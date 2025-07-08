На работе вам могут запретить пить чай, а бухгалтеры — самые недружелюбные коллеги / БухТуб

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Про недружелюбных бухгалтеров
Вы не поверите, но согласно исследованию самыми некоммуникабельными и «вредными» сотрудниками оказались бухгалтеры. Именно с ними по рабочим вопросам труднее всего найти общий язык.
Наверняка тут проголосовало немало сотрудников, которые постоянно забывают вовремя отдать в бухгалтерию документы или вечно недовольны тем, как им посчитали зарплату. Мы то с вами знаем, что бухгалтеры — это милые и добрые люди. Бухгалтеры, кстати, в комментариях говорят, что самые вредные на самом деле вахтеры и работники регистратуры.
Про новый реестр о неплательщиках алиментов
Заработал новый реестр (последнее время у бухгалтера это слово уже ругательное, но этот вроде даже полезный). Реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов доступен бесплатно всем желающим.
В нем можно найти ФИО, размер долга, сведения об объявление в розыск и исполнительном производстве должника. Вероятно работодатели тоже буду пользоваться этим реестром для дополнительной проверки своих будущих сотрудников. Так что если вы алиментщик и не любите платить долги, загляните в реестр — вдруг о вас уже вся страна знает.
Про бухгалтера, который сам себе увеличил зарплату
Бухгалтеры нередко считают, что их труд недооценивают, в том числе и в деньгах. И вот главбух одной строительной компании решила, что надо брать дело в свои руки и за три года вместо 3 млн перевела себе 44 млн рублей.
Как за это время никто не заметил махинаций не очень понятно, но главбуха все же поймали, вот только деньги она уже успела потратить.
Казалось бы позор ей, но женщина в суде утверждала, что обналичивала деньги по указу директора. Поверили ей только первая инстанция и апелляция, а вот Кассационный суд решил, что слов мало и обязал ответчицу вернуть более 40 млн компании.
Про новый порядок расчета премий с 1 сентября
А вы знаете, что с 1 сентября 2025 года нужно по-новому платить премии сотрудникам? ФЗ от 07.06.2025 № 144-ФЗ ограничивает права работодателя в снижении премий.
Теперь снизить премию за дисциплинарное взыскание можно будет только в том периоде, когда взыскание применили к работнику.
А размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%. Нельзя использовать взыскание как основание для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая премии
Работодатель обязан в локальных актах, например, положении о премировании, четко прописать систему премий. Так что до 1 сентября нужно привести внутренние документы в соответствие с новым законом.
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☕ Про чаепития на работе
Почему-то принято считать, что бухгалтеры очень любят пить чай и именно в рабочее время. Стереотип, но на самом деле и правда приятно выпить чашечку чая или кофе, сидя за рабочим компьютером, и разделить с коллегами вкусную шоколадку. Вот только работодатель может запретить вам чаевничать на рабочем месте.
Такой пункт можно включить в правила внутреннего трудового распорядка. Причинами могут быть — соблюдение санитарных норм, запрет на прием пищи в производственном помещении, главное, чтобы у работников оставалась возможность покушать в специально отведенном месте или выйти на обед. Ну а если такого запрета у вас на работе нет — пейте чай на здоровье.
Про доступ ФНС ко всем внутренним документам
Начальник Управления модернизации налоговых органов рассказал, что ФНС за 10 лет внедрила 694 автоматизированных процесса. А еще он сказал, что если раньше говорили, что какая-то операция занимает два или три клика, то теперь налоговики стремятся к тому, чтобы кликов вообще не было. В общем, глобальная цифровизация и автоматизация.
Вы ничего не кликаете, а налоги и за вас посчитают. Почти так кстати сейчас работают самозанятые — за них налог считает ФНС. А отчетность и кассу у них заменяет мобильное приложение.
С одной стороны можно порадоваться — налоговая быстрее обрабатывает заявления и отчеты, быстрее предоставляет вычеты, но вот «Клерк» думает, что есть и минусы — скорее всего нас подводят к тому, что каждая компания в стране скоро станет максимально открыта ФНС, всех подведут под налоговый мониторинг. Вы готовы дать ФНС доступ ко всем внутренним документам? Если ответ нет — пора вам наводить порядок в учете.
Это все новости на сегодня. Желаем всем бухгалтерам, чтобы в вашем учете был такой порядок, словно у вас на пороге уже стоит выездная налоговая проверка, но при этом чтобы вам ее никогда не назначили😉.
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Комментарии1
Артемию нужен срочный ликбез по налогам)))