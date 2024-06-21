Бухгалтеры в шоке от налоговой реформы 2025 / БухТуб

Реформа НК — почему бухгалтеры в панике? Сотрудники со значком ГТО получат прибавку к зарплате. Опять говорят об отмене ЕГЭ. И другие новости в горячем выпуске БухТуб.

👉 Бухгалтеры просто в шоке от изменений, которые в НК готовят власти. Больше всего проблем они ждут от введения НДС для упрощенки. Абсолютно все, кто применяет УСН, обязаны будут платить НДС с 2025 года. Можно получить освобождение, но только при условии, что ваш доход за год не превысит 60 миллионов рублей и вы подали вовремя уведомление об освобождении от НДС.

Другое глобальное изменение — ставки НДФЛ, теперь их будет пять — от 13 до 22 процентов. Повышенную ставку начнут взимать с дохода более 2,4 млн рублей в год. Новая прогрессивная шкала тоже пугает бухгалтеров. А ведь нам обещали, что менять налоговую систему не будут, а будут маааленькие, точечные корректировки.

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👉Спортом занимаетесь? За здоровьем следите? Если да, то срочно идите сдавать нормы ГТО и готовьтесь проходить в 2025 году диспансеризацию. Для тех, что пройдет это испытание приготовили новый налоговый вычет — 500 рублей в месяц. Это значит, что ежемесячно ваша зарплата будет больше….. на 65 рублей.

Ну, вы чего, идите качаться уже!

👉Сразу три партии принесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Кажется, об этом говорят каждый год, аккурат во время экзаменов. Один из депутатов так и написал у себя в телеграм-канале — «ЕГЭ – это зло!»

Как думаете — популизм или реально отменят?

👉 Бухгалтеры опять крайние. На этот раз их, вместе с руководителями, предлагают сажать в тюрьму за занижение зарплат.

Почему именно бухгалтер должен отвечать за такие нарушения не понятно, ведь решение о том, какой будет зарплата у сотрудников, принимают собственник и директор.

👉Хорошие новости подъехали. С 1 февраля 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсии. Никаких заявлений подавать будет не нужно, индексацию проведут автоматически.

Есть только одна проблемка — индексации для этой категории пенсионеров не было с 2016 года, что делать с этими пропущенными годами — чиновники пока и сами не знают.

👉 И еще немного позитива — с 2025 года поднимут минимальный размер оплаты труда — МРОТ — на 15%. Он составит примерно 22 000 рублей.

Это хорошо для тех, кто работает, но не особенно хорошо для бизнеса — с ростом МРОТ вырастет и налоговая нагрузка. Придется платить больше взносов, а еще вырастут размеры пособий.

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