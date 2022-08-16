На связи «Клерк.Дайджест». Подводим итоги недели, показываем полезные статьи блога

1. ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем
Спустя полгода стандарт до сих пор остается непонятным для большинства бухгалтеров. Разобрали часть трудностей, настроек 1С и рассказали, что поможет учитывать аренду правильно.
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2. Как работать с госзакупками по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Разобрали отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ, виды закупок и какие ошибки делают начинающие участники торгов. Те, кто работает с госзакупками, уже оценили и используют в работе.
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3. Советы по уходу из найма в аутсорс. Быть свободным не сложно
Поговорили о том, как с выгодой работать на себя. Рассказали про плюсы, минусы аутсорса, как бороться с трудностями и дали полезные советы. Работать на себя не страшно.
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4. Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя
В статье поговорили про риски неправильной оптимизации, в чем могут обвинить бухгалтера и как этого избежать.
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5. Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха
Рассказали сколько получают бухгалтеры, которые настраивают управленку, какие есть возможности карьерного роста. Объяснили почему бюджетирование важно для бизнеса и почему бухгалтеры должны этим заниматься.
Чтобы посмотреть статью про управленческий учет нажмите сюда.