыха и приёма пищи. К тому же работодатели обязаны предоставлять абсолютно всем сотрудникам обеденный перерыв независимо от того, в какой именно организации они трудятся: государственной, частной или у индивидуального предпринимателя.

А вот продолжительность обеденного перерыва в каждой конкретной организации работодатель может определить самостоятельно, при этом данные о принятом решении вносятся в соответствующие локальные нормативные акты организации. В дальнейшем, при трудоустройстве к этому работодателю, каждый сотрудник должен будет ознакомиться под роспись с основными правилами трудовой дисциплины, включая и вопросы относительно предоставления обеденного перерыва.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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