Депонирование зарплаты или зарплата «опоздавшему»

Сейчас вознаграждение за труд своих сотрудников, работодатель чаще всего выплачивает на зарплатные карты. Но не все предприниматели перешли на банковские переводы. Многие ещё выплачивают заработную плату по старинке – наличными через кассу. Не переходят на безналичный расчёт и сами сотрудники. Конечно при небольшом количестве сотрудников, удобнее и экономнее выдать зарплату сотруднику на руки, а не платить за дорогое банковское обслуживание. Опять-таки, накопившуюся выручку можно не везти в банк, а использовать для выплаты сотрудникам.

Редко, но всё же приходится владельцам малого бизнеса депонировать зарплату своих сотрудников. Заниматься депонированием должен бухгалтер, но и для предпринимателя будет полезно иметь об этой процедуре хотя бы примерное представление.

Выплачивать зарплату нужно два раза в месяц, причём в конкретные сроки, которые определены правилами внутреннего трудового распорядка.

Предположим, что в назначенный день выплаты заработной платы работник не получил свою зарплату, отпускные, причитающиеся ему деньги. Заболел, отправился в командировку – причин может быть много. В итоге деньги остались в кассе. Значит эти суммы подлежат депонированию. Вы знаете, что в кассе нельзя хранить неограниченное количество денег. Приказом руководителя в кассе должен быть установлен лимит.

Это не касается ИП и компаний малого бизнеса (п. 2 Указания № 3210-У, п.п. 1.4 Письма ФНС России от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338).

Остальную наличность нужно передать в банк. Согласно порядку ведения кассовых операций (Указание Банка России от 11 марта 2014 № 3210-У), депонированные суммы не обязательно сдавать в банк, но несданные суммы будут учитываться в величине лимита кассы.

Обратите внимание! За накопление в кассе организации наличных денег сверх установленного лимита предусмотрена ответственность. ИФНС может наложить одновременно два штрафа (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ, п. 4 Письма ФНС России от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338): на организацию — от 40 000 до 50 000 руб. и на её руководителя — от 4 000 до 5 000 руб.

Хорошо, работодатель вернул средства на расчётный счет. А что делать бухгалтеру?

Выплата денежных средств в организации производится по реестру, платёжной ведомости. В ведомости, напротив фамилии сотрудника, который не получил вовремя деньги, устанавливается признак «депонировано».

Общая сумма «к выдаче» по платёжной ведомости не совпадёт с суммой выданных денежных средств. Кассир, бухгалтер или другой ответственный сотрудник на последней странице платёжной ведомости указывает размер выданных сумм и сумму, которая была депонирована. На фактически выданную по данной ведомости сумму заработной платы выписывается расходный кассовый ордер.

Но этим действия в отношении депонированной заработной платы не ограничиваются. Для отражения всех депонированных сумм рекомендуется составлять соответствующий реестр. Ранее составление такого документа было обязательным, сейчас нет. Но без реестра депонированных сумм будет сложно оценить размеры задолженностей перед конкретными работниками.

Депонированные суммы заработной платы оформляют бухгалтерской записью: Дебет 70 Кредит 76, субсчёт 76-4 «Расчёты по депонированным суммам».

В любое время сотрудник может обратиться в бухгалтерию за своей заработной платой. Отказать в выдаче заработной платы нельзя. Для выдачи депонированной зарплаты, как правило, формируют расходный кассовый ордер на неполученную ранее сумму.

В учёте зафиксировали следующими проводками:

12.01.2021: Д70 К76 – 75 850 – депонирована зарплата, с разбивкой по ФИО и суммам сотрудников;

– 75 850 – депонирована зарплата, с разбивкой по ФИО и суммам сотрудников; 12.01.2021: Д51 К50 – 75 850 – депонированная зарплата сдана в банк;

– 75 850 – депонированная зарплата сдана в банк; 25.01.2021: Д76 К50 – 75 850 – депонированная зарплата выплачена с разбивкой по ФИО и суммам сотрудников.

Зарплата работника отражается в бухгалтерском учёте в месяц её начисления, независимо от того в каком месяце работник её получил. Этот момент имеет значение для учёта сумм израсходованных на оплату труда для целей налогообложения.

НДФЛ с депонированных сумм нужно перечислить в момент выплаты, а страховые взносы необходимо рассчитать и перечислить в месяце начисления заработной платы, независимо от даты выплаты.

Депонирование заработной платы редкое явление, так как каждый работник старается получить свои вознаграждения вовремя. Командировка, отпуск, больничный когда-нибудь закончатся, и сотрудник выйдет на работу. В случае длительной болезни, сотрудник может написать доверенность на родственника, или кассир (бухгалтер) заполнит расходный кассовый ордер и необходимые документы и навестит приболевшего в больнице.

Но бывает, что ошибки в расчётах выявлены позже, уже после увольнения сотрудника, сообщить о них нет возможности, и кассир не может выдать заработанные деньги бывшему работнику. Такие суммы невыплаченной зарплаты продолжают числиться на бухгалтерских счетах предприятия. Списать данную задолженность смогут по истечении срока давности (трёх лет). Сумма будет включена в состав прочих доходов организации (предпринимателя).

Процесс депонирования дохода сотрудника кажется легким, но он достаточно ответственный. В нём участвуют работодатель и работник, который имеет право на оплату труда, предоставленное на основании трудового законодательства. И несоблюдение этого процесса может иметь последствия для работодателя в виде штрафов трудовой инспекции.

Екатерина Бархатова – эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

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