Собираясь в отпуск, не забудьте взять с собой … отпускные

Все граждане РФ, работающие на основании трудового договора, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК РФ). Из самого названия «оплачиваемый отпуск» следует, что работодатель обязан его работнику оплатить, сохранив средний заработок на весь период отпуска. Мало того, выплатить причитающиеся отпускные работодатель обязан не позже, чем за три дня до начала отпуска работника (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Законом не запрещено выплачивать отпускные работникам заблаговременно. А вот выплата отпускных позже установленного срока неизбежно приведёт к нарушению трудового законодательства.

Насколько заблаговременно работник получит отпускные, руководитель организации решает самостоятельно. Но и слишком рано выплачивать их тоже не стоит. Удобнее всего произвести выплату отпускных за 4-5 дней до официального начала отпуска сотрудника.

При этом в ТК напрямую не прописано, в каких днях следует отсчитывать период для оплаты отпускных сотруднику: в рабочих или же в календарных. Пояснения по этому вопросу дают специалисты Роструда в своём письме № 1693-6-1 от 30.07.14, указывая, что для отсчёта берутся календарные дни таким образом, чтобы первый день отпуска работника не включался в эти три календарных дня. Таким образом, отпускные работник должен получить не позднее, чем за три полных календарных дня до своего отпуска.

Допустим, первый день отпуска у работника приходится на 30.11.20 (понедельник). Когда он должен получить отпускные? Следуя рекомендациям Роструда, он должен получить деньги на руки не позднее 26.11.20 (четверг).

А как поступить бухгалтеру в случае, если крайний срок выплаты отпускных приходится на выходной или нерабочий праздничный день? Здесь мы с вами будем руководствоваться уже ч. 8 ст. 136 ТК РФ и перечислим работнику деньги в последний рабочий день накануне выходного или нерабочего праздничного дня.

Предположим теперь, что наш сотрудник пойдет в отпуск с 03.12.20 (четверг). По общему правилу крайний срок для оплаты ему отпускных — это 29.11.20 (воскресенье), т.е. выходной день. А значит, отпускные такому работнику следует перечислить не позднее пятницы 27.11.20.

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, определённый в Трудовом кодексе РФ, логичен и прост. И начинается он с планирования отпусков сотрудникам на следующий календарный год в графике отпусков. Поэтому если работник использует отпуск в соответствии с графиком, то у работодателя всегда есть достаточно времени, чтобы уведомить сотрудника об отпуске, а также рассчитать и оплатить сотруднику отпускные в установленные сроки.

Но в любой организации есть те, кто могут пойти в отпуск и вне графика. Например, сотрудники, которым отпуск положен в любое удобное для них время. Это работники младше 18 лет, ветераны и участники боевых действий, жены военнослужащих, совместители.

К тому же всегда есть сотрудники, которые, по договорённости с работодателем, захотели пойти в отпуск вне графика. Безусловно, работник и работодатель могут договориться о предоставлении отпуска в любое время, хоть с завтрашнего дня. Однако требование об оплате отпуска работнику не менее чем за три дня до его начала никто не отменит. Поэтому не спешите принимать у таких сотрудников заявления на отпуск, если он начинается завтра или послезавтра. При таких договоренностях у работодателя просто изначально не будет возможности выполнить требование законодательства о сроке выплаты отпускных, и нарушение будет допущено уже при приёме такого заявления.

Чтобы таких ситуаций не возникало, целесообразно в правилах внутреннего трудового распорядка указать период, в течение которого сотрудники должны поставить вас в известность о внеплановом отпуске. Не стоит определять срок менее пяти календарных дней, т.к. это минимальное количество дней, которое позволит своевременно рассчитать и выплатить отпускные.

Поэтому, если работник просит предоставить отпуск таким образом, что у работодателя нет никакой возможности выплатить отпускные в срок, ему лучше отказать в предоставлении отпуска именно с этой даты.

Если сотрудник всё же настаивает на отпуске с завтрашнего дня, да к тому же он ещё и руководитель, для соблюдения срока выплаты отпускных и во избежание штрафных санкций можно предложить ему взять трёхдневный отпуск за свой счёт, а остальные дни отпуска оформить, как обычный оплачиваемый отпуск.

Вариант, когда в заявлении и приказе на отпуск даты начала и окончания будут указаны позже фактических, достаточно опасный. Допустим, сотрудник хочет пойти в отпуск с 23.11.20. В заявлении он написал, что отпуск у него начнётся с 27.11.20. 24.11.20, фактически находясь в отпуске, этот сотрудник получил травму. Данная травма будет считаться производственной, т.к. получена сотрудником в рабочее время, и работодателю придётся расследовать несчастный случай.

Можно, конечно, предоставить такому работнику отпуск и с той даты, которая указана в заявлении, но в этом случае вместе с выплатой отпускных следует рассчитать и оплатить компенсацию за нарушение срока оплаты отпуска за каждый календарный день просрочки оплаты (ст. 236 ТК РФ).

Если работодатель самостоятельно выплатил компенсацию работникам, то меры административной ответственности к нему не применяются, в противном случае его могут оштрафовать по ст. 5.27 КоАП РФ на сумму от 30 000 руб.

Нарушение установленных сроков по выплате работникам отпускных является серьёзным нарушением их законных прав со стороны работодателя. А это значит, что работник может обоснованно обратиться с жалобой в Трудовую инспекцию, прокуратуру или судебное учреждение. В результате работодатель может быть привлечён к административной ответственности, которая, как правило, выражается в наложение штрафа на организацию и должностных лиц.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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