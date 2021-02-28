Минтруд меняет правила ведения трудовых книжек

Министерством труда и соцзащиты РФ был подготовлен и выставлен на общественное слушание проект приказа «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». Этот приказ упраздняет отдельные, действующие в трудовом законодательстве требования к ведению бумажных трудовых книжек. На федеральном портале нормативных правовых актов проект был опубликован 11 января 2021 года.

Все мы знаем, что переход на электронные трудовые книжки начался с 1 января 2020 года, при этом бумажная форма трудовой книжки не отменяется. По сведениям Пенсионного фонда РФ, из 58,1 млн. застрахованных лиц больше половины выбрали ведение трудовой книжки на бумажном носителе, и только 5,1 млн. россиян выбрали ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Многие граждане просят оставить уже привычную всем бумажную трудовую книжку. Работодателям, как и прежде, необходимо внимательное, безукоризненное и верное внесение записей.

В целом порядок хранения, ведения и учёта трудовых книжек остаётся прежним. Что же меняется по новым правилам?

Теперь трудовая книжка будет содержать 14 разворотов, ранее их было 10. Количество разворотов для сведений о награждении будет уменьшено с 10 до 7. Во вкладыше под сведения о работе отведено 12 разворотов против 9 разворотов прежде и 5 разворотов на сведения о награждении против 8 разворотов ранее.

Как и прежде, на сотрудников, проработавших больше 5 дней и эта работа для них основная, работодатель ведёт трудовые книжки. В новых правилах предусмотрено, что при соглашении между работником и работодателем будут вноситься сведения о дистанционной работе. Эту норму вносят в правила ведения трудовых книжек, но она и так была у нас прописана в ТК РФ.

Записи вносятся гелевой, шариковой или перьевой ручкой, используя синий, фиолетовый или чёрный цвет. Почерк должен быть разборчивый, аккуратный, без ошибок. Все слова необходимо писать полностью, сокращения недопустимы. По новым правилам записи можно делать с помощью технических средств, штампов (печатей).

Правила внесения записей об образовании тоже изменились. Виды и уровни образования, указанные в действующей редакции правил заполнения трудовых книжек, устарели и не соответствуют действующему закону об образовании. В новой редакции уровни образования привели в соответствие с законом об образовании: основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации). Теперь запись о незаконченном образовании вноситься не будет.

Что касается всех записей в трудовую книжку за период работы у работодателя при увольнении сотрудника, то, как и прежде они заверяются подписью работодателя или ответственного за ведение трудовых книжек лица и печатью (при наличии). Хочу обратить ваше внимание, что теперь допускается использование печати работника кадровой службы, и исключается подпись самого сотрудника.

В действующих правилах для учёта трудовых книжек используются приходно-расходная книга по учёту трудовой книжки и вкладыша в неё и книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них.

В новых правилах предлагают исключить эти две книги. Т.е. сам учёт не отменили, точно также существуют две учётные формы, но отменили обязательность книг приходно-расходной и учёта движений.

В итоге, работодатель сам разрабатывает формы книг и журналов по учёту бланков трудовой книжки и вкладышей в неё для учёта движения трудовых книжек. В них в обязательном порядке указывается дата приёма трудовой книжки и её номер, а также при увольнении работника дата выдачи трудовой книжки и подпись работника, свидетельствующая о получении трудовой книжки.

Сомнительное упрощение кадрового учёта, поскольку работодателям теперь нужно будет самим разработать эти журналы. Скорее всего, если эти правила будут утверждены, то практически все работодатели продолжат использовать привычные приходно-расходную книгу и книгу учёта движения, потому что зачем изобретать что-то новое, если требования к содержанию этих форм остаются прежними.

При этом в действующих правилах приходно-расходная книга и книга учёта движения должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, опломбированы или скреплены сургучной печатью.

В новой редакции требования остались схожими, единственное послабление, что не требуется сургучная печать или пломбиратор. Честно говоря, на практике эти правила с сургучом редко кто выполнял, потому что они были настолько устаревшие, что неизвестно, а где же брать сургуч и большинство организаций скрепляли данные книги обычной печатью. Теперь это просто решили узаконить.

В новой редакции правил при выдаче каждого вкладыша штамп «Выдан вкладыш» заменён на надпись, но также с указанием серии и номера вкладыша.

Требования к трудовым книжкам, которые были исключены в новой редакции:

внесение в трудовые книжки записи об общем трудовом стаже, в том числе лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы, о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж;

при восстановлении в установленном порядке непрерывного трудового стажа в трудовую книжку сотрудника по последнему месту работы вносится запись и утверждённый образец этой записи;

при оформлении трудовой книжки впервые не позднее недельного срока со дня приёма на работу сохранили, но исключили присутствие при этом работника;

при получении трудовой книжки при увольнении работник расписывается в личной карточке и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Вы видите, что все нормы, которые касаются подписи работника об ознакомлении с записями, внесёнными в трудовую книжку, исключили из правил.

Что нового включено в правила ведения трудовых книжек

По желанию сотрудника данные о работе по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку, причём за этим можно обратиться и к последнему работодателю на основном месте работы.

Вот этой нормы действительно не хватало в правилах ведения трудовых книжек, потому что случалось так, что у работника была внесена запись о приёме по совместительству, но не было сделано записи об увольнении и эти записи были разорваны между работодателями, т.к. её вносит работодатель только по основному месту работы. Поэтому было достаточно проблематично отследить трудовой стаж работы по совместительству.

В новых правилах вносятся разъяснения, как поступать, в случае если запись о новом наименовании переименованной организации была внесена в трудовую книжку неверно.

В действующих правилах не было сказано, как исправлять наименование организации, тем более вот такой случай, когда была допущена ошибка при переименовании организации.

По поводу военной и правоохранительной службы у нас сказано, что это не является трудовой деятельностью и действующие правила ведения трудовых книжек предусматривают только внесение записи об общем стаже военной или правоохранительной службы.

А вот гражданская и муниципальная служба, они просто выпали из регламентации ведения трудовых книжек и поэтому сейчас на государственной, гражданской, муниципальной службе все записи не предусмотрены инструкцией по ведению трудовых книжек. Этого не хватало в правилах ведения трудовых книжек. Новые правила как раз предусматривают внесение записей.

Сейчас при нахождении на гражданской службе вносится запись о том, что принят на государственную гражданскую службу, заключён служебный контракт и назначен на должность федеральной гражданской службы. Теперь по новым правилам не делают указание о приёме на службу и заключение служебного контракта.

Когда сотрудник подал заявление о переходе на электронный вариант ведения сведений о трудовой деятельности, работодатель не позднее трёх рабочих дней должен выдать ему на руки трудовую книжку.

Этой регламентации не хватает сейчас, т.к. в действующих правилах не установлено в какой срок после того как работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки, работодатель должен ему на руки эту книжку выдать. Минтруд при этом периодически своё мнение менял, то это было не позднее трёх рабочих дней, то незамедлительно, как только работник подал соответствующее заявление. Теперь хорошо, эти сроки будут регламентированы.

Вот такие изменения предлагают внести в порядок ведения трудовых книжек. Не совсем понятно, зачем обновлять имеющиеся правила, раз мы решили отказаться от бумажных трудовых книжек. Видимо они нам ещё пригодятся

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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