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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров сравнивают с дворниками. Что-о-о?! / БухТуб

ИП дали выбор, как уменьшать налог на УСН на взносы 1%, заполнять бывшую 2-НДФЛ стало проще, власти пояснили, как получать пенсию 50 тыс. рублей — в новом выпуске самых быстрых бухгалтерских новостей.
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👉 ИП платит 1% взносов с дохода больше 300 000 рублей. Эти суммы можно направить на уменьшение налога по УСН «доходы». в 2024 году у предпринимателей есть выбор — уменьшить налог или авансы за 2023 год, за 2024 год или частично за 2023-й, частично за 2024-й год. Такую возможность дала ФНС только для переходного периода.

👉 В справке 2-НДФЛ есть штрафа с уплаченным налогом, но ее больше не нужно заполнять. Ведь отдельно НДФЛ теперь не платят сам по себе — перечисляют ЕНП. Так что заполнение этой строчки можно просто проигнорировать.

Если у вас дергается глаз, когда вы слышите слова: декларация, требование или уведомление по ЕНП, то вы точно бухгалтер.

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👉 Аутсорсинговая компания предложила за свои услуги ТСЖ 37 000 рублей, а директор товарищества поинтересовался, с чего бы ему столько платить удаленному бухгалтеру, если дворник у него работает целый день и получает 40 000. Бухгалтеры предлагают директору и дворника нанять удаленно — сэкономить ;)

👉 Сильно изменилась форма ЕФС-1. Этот расчет такая сборная солянка на все случаи жизни. Например в нем есть раздел аналогичный бывшему 4-ФСС, а есть сведения о приеме и увольнении. Появилось много дополнительных кодов, дополнительные поля, изменили правила заполнения некоторых разделов. Будьте внимательны при сдаче отчета.

👉 В 2024 году можно проще получить вычет за лечение, обучение, занятия спортом или страхование. Теперь основные сведения в виде справки об услугах в ФНС будет по заявлению налогоплательщика передавать сама организация, оказавшая эти услуги. За 2023 год вычеты пока надо получать по старому — собирать весь пакет документов самостоятельно.

👉 Хотите пенсию в 50 000 рублей? Легко, всего-то нужно зарабатывать в месяц 120 000, в белую конечно, чтобы работодатель отчисления делал. Исходить надо из Конвенции ООН, к которой РФ частично присоединилась, по ней возмещение утраченного заработка (т.е. пенсия) должно составить 40%.  Правда, до мечты нам с вами далеко — средняя пенсия к концу 2024 года составит примерно 24 тысячи рублей.

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