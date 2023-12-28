✅ С 2024 года будет новая форма ЕФС-1: обзор изменений

Мы сделали краткий обзор изменений.
Титульный лист
На титульном листе будет новое поле Код категории страхователя – физлица». В нем надо указывать коды для ИП и физлиц (ИП01, ИП02, ФЛ01 и т. д.).
Подраздел 1.1 (бывшая форма СЗВ-ТД)
В графе 3 для мероприятия «Переименование» надо будет указывать регномер (старый и новый или два раза старый).
В графе 5 надо будет указывать код трудового договора (срочный, бессрочный, по совместительству). Причем эти коды нужны как для приема на работу, так и для перевода.
В графе 6 будут новые коды для дистанционщиков, надомников, неполного дня и т. д.). Их тоже надо заполнять при приеме и переводе. Ее будут новые коды для договоров ГПХ у ИП.
Код ОКЗ в графе 6 надо будет указывать еще и для мероприятия «Установление (присвоение)».
Подраздел 1.2 (бывшая СЗВ-СТАЖ)
В подразделе 1.2 появится новое поле «Назначение выплат по ОСС». Сдавать отчет с таким основанием надо, когда при выходе сотрудницы в декрет.
Подраздел 1.3 (отчет бюджетных организаций)
В подразделе 1.3 появилось дополнительное поле «Работники, не включаемые в расчет среднесписочной численности». Там надо указывать 0 или 1.
Раздел 2 (бывшая 4-ФСС)
В графе 4 надо указывать показатели на начало последнего квартала отчетного периода (а не на начало года). Это закрепят в порядке заполнения.
Также в новых правилах прописан нюанс с пересчетом взносов, когда с начала года применяли один тариф, а потом получили уведомление и тариф оказался другой. Пересчет надо будет отражать в строке 9.
В раздел 2 добавили новое поле «Льгота» для инвалидных организаций.
Более подробно эти изменения мы разбирали тут.
При составлении отчетов учтите все нововведения!
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