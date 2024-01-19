Бухгалтеров сравнивают с дворниками. Что-о-о?! / БухТуб

👉 ИП платит 1% взносов с дохода больше 300 000 рублей. Эти суммы можно направить на уменьшение налога по УСН «доходы». в 2024 году у предпринимателей есть выбор — уменьшить налог или авансы за 2023 год, за 2024 год или частично за 2023-й, частично за 2024-й год. Такую возможность дала ФНС только для переходного периода.

👉 В справке 2-НДФЛ есть штрафа с уплаченным налогом, но ее больше не нужно заполнять. Ведь отдельно НДФЛ теперь не платят сам по себе — перечисляют ЕНП. Так что заполнение этой строчки можно просто проигнорировать.

Если у вас дергается глаз, когда вы слышите слова: декларация, требование или уведомление по ЕНП, то вы точно бухгалтер. Вообще то ваша работа работа может приносить вам одно удовольствие. Подписчики Клерк.Премиум знают, что все нужные документы есть в справочно-правовой системе, а редакция 24/7 готовит эксклюзивные разборы и курсы для того, чтобы вы с легкостью разбирались в любых, самых сложных и запутанных изменениях. Подключайте подписку, сейчас очень выгодная акция. Подписаться

👉 Аутсорсинговая компания предложила за свои услуги ТСЖ 37 000 рублей, а директор товарищества поинтересовался, с чего бы ему столько платить удаленному бухгалтеру, если дворник у него работает целый день и получает 40 000. Бухгалтеры предлагают директору и дворника нанять удаленно — сэкономить ;)

👉 Сильно изменилась форма ЕФС-1. Этот расчет такая сборная солянка на все случаи жизни. Например в нем есть раздел аналогичный бывшему 4-ФСС, а есть сведения о приеме и увольнении. Появилось много дополнительных кодов, дополнительные поля, изменили правила заполнения некоторых разделов. Будьте внимательны при сдаче отчета.

👉 В 2024 году можно проще получить вычет за лечение, обучение, занятия спортом или страхование. Теперь основные сведения в виде справки об услугах в ФНС будет по заявлению налогоплательщика передавать сама организация, оказавшая эти услуги. За 2023 год вычеты пока надо получать по старому — собирать весь пакет документов самостоятельно.

👉 Хотите пенсию в 50 000 рублей? Легко, всего-то нужно зарабатывать в месяц 120 000, в белую конечно, чтобы работодатель отчисления делал. Исходить надо из Конвенции ООН, к которой РФ частично присоединилась, по ней возмещение утраченного заработка (т.е. пенсия) должно составить 40%. Правда, до мечты нам с вами далеко — средняя пенсия к концу 2024 года составит примерно 24 тысячи рублей.