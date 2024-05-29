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Зарплата

Бухгалтеров и предпринимателей хотят отправлять в тюрьму за занижение зарплат

Депутат предложил ввести уголовную ответственность для бизнесменов, которые занижают зарплаты своим сотрудникам.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил ввести уголовную ответственность для работодателей, которые занижают размер заработных плат сотрудников. Риск попасть за решетку заставит бизнесменов поднимать зарплаты.

«Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут, как минимум — директор, бухгалтер, а может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату», — сказал Кирьянов.

Также он добавил, что сейчас ФНС видит практические все финансовые транзакции и то, как зарплаты распределяются по отраслям. Налоговики должны заставить предпринимателей поднять заработную плату сотрудникам, если в рамках оперативно-розыскных мероприятий будет выяснено, что идет занижение.

Комментарии

3
  • lechkinva

    А может зампреду начать выплачивать заработную плату исходя их МРОТ, на которой строиться все в бюджетной сфере, да и не только? Да и всем должностным лицам в Думе оклады по срезать, на содержание и питание урезать затраты, глядишь, деньги в бюджете найдутся.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ой, а бухгалтера-то - это вообще в первую очередь надо! Причём даже и без суда и следствия можно!

    Всем же давно известно, что в маленьких зарплатах виноват только бухгалтер! Он же всё время специально недоплачивет! А ещё налог удерживает не правильно - лишний норовит

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