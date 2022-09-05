Осенний «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога за неделю — о новых законах, отчетах, пяти ФСБУ

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Поговорили о ликвидационной стоимости, когда ее можно приравнять к нулю. Ответили на главный вопрос: как рассчитывать и начислять амортизацию по новому ФСБУ 6/2020.

Рассказали об особенностях расчета временных разниц, когда списываются налоговые обязательства и по каким счетам их отражать. И разобрались почему в БУ и НУ отличаются даты признания доходов.

Поговорили об объединении ПФР и ФСС, что из этого получится и как с 2023 года подавать данные о заработке сотрудников. Заодно рассказали, какие вопросы мучают предпринимателей и где найти ответы.

Прошлись по новым законопроектам от Госдумы и посмотрели, что ждет бухгалтеров в этом месяце. Там о персональных данных, новых правилах продажи молочки, ЭДО, и многом другом.

Рассказали как заполнять отчет по РСВ, какие изменения случились за 2022 год и на что бухгалтеру обратить внимание, чтобы не наделать ошибок.