Запись II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: доступ открыт для всех!

Смотрите запись топовой конференции от «Клерка». Эксперты раскрыли самые важные темы для бухгалтера: ЕНП и ЕНС, налоговые проверки, годовая отчетность, учетная политика, ФСБУ, воинский учет, изменения в трудовом законодательстве и многое другое. А еще мы приготовили большой сюрприз — предзапись на Четвертую всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Бухгалтерская Клерк.Конференция прошла 5 декабря в Москве. В конференции онлайн и офлайн поучаствовало почти 900 бухгалтеров, руководителей и предпринимателей.

И вы и мы получили мощнейший заряд позитива и почувствовали настоящую бухгалтерскую энергетику.

Фото с Клерк.Конференции вместе с ведущими Еленой и Артемием и издателем «Клерка» Мариной Снеговской

И спикеры нас не подвели — мы пригласили экспертов-практиктиков с многолетним стажем, которым есть, чем поделиться.

В конце этого поста вас ждет приятный сюрприз — мы открыли выгодную предварительную запись на участие в новой конференции Клерка! Обязательно забронируйте себе место заранее!

О чем говорили на Конференции?

✅ Марина Климова, к.э.н., независимый консультант по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, рассказала бухгалтерам, что происходит с ЕНС сейчас и что нас ждет в 2024 году. Например, обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты.

✅ Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения, предупредила, какие программы 1С не будут поддерживаться компанией в 2024 году и какие решения вместо них нужно рассмотреть. Также она рассказала о повышении цен на продукты 1С.

✅ Одно из самых ожидаемых и ярких выступлений — от Светланы Беляевой, руководителя УКЦ «Разобраться в налогах» и постоянного автора Трибуны. Светлана разобрала 10 ошибок бухгалтера при списании дебиторки и кредиторки.

Светлана Беляева

✅ Что будет считаться нематериальными активами и как включать их в ФСБУ 14/2022, объяснила Эльвира Митюкова, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса».

✅ Спикер Алексей Иванов, хорошо знакомый вам как экс-директор по знаниям «Моего дела», а также к.э.н., доцент, соразработчик новых ФСБУ и основатель Академии «Регламент», рассказал, какие восемь ФСБУ будут разработаны в ближайшее время. Проанализировал существующие ФСБУ и происходящую реформу бухучета в России, а также объяснил, как простому бухгалтеру улучшить ФСБУ.

Алексей Иванов

✅ Еще одно выступление, которое с нетерпением ждали участники конференции провела Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. Она рассказала про изменения в Трудовом кодексе, которые скажутся на работе бухгалтеров и кадровиков в 2024 году, так и разобрала некоторые нюансы воинского учета. Елена — постоянный спикер вебинаров и преподаватель на курсах «Клерка» и наша аудитория хорошо с ней знакома.

Елена Пономарева

✅ О выездных налоговых проверках и кто попадет под них по новым тенденциям в ФНС, рассказал адвокат Вячеслав Василевский.

Кроме того, в конференции приняли участие спикеры:

Анна Нестерова , Кассовая дисциплина и контроль нарушений по фискальным документам.

Андрей Федорец , Реализация приема СБП-платежей. Лучшие практики. Плюсы и минусы.

Дмитрий Зыков , HR трансформация. Самозанятые исполнители и изменение рынка труда.

Артур Шибаев , Самозанятость 2024, что будет дальше.

Андрей Батурин , Новые технологии, как способ автоматизации процесса организации командировок.

Антон Балдов , Открытие счетов в иностранных банках для платежей в долларах и евро.

Эдислава Красных , Практика воинского и кадрового учета: новости, ошибки, проблемы. Рассказываем на реальных кейсах

Алексей Киселев, История одной зашифрованной компании: вирус из бухгалтерии.

Участники не только слушали спикеров, но и задавали им в конце каждого выступления вопросы, а также присылали их в чат конференции. А еще дарили подарки и вручали призы. Например, награждали за лучший вопрос спикеру. Даже поиграли — провели викторину среди офлайн-участников. Вы нас очень порадовали своими знаниями и чувством юмора.

Встреча прошла настолько душевно и принесла столько пользы бухгалтерам, что мы решили — непременно нужно повторить! Рады вам сообщить, что 14 марта 2024 года в Москве состоится Четвертая всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка».

На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — конечно годовую бухгалтерскую отчетность, новые изменения в законодательстве, практику проверок, способы оптимизации налогообложения, тенденции в бизнесе, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое.

Сейчас вы можете оформить предварительную запись на Конференцию и забронировать себе место. Для этого заполните форму ниже.