Обзоры для бухгалтера

Осенний «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога за неделю — о новых законах, отчетах, пяти ФСБУ

Врываемся в сентябрь с последними августовскими статьями, которые помогли бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям.

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Осенний «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога за неделю — о новых законах, отчетах, пяти ФСБУ

Чтобы посмотреть статью, нажмите на ее название.

1. Как амортизировать ОС по новому ФСБУ 6/2020

Поговорили о ликвидационной стоимости, когда ее можно приравнять к нулю. Ответили на главный вопрос: как рассчитывать и начислять амортизацию по новому ФСБУ 6/2020.

2. Рассчитываем временные разницы и отложенные налоги при методе отсрочки в ПБУ 18/02

Рассказали об особенностях расчета временных разниц, когда списываются налоговые обязательства и по каким счетам их отражать. И разобрались почему в БУ и НУ отличаются даты признания доходов.

3. Работодатели не будут выдавать справку 182н с января 2023 года. Что теперь делать

Поговорили об объединении ПФР и ФСС, что из этого получится и как с 2023 года подавать данные о заработке сотрудников. Заодно рассказали, какие вопросы мучают предпринимателей и где найти ответы.

4. Обзор изменений для бухгалтеров с сентября 2022: персданные, маркировка рекламы, аренда

Прошлись по новым законопроектам от Госдумы и посмотрели, что ждет бухгалтеров в этом месяце. Там о персональных данных, новых правилах продажи молочки, ЭДО, и многом другом.

5. Что вам обязательно нужно учесть в отчете по РСВ за 3 квартал

Рассказали как заполнять отчет по РСВ, какие изменения случились за 2022 год и на что бухгалтеру обратить внимание, чтобы не наделать ошибок.

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