Обзоры для бухгалтера

На связи «Клерк.Дайджест». Подводим итоги недели, показываем полезные статьи блога

Продолжаем август жаркими статьями о работе с госзакупками, ФСБУ и оптимизацией налогов. Рассказываем о чем писали и как помогли читателям.

Версия для печати
На связи «Клерк.Дайджест». Подводим итоги недели, показываем полезные статьи блога

1. ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем

Спустя полгода стандарт до сих пор остается непонятным для большинства бухгалтеров. Разобрали часть трудностей, настроек 1С и рассказали, что поможет учитывать аренду правильно.

Чтобы разобраться в ФСБУ 25/2018 и одолеть сложный стандарт нажмите сюда.

2. Как работать с госзакупками по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Разобрали отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ, виды закупок и какие ошибки делают начинающие участники торгов. Те, кто работает с госзакупками, уже оценили и используют в работе.

Узнайте больше о госзакупках и вы — нажмите сюда.

3. Советы по уходу из найма в аутсорс. Быть свободным не сложно

Поговорили о том, как с выгодой работать на себя. Рассказали про плюсы, минусы аутсорса, как бороться с трудностями и дали полезные советы. Работать на себя не страшно.

Чтобы прочитать статью и узнать больше про бухгалтерский аутсорс нажмите сюда.

4. Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

В статье поговорили про риски неправильной оптимизации, в чем могут обвинить бухгалтера и как этого избежать.

Узнайте пару секретов АСК НДС-2 — нажмите сюда.

5. Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

Рассказали сколько получают бухгалтеры, которые настраивают управленку, какие есть возможности карьерного роста. Объяснили почему бюджетирование важно для бизнеса и почему бухгалтеры должны этим заниматься.

Чтобы посмотреть статью про управленческий учет нажмите сюда.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Штрафы за налоговые нарушения

Смягчающие и отягчающие обстоятельства взаимоуничтожаются — не оказывают влияния на штраф. Так решил суд

Налоговики доначислили компании НДС со штрафом, увеличенным вдвое за повторное нарушение — 80%. Но компания сослалась на смягчающие обстоятельства — санкции и экономическую ситуацию. Суд решил, что штраф в этой ситуации увеличивать вдвое не стоит.

Маркировка товаров

Маркировка молочной продукции. Что меняется для розницы с 1 сентября 2022 года?

Маркировка молочной продукции помогает бороться с контрафактом и некачественной продукцией в отрасли с 20 января 2021 года. 1 сентября 2022 года появятся важные дополнения и новые условия. Разберем, что это за изменения, как к ним подготовиться, что такое маркировка и какие плюсы она несет для отрасли и потребителей.

Маркировка молочной продукции. Что меняется для розницы с 1 сентября 2022 года?

Повышение квалификации

Дробление бизнеса

Налоговики раскрыли схему дробления, но доначисления налогов оказались отрицательными

Инспекция доказала, что мясокомбинат применял схему дробления бизнеса. Компания продавала мясо в розницу через четырех взаимозависимых ИП. Однако в суде выяснилось, что доначислить налоги невозможно, так как налоговой выгоды в дроблении нет.

Мероприятия

Разместить
Читать еще