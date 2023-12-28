Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

👉 Если в компании установленный срок выплаты зарплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь надо в обязательном порядке выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число – то выплачивать надо в январе (но можно и пораньше, в декабре).

👉 ФНС утвердила новую форму РСВ. Она вступает в силу с 1 января 2024 года, поэтому обязательна она для всех при сдаче годового отчета за 2023 год.

👉 Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек. Для формы ЕФС-1 (подраздел 1.1, который заполняем вместо СЗВ-ТД) вводят новые коды для совместителей, дистанционной работы, срочных договоров, неполного рабочего времени.

Год подходит к концу: какой он был для бухгалтеров? Нервным. Все разбирались с ЕНП и правилами воинского учета. Но «Клерк» был рядом и помогал справляться со всеми изменениями. Для самого «Клерка» год тоже был насыщенным: мы провели 250 вебинаров, запустили 10 новых курсов, оказали тысячи консультаций. А уж сколько статей и новостей выпустили! Обещаем и дальше поддерживать бухгалтеров. 🎄 А прямо сейчас на «Клерке» — новогодний ценопад! Все курсы повышения квалификации и профпереподготовки от 4 990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок при покупке любого курса. Смотреть каталог Обновленные формы отчетности, все изменения-2024, новые правила расчета зарплаты, годовая отчетность, ФСБУ, кадровый и воинский учет, ВЭД — выбирайте самое нужное, прокачивайте навыки и работайте без штрафов!

👉 Идем дальше по новостям недели. Налоговую интересуют зарубежные счета лиц с двойным гражданством. У россиян с ВНЖ или с паспортом другого государства требуют информацию о количестве дней, проведенных в 2022 году за рубежом, а также выписки по счетам иностранных банков. Это нужно, чтобы понимать, утратил ли человек статус налогового резидента или нет.

👉 В 2024 году запустят единый реестр воинского учета. Президент поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 года уже с использованием единого реестра воинского учета и реестра повесток. Постановка на воинский учет теперь будет проходить без личной явки в военкомат, а повестки сформируют в электронном виде.

👉 Оливье к новогоднему столу будет стоить почти на 9% дороже. Средняя стоимость салата составит 204 рубля 83 копейки. Индекс Оливье вырос из-за увеличения цен на яйца, этот продукт подорожал более чем на 40%.

👉 Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин. С 1 января 2024 года Госдума будет возмещать расходы на транспортные услуги, только если депутаты пересядут на отечественные автомобили или на иномарки из списка Минпромторга.

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