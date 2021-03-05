Изменения в медосмотрах с 1 апреля: проверять или не проверять офисных сотрудников

Не успели мы порадоваться изменениям в проведении спецоценки условий труда (с 1 января 2021 года, если условия не меняются, то декларация по СОУТ действует бессрочно), как на пороге снова новшества — сразу два новых Приказа, регулирующих медосмотры, вступают в силу с 1 апреля.

Речь о Приказе Минтруда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ...» и Приказе Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников....».

Кто попадает под обязательный медосмотр

Приказ № 988н/1420н содержит 5 разделов в которых перечислены различные вредные и опасные производственные факторы:

химические;

биологические;

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и пыли;

физические;

факторы трудового процесса.

Шестой раздел посвящен конкретному перечню работ, при которых обязательны медосмотры предварительные и периодические медосмотры. Это например, работы на высоте, по техническому обслуживанию электроустановок, на скоростных лифтах, аварийно-спасательные, по тушению пожаров и т.д.

Наибольший интерес и жаркие споры вызывают медицинские осмотры офисных сотрудников.

Ранее, до 2020 года , проходить их были обязаны работники, если они подвергались воздействию электромагнитного поля компьютера (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога) не менее 50% от рабочего времени.

В мае 2020 года были внесены правки, которые изменили подход — медосмотр стал обязательным только при условии превышения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения. Таким образом большая часть офисных работников могла обходиться без медосмотра.

И вот в новом Приказе пункт звучит как «электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц — 2 кГц, 2 кГц — 400 кГц)» и никаких уточнений.

Фактически это значит, что все работники офисов, которые используют компьютер, несмотря на допустимость излучения и время работы за ним, подлежат предварительным и периодическим обязательным медосмотрам.

Порядок проведения медосмотров

Что касается Приказа № 29н, то им утвержден порядок проведения медосмотров, в котором списки факторов, соответствующих Приказу № 988н/1420н, повторяются с указанием перечня врачей, периодичности и видов исследований.

В отличие от предыдущего, старого приказа, в новом уточняется для каких отраслей и учреждений он применяется, в частности особо выделены:

транспорт;

пищевая промышленность;

общепит;

торговля;

медицинские организации;

детские учреждения и т.д.

Кроме того, в Приказе содержится перечень противопоказаний, при наличии которых нельзя работать на вредных, опасных работах и других, на которых обязательны медосмотры.

Обратите внимание! Организация медосмотров — обязанность работодателя, эти расходы он несет самостоятельно.

Предварительный медосмотр

Сотруднику, который устраивается на работу или у которого наступил срок прохождения очередного осмотра должен получить от работодателя направление, в котором должно быть указано:

Наименование и контакты работодателя (при наличии структурного подразделения — его наименование);

Форма собственности и вид деятельности;

Наименование медицинской организации, ее контакты, фактический адрес и ОГРН;

Вид осмотра (периодический, предварительный);

ФИО, дата рождения и пол работника;

Должность или вид работ;

Опасные и (или) вредные производственные факторы или виды работ (вероятно, тут лучше ссылаться на конкретные пункты Приказа № 29н);

Номер медицинского полиса (обязательного и(или) добровольного страхования).

Направление может быть подписано на бумаге или в электронном виде, но тогда и работник должен будет подписать его своей электронной подписью.

Кандидат, проходящий предварительный осмотр, должен расписаться в получении направления. Кроме направления работнику нужно будет предъявить в медучреждении СНИЛС, паспорт и полис.

Обязательны осмотры: терапевтом, неврологом, наркологом, психиатром, а для женщин еще и акушером-гинекологом.

Периодический медосмотр

Сотрудники возрастом до 21 года, работающие на работах с вредными и опасными факторами должны проходить медосмотр ежегодно. Остальные сроки нужно смотреть в таблице-приложении к Приказу № 29н.

Согласно пункта п. 4 Порядка проведения медосмотров:

«Периодический медицинский осмотр работников может проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации.»

Но при этом предварительно сотрудники должны пройти в медорганизациях диагностические обследования.

Чтобы направить сотрудников на периодический осмотр, работодатель должен составить список профессий (должностей) с указанием наименований вредных факторов. Уже на основании такого перечня формируются поименные списки и передаются в медицинскую организацию не ранее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты проведения осмотра.

В свою очередь медучреждение не позднее чем через 10 дней согласует календарный план медосмотров.

При этом перечень профессий и вредных факторов работодателям в сфере общественного питания, торговли и других, где ведется работа с населением, необходимо также представить в территориальный орган, уполномоченный на проведение санэпиднадзора.

В остальном процедура аналогичная — сотруднику выдается направление и он предъявляет тот же набор документов, что и устраивающийся на работу.

Если работник не прошел медосмотр

Если сотрудник не прошел процедуру медосмотра по вине работодателя (например работодатель не смог оплатить услуги медицинской организации), то его необходимо отстранить от работы, но при этом оплатить все время простоя.

Если работник не прошел медосмотр по своей вине , то заработок не сохраняется.

Если причины не зависели ни от работника, ни от работодателя , то заработок сохраняется в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

А вот отказ или уклонение от обязательного периодического медицинского осмотра рассматривается трудовым законодательством как дисциплинарный проступок.

Если по результатам обследования работник не может выполнять больше свою прежнюю работу, то работодатель должен предложить ему другую, которая соответствует состоянию его здоровья. При этом необходимо получить согласие на перевод от работника. Если новая должность оказалась нижеоплачиваемой, то в течение одного месяца со дня перевода за работником сохраняется его прежний заработок.

Когда нет возможности предложить сотруднику другую работу (сам работник отказывается от перевода или у работодателя отсутствуют соответствующие вакансии), то работодатель обязан на срок, указанный в медицинском заключении отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности).

Если перевод необходим на срок более 4-х месяцев или на постоянной основе, но работник отказывается переводится на другую работу, то трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 ТК РФ.