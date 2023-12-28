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Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.
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👉 Если в компании установленный срок выплаты зарплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь надо в обязательном порядке выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число – то выплачивать надо в январе (но можно и пораньше, в декабре).

👉 ФНС утвердила новую форму РСВ. Она вступает в силу с 1 января 2024 года, поэтому обязательна она для всех при сдаче годового отчета за 2023 год.

👉 Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек. Для формы ЕФС-1 (подраздел 1.1, который заполняем вместо СЗВ-ТД) вводят новые коды для совместителей, дистанционной работы, срочных договоров, неполного рабочего времени.

Год подходит к концу: какой он был для бухгалтеров? Нервным. Все разбирались с ЕНП и правилами воинского учета. Но «Клерк» был рядом и помогал справляться со всеми изменениями.

Для самого «Клерка» год тоже был насыщенным: мы провели 250 вебинаров, запустили 10 новых курсов, оказали тысячи консультаций. А уж сколько статей и новостей выпустили! Обещаем и дальше поддерживать бухгалтеров. 

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Обновленные формы отчетности, все изменения-2024, новые правила расчета зарплаты, годовая отчетность, ФСБУ, кадровый и воинский учет, ВЭД — выбирайте самое нужное, прокачивайте навыки и работайте без штрафов!

👉 Идем дальше по новостям недели. Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством. У россиян с ВНЖ или с паспортом другого государства требуют информацию о количестве дней, проведенных в 2022 году за рубежом, а также выписки по счетам иностранных банков. Это нужно, чтобы понимать, утратил ли человек статус налогового резидента или нет.

👉 В 2024 году запустят единый реестр воинского учета. Президент поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 года уже с использованием единого реестра воинского учета и реестра повесток. Постановка на воинский учет теперь будет проходить без личной явки в военкомат, а повестки сформируют в электронном виде.

👉 Оливье к новогоднему столу будет стоить почти на 9% дороже. Средняя стоимость салата составит 204 рубля 83 копейки. Индекс Оливье вырос из-за увеличения цен на яйца, этот продукт подорожал более чем на 40%.

👉 Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин. С 1 января 2024 года Госдума будет возмещать расходы на транспортные услуги, только если депутаты пересядут на отечественные автомобили или на иномарки из списка Минпромторга.

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Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

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nlukina
Обучение для бухгалтеров

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ФНС. Разберитесь во всех изменения в налогах, чтобы защитить себя и свой бизнес от давления налоговиков.

❗️Правила работы бухгалтера в 2024 году. Что нужно знать, чтобы не облажаться
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Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

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Налоги, взносы, пошлины

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Рассмотрение дела назначили на 6 февраля 2024 года. Блогер собирается в арбитражном суде оспорить требования ИФНС.

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Бухгалтеры

С Новым 2024 годом! Завтра будет снег!

Открывайте новогодние подарки раньше с командой «Клерка»! Перед вами не просто поздравление, а целое море позитива и новогоднего тепла. Загляните, и пусть каждое слово наполнит вас радостью и вдохновением на весь наступающий 2024 год!

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Отчетность в СФР

Утвердили новый формат доверенности для отчетов в СФР

Уполномоченный представитель работодателя при сдаче отчетности в СФР осуществляет свои полномочия, в том числе на основании электронной доверенности. Формат этой доверенности поменяли.

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Отчетность

Отчетность за 4 квартал 2023 года: что и когда сдаем

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

Иллюстрация: Karolina Grabowska/pexels
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Записи вебинаров

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Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году

Налогоплательщики – ИП и юридические лица, - обязаны отчитываться перед ИФНС, СФР, Росстатом, иными ведомствами. Нарушение порядка отчётности карается штрафами.

Штрафы за несдачу деклараций и расчетов в 2024 году
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IT-компании

Жителям Латвии закрыли доступ к сервисам «Яндекса»

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Бухгалтеры

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Для новогоднего праздника выбирайте одежду в зеленых, красных и золотых оттенках. Не надевайте вещи со змеиным принтом и из кожи рептилий, это расстроит Деревянного Дракона.

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Обзоры для бухгалтера

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый

Мы обновили систему комментирования на Клерке. Работа ещё не завершена, но мы уже получили много обратной связи. Все пожелания мы слышим и учитываем. Но добавим немного Истории проекта в драматургию.

Дизайн Клерка каждый раз новый, каждый раз, каждый раз новый
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Инвестиции

Росбанк выпустил ЦФА с привязкой к индексу Мосбиржи

Стоимость одного ЦФА составляет 100 тысяч рублей, приобрести активы могут квалифицированные инвесторы. Доходность формируется за счет роста индекса Мосбиржи и может составить до 25% годовых.

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Обзоры для бухгалтера

🎉 Надежда Камышева – 20 лет с «Клерком»

Наш эксперт Надежда Камышева (Над.К) зарегистрировалась на «Клерке» ровно 20 лет назад.

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Бесплатно с Учет расходов

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив и можно ли уменьшить базу налогообложения.

Как учесть в расходах затраты на новогодний корпоратив. Мини-курс
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Маркировка рекламы

На сайте ЕРИР появились подсказки для маркировки рекламы

Теперь рекламодатели в личных кабинетах смогут проверить информацию о креативах: узнать, каких документов не хватает и как исправить ошибки.

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Отчетность в СФР

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Завтра – последний рабочий день декабря. Но уволиться сотрудники могут и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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Обзоры для бухгалтера

🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

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Налоги, взносы, пошлины

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Общество

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Административные штрафы за нарушение закона о тишине зависят от региона. В среднем за громкую музыку в новогоднюю ночь можно получить предупреждение, а если переусердствовать, то штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

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Ведение документооборота

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