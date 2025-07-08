На работе вам могут запретить пить чай, а бухгалтеры — самые недружелюбные коллеги / БухТуб

Про новый порядок расчета премий с 1 сентября

А вы знаете, что с 1 сентября 2025 года нужно по-новому платить премии сотрудникам? ФЗ от 07.06.2025 № 144-ФЗ ограничивает права работодателя в снижении премий.

Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда взыскание применили к работнику.

А размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%. Нельзя использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии

Работодатель обязан в локальных актах, например, положении о премировании, четко прописать систему премий. Так что до 1 сентября нужно привести внутренние документы в соответствие с новым законом.