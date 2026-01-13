Обзор судебной практики по трудовым спорам: топ поворотных решений в 2025 году

Самое главное:
Премии к праздникам должны быть одинаковыми для всех работников, если работодатель принял решение их выплатить.
Годичный срок по спорам о зарплате при переквалификации ГПХ исчисляется с момента признания отношений трудовыми, а не с даты первой выплаты.
Отсутствие условий о компенсациях в ЛНА или трудовом договоре не освобождает от их выплаты.
Восстановление на работе не дает автоматического права на отпуск в удобное время, если работник не относится к льготным категориям.
Может ли премия к празднику быть разной
Вы можете возразить: почему нет? Если сотрудник, например, получил замечание накануне Нового года, или весь год работал спустя рукава — какие могут быть премии?
Но важно различать виды премий. Одни выплачиваются за трудовые успехи — например, 13 зарплата или премия за выполнение KPI. Другие с результатами труда не связаны. Речь идет о разовых выплатах к общепринятым праздникам — Новому году, 23 февраля, 8 марта и т. п.
Такие премии должны выплачиваться всем работникам в одинаковом размере. Иначе возникает дискриминация, запрещенная ст. 3 ТК. В судебной практике был случай, когда все сотрудники получили праздничную премию, а одной работнице выплатили сумму в 10 раз меньше. Она обратилась в суд и взыскала с работодателя 133 000 руб.
Работодатель пытался обосновать свою позицию тем, что установление размеров разовых премий — его право, и он мог вообще их не выплачивать. Но суд указал: трудовое законодательство действительно не обязывает платить премии в конкретном размере, и многие решения работодатель принимает самостоятельно (ст. 191 ТК). Но если принято решение выплатить премию к празднику, оно становится обязательным для исполнения.
Так как праздничная премия не имеет производственного характера, деловые успехи или неудачи сотрудника не могут влиять на ее размер (определение первого КСОЮ от 10.02.2025 № 88-3902/2025).
Годичный срок по спорам о зарплате: когда он начинается
Допустим, сотрудника оформили по договору ГПХ (фактически — «приняли на работу») в январе 2024 года и установили вознаграждение чуть ниже МРОТ. В мае 2025 года он решил, что такие условия его не устраивают, и заявил, что отношения носили трудовой характер, а значит, работодатель должен доплатить за весь период.
На первый взгляд может показаться, что срок для таких требований уже истек. Первая выплата была получена в феврале 2024 года, а срок обращения в суд по спорам о заработной плате составляет один год (ст. 392 ТК). Формально работодатель мог бы заявить о пропуске срока исковой давности.
Но судебная практика исходит из иного подхода. В подобных спорах срок начинает исчисляться не с момента первой выплаты, а с даты признания отношений трудовыми. Иными словами, если суд, например, вынес решение о переквалификации отношений в июле 2025 года, у работника есть время до июля 2026 года, чтобы потребовать выплату задолженности по заработной плате. Кроме того, он вправе заявить требования о компенсации за неиспользованный отпуск, за задержку выплат, а также о возмещении морального вреда.
Такие выводы следуют из определения ВС № 64-КГ24-4-К9, включенного в п. 15 Обзора судебной практики ВС № 3 (2025), утвержденного Президиумом ВС 08.10.2025.
В ЛНА нет условий о компенсации — но платить все равно нужно
Если компенсация прямо предусмотрена законом, ее нужно выплачивать даже в том случае, если она не закреплена в локальных нормативных актах, коллективном или трудовом договоре. Возникает вопрос — в каком размере.
Пример из практики. ИП не указал в трудовом договоре с работником размеры, условия и порядок выплаты компенсаций за работу в районах Крайнего Севера. После увольнения сотрудница — продавец-консультант в г. Петропавловске-Камчатском — потребовала возмещения расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно. Работодатель отказал, спор дошел до Верховного суда.
ВС указал следующее:
Гарантия, предусмотренная ст. 313 и 325 ТК, а также постановлением Конституционного суда от 09.02.2012 № 2-П, носит универсальный характер и не зависит от формы собственности работодателя и источников финансирования.
Отсутствие в договоре условий о размере, порядке и условиях выплаты компенсации не лишает работника установленных законом гарантий.
Вопрос о размере и условиях компенсации подлежит разрешению судом с учетом того, что работник — более слабая сторона трудовых отношений.
Недопустимы как полный отказ в выплате компенсации, так и ее необоснованное занижение.
Позиция изложена в п. 12 Обзора судебной практики ВС № 2 (2025), утвержденного Президиумом ВС 18.06.2025.
Восстановление на работе не дает права требовать отпуск в удобное время
Работники, восстановленные на работе по решению суда, нередко требуют предоставить им отпуск вне графика и без согласования с работодателем — в удобное для них время.
Но суды указывают: Трудовой кодекс не предоставляет восстановленному работнику права на внеочередной отпуск по его усмотрению, если он не относится к категориям работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время (определение четвертого КСОЮ от 23.09.2025 № 88-21608/2025).
Состояние опьянения может подтвердить не только медик
В подтверждение факта могут использоваться любые доказательства: докладные записки, служебные записки, акты, направления на медицинское освидетельствование и т. п.
При этом не имеет значения, отстранялся ли сотрудник от работы, находился ли он в состоянии опьянения непосредственно на своем рабочем месте либо за пределами организации — например, на объекте, где он должен был выполнять трудовую функцию (п. 7 Обзора судебной практики ВС № 1 (2025), утвержденного Президиумом ВС 25.04.2025).
Договоры с контрагентами срочные — можно заключать срочные договоры и с работниками?
Нет, ограниченный срок действия договоров с третьими лицами никак не предопределяет срочного характера работы. Это не может быть основанием для заключения срочных трудовых договоров и увольнения в связи с истечением срока. В особенности — если срочные договоры многократно перезаключались без изменения условий (п. 9 Обзора № 1 (2025), утв. Президиумом ВС 25.04.2025).
Дисциплинарка признана незаконной — выплатите премию
Если сотрудника лишили премии на основании дисциплинарного взыскания, которое впоследствии было признано незаконным, суды, как правило, исходят из необходимости выплатить премию. Основание для отказа в премии считается отсутствующим.
Лишение премии возможно только при наличии законного и надлежащим образом оформленного дисциплинарного взыскания (определение первого КСОЮ от 21.07.2025 № 88-18961/2025).
