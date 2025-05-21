Исследование: на работе труднее всего найти общий язык с бухгалтерами

Большинство россиян считает, что у бухгалтеров максимальная степень «вредности». В тройку лидеров также вошли менеджеры по продажам и IT-специалисты.

У россиян больше всего проблем вызывает общение с бухгалтерами по рабочим вопросам. О том, что специалисты по учету «вредные» и некоммуникабельные, рассказали 7% участников опроса.

Второе место по степени «вредности» у менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию (5%), а на третьем — IT-специалисты (4%). Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Также непросто общаться по рабочим вопросам с сотрудниками службы безопасности, за них проголосовали 3% россиян. Тогда как 2% выделили представителей рабочих профессий, HR-специалистов, экономистов и администраторов.

Сложно выстраивать коммуникацию с инженерами, юристами, маркетологами, продавцами и секретарями. В этом признались по одному из 100 человек.

Каждый третий респондент признался, что не сталкивался с проблемами в общении с коллегами, независимо от их профессии. 7% считают, что сложности в коммуникации зависят от личных качеств человека, а не от того, какую работу он выполняет. 2% пожаловались, что не могут найти общий язык с коллегами по отделу.

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