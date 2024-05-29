Бухгалтеров и предпринимателей хотят отправлять в тюрьму за занижение зарплат

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые занижают размер заработных плат сотрудников. Риск попасть за решетку заставит бизнесменов поднимать зарплаты.

«Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут, как минимум — директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату», — сказал Кирьянов.

Также он добавил, что сейчас ФНС видит практические все финансовые транзакции и то, как зарплаты распределяются по отраслям. Налоговики должны заставить предпринимателей поднять заработную плату сотрудникам, если в рамках оперативно-розыскных мероприятий будет выяснено, что идет занижение.