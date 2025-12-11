Новые требования к онлайн-кассам с 1 января 2026 года

Владельцы ККТ должны до конца 2025 года перестроить учет и подготовить онлайн-кассы к работе.

С 1 января 2026 вступают в силу новые требования к онлайн-кассам и их ПО, в том числе для поддержки новых ставок НДС и новых форматов чеков, сообщает региональное УФНС.

Бухгалтерам важно заранее подготовиться, поскольку изменения затрагивают настройки ККТ, формирование цен, ставки НДС и порядок передачи данных.

Кто обязан использовать онлайн-кассы

Сегодня онлайн-кассы применяются практически всеми организациями и ИП, которые принимают оплату от покупателей наличными или электронными средствами. Бухгалтеру важно помнить, что обязанность использования ККТ распространяется на несколько ключевых групп.

Розничная торговля. Все продавцы товаров — от супермаркетов до небольших торговых точек — обязаны выдавать чек при расчетах. Это касается и стационарных магазинов, и интернет-площадок, и курьерских служб.

Сфера услуг. Парикмахерские, салоны красоты, сфера ремонта, клининговые компании, курсы и образовательные центры, спортивные клубы — все, кто принимает оплату от физических лиц.

Интернет-продажи и дистанционные сервисы. Оплата картой на сайте, через мобильное приложение, по ссылке в мессенджере — весь онлайн-ррозничный сегмент обязан формировать чек и отправлять его покупателю.

Исключения:

религиозные организации,

самозанятые,

отдельные виды бытовых услуг,

ИП в труднодоступных территориях.

Сделали подборку с основными изменениями в онлайн-кассах с 1 января 2026 года.

№1. Обязательное указание наименования товара и его количества в чеке

С 1 января 2026 года все пользователи ККТ обязаны указывать в кассовом чеке:

наименование товара, работы или услуги ,

количество и цену за единицу.

Если ранее некоторые виды деятельности могли формировать укрупненные позиции (например, «товар», «услуги мастерской»), то теперь детализация станет обязательной для всех.

№2. Рост базовой ставки НДС до 22%

Главное изменение 2026 года — повышение основной ставки НДС с 20% до 22%. Это затрагивает:

всех продавцов товаров и услуг, работающих с НДС;

ставки в чеках, выставляемых онлайн-кассами;

налоговые обязательства и расчет цен.

Применение старой ставки 20% будет считаться нарушением — чеки со ставкой 20% после 1 января 2026 года будут признаны ошибочными.

Так что компаниям необходимо пересчитать стоимость товаров и услуг, если цены указаны «с НДС». Ошибки в ставках могут привести к штрафам и необходимости подавать корректировки.

№3. Льготная ставка НДС 10% сохраняется для отдельных категорий

Льготная ставка 10% продолжит применяться, но только к ограниченному списку:

социально значимые продукты,

детские товары,

лекарства и медицинские изделия,

отдельные виды печатной продукции.

Необходимо обновить справочники товаров, чтобы корректно распределять позиции по ставкам 22% и 10%, а также исключить ошибки в чековой информации.

№4. Снижение порога обязательного перехода на НДС для компаний на УСН

С 1 января 2026 года снижается порог дохода, после которого компании на УСН обязаны перейти на уплату НДС. Для малого бизнеса это приведет к изменениям в налоговом учете, обновлениям кассовых ставок и перестройке документооборота и отчетности.

№5. Обязательный модуль проверки маркированных товаров

Для всех продавцов маркированной продукции — одежды, обуви, лекарств, электронных устройств и других групп — вводится обязательный модуль проверки. Он позволит проверять подлинность кода маркировки, фиксировать обращение товара и передавать данные в государственную систему мониторинга.

Кассы, не имеющие возможности интеграции с модулем проверки, нужно модернизировать или заменить. Это особенно важно для розничных сетей и интернет-магазинов.

№6. Новые требования для агентов: обязательные реквизиты поставщика

С 2026 года агенты обязаны указывать в чеке:

реквизиты поставщика,

ИНН и наименование принципала.

Если реквизиты не указаны, выручка будет признана доходом агента, а не переданным заказчику. Повышается риск дополнительного налогообложения и неточностей финансового результата.

