На связи «Клерк.Дайджест». Подводим итоги недели, показываем полезные статьи блога

1. ФСБУ 25/2018 — учитываем аренду в 1С без проблем

Спустя полгода стандарт до сих пор остается непонятным для большинства бухгалтеров. Разобрали часть трудностей, настроек 1С и рассказали, что поможет учитывать аренду правильно.

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2. Как работать с госзакупками по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Разобрали отличия между 44-ФЗ и 223-ФЗ, виды закупок и какие ошибки делают начинающие участники торгов. Те, кто работает с госзакупками, уже оценили и используют в работе.

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3. Советы по уходу из найма в аутсорс. Быть свободным не сложно

Поговорили о том, как с выгодой работать на себя. Рассказали про плюсы, минусы аутсорса, как бороться с трудностями и дали полезные советы. Работать на себя не страшно.

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4. Как оптимизировать налоги так, чтобы АСК НДС-2 не увидел в вас нарушителя

В статье поговорили про риски неправильной оптимизации, в чем могут обвинить бухгалтера и как этого избежать.

Узнайте пару секретов АСК НДС-2 — нажмите сюда.

5. Как бухгалтеру заработать больше на настройке управленческого учета, бюджетировании и спасти бизнес от краха

Рассказали сколько получают бухгалтеры, которые настраивают управленку, какие есть возможности карьерного роста. Объяснили почему бюджетирование важно для бизнеса и почему бухгалтеры должны этим заниматься.