Восемь лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

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Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, и не претендуя на абсолютную истину, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. Бухгалтер и отпуск или «Все держится только на мне» Автор: mizeri (Елена, главный бухгалтер) О чем текст: О том, как как втиснуть отдых между отчетными периодами, хорошо отдохнуть и при этом не нажить себе проблем на работе. Чем хорош: Автор делится собственными лайфхаками, как бухгалтеру уйти в отпуск, и в этом отпуске все-таки отдыхать, а не работать. Рекомендации, в вкратце, таковы: не отвечать на звонки, не проверять почту, начать отдыхать заранее — прямо на работе, оставить подчиненным и заместителям подробные инструкции, использовать автоматизацию платежей, делегировать полномочия и расставлять приоритеты.

2. Бухгалтерия для небухгалтеров: предрелиз книги Автор: Алексей Иванов, директор по знаниям «Моё дело» О чем текст: О том, как Алексей придумывал и писал книгу о бухучете нормальным русским языком для широкого круга читателей. Чем хорош: Автор рассказывает, как однажды прочитал «Хулиномику». Ему захотелось сделать что-то очень похожее: простым языком с юмором объяснить сложные штуки, которые люди не хотят изучать из-за их кажущейся сложности. Пример тезки меня вдохновил, и с ноября по май по выходным скелет книги стал обрастать текстом. Получился не классический учебник по бухучету, а пособие для руководителя, который хочет понимать главбуха без словаря и ставить перед ним правильные задачи. Основная мысль книги: главный в бухгалтерии — это предприниматель. Это не он — источник первичных документов для бухгалтера, а бухгалтер — источник правильной управленческой отчетности для руководителя и собственника бизнеса. Не все это понимают, но после прочтения поймут.

3. Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Ловите новый онлайн-курс Автор: Елена Ярушкина, продюссер-методолог «Клерк» О чем текст: О том, как мы в «Клерке» готовим для вас новые курсы. В частности, курс по самому сложному из новых ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Чем хорош: Автор рассказывает, как готовила курс: искала спикера и договаривалась с ним, размышляла, что именно должно быть в курсе. Так, Елена у одного из конкурентов увидела целый блок видео по 1С. Они все понравились, но неизвестно было, кто их сделал. Она начала искать. Прекрасно, что в наш век информационных технологий невозможно что-либо сделать, чтобы не осталось следов. Елена пошла по следам, и они привели к сертифицированному преподавателю ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3, который согласился сотрудничать с «Клерком».

4. Почему бухгалтеры не любят списывать кредиторскую задолженность Автор: Ставка (Ольга, налоговый консультант, советник налоговой службы III ранга) О чем текст: О кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. И о моменте, когда эту задолженность придется включить во внереализационные доходы. Чем хорош: Автор приводит типичные ситуации, которые приводят к ошибкам бухгалтеров. Например, бухгалтер вовремя не организовал инвентаризацию, не наблюдал за кредиторкой из-за постоянной загруженности, затем уволился. Пришёл новый человек, который пока принимал дела на кредиторку внимания не обращал. В итоге имеем, что приказ руководителя на списание отсутствует, обоснования письменного нет. И бухгалтер уверен, что когда будет приказ на списание, тогда и спишем кредиторку во внереализационные доходы. А ещё и подождём до лучших времён, когда будет менее болезненное списание. Это ошибка, так делать нельзя.

5. Зарубежные фондовые рынки: перспективы развития, ценовая динамика активов, макроэкономические ожидания и прогнозы Автор: Эван Голованов, эксперт в области инвестиций О чем текст: О перспективах фондового рынка после снижения всех основных зарубежных фондовых индексов в последние месяцы. Чем хорош: Автор анализирует динамику рынка и пытается спрогнозировать, где инвесторам потенциально искать возможности. Предлагает обратить внимание на компании, которые добывают драгоценные металлы и иные горнодобывающие компании. Также потенциально интересны компании, торгующие товарами потребительского спроса первой необходимости. Не стоит забывать и о другом защитном секторе — здравоохранении. Рискованные, но интересные идеи могут находится в энергетике.

6. О третьем этапе пилотного проекта ФНС «Интеграция АИС «Налог-3» Автор: Гульнара Волынец, налоговый консультант компании «Альянс», Брянск О чем текст: О том, как ФНС интегрирует налоговый мониторинг в систему АИС «Налог-3». И с какими трудностями сталкиваются участники пилотного проекта. Чем хорош: Автор рассказывает, что участники налогового мониторинга к 1 января 2023 году должны подготовить свои информационные системы к интеграции с АИС «Налог-3». Для этого требуется заранее заложить время и обеспечить технические, финансовые и трудовые ресурсы. Чтобы участникам мониторинга было удобно, ФНС в рамках пилотного проекта по интеграции создала рабочую группу. Сейчас в нее входит 31 организация, участвующая в налоговом мониторинге. Для них разработали систему «Песочница», которая позволяет налогоплательщикам самостоятельно проводить тестирование web-сервисов своих информационных систем.

7. Реплика по поводу изменений, которые внесли в ФСБУ 26/2020 Автор: Сергей Верещагин, эксперт «Клерка» О чем текст: О том, что новый ФСБУ противоречит закону об инвестиционной деятельности. В законе капитальные вложения — это инвестиции в основные средства. А в ФСБУ — еще и нематериальные активы. Чем хорош: Автор, по сути, обвиняет разработчиков поправок в ФСБУ 26/2020 в неграмотности. Федеральный закон — нормативный правовой акт, который по статусу выше, чем ФСБУ. Поэтому все поправки в ФСБУ, которые касаются нематериальных активов, действовать не должны.