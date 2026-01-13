Обзор судебной практики по трудовым спорам: топ поворотных решений в 2025 году

Может ли премия к празднику быть разной

Вы можете возразить: почему нет? Если сотрудник, например, получил замечание накануне Нового года, или весь год работал спустя рукава — какие могут быть премии?

Но важно различать виды премий. Одни выплачиваются за трудовые успехи — например, 13 зарплата или премия за выполнение KPI. Другие с результатами труда не связаны. Речь идет о разовых выплатах к общепринятым праздникам — Новому году, 23 февраля, 8 марта и т. п.

Такие премии должны выплачиваться всем работникам в одинаковом размере. Иначе возникает дискриминация, запрещенная ст. 3 ТК. В судебной практике был случай, когда все сотрудники получили праздничную премию, а одной работнице выплатили сумму в 10 раз меньше. Она обратилась в суд и взыскала с работодателя 133 000 руб.

Работодатель пытался обосновать свою позицию тем, что установление размеров разовых премий — его право, и он мог вообще их не выплачивать. Но суд указал: трудовое законодательство действительно не обязывает платить премии в конкретном размере, и многие решения работодатель принимает самостоятельно (ст. 191 ТК). Но если принято решение выплатить премию к празднику, оно становится обязательным для исполнения.

Так как праздничная премия не имеет производственного характера, деловые успехи или неудачи сотрудника не могут влиять на ее размер (определение первого КСОЮ от 10.02.2025 № 88-3902/2025).