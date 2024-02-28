Зачем компании становятся партнерами «Клерка». Спойлер: чтобы рассказать о себе миллионам

Конференции «Клерка» — это лучший способ показать экспертность вашей компании и заявить о себе миллионной аудитории. Нас читают не только бухгалтеры, но и владельцы бизнеса, предприниматели, юристы, консультанты. Рассказываем, как именно мы поможем вам стать заметнее на рынке и обойти конкурентов.

Аудитория «Клерка» — это все, кто так или иначе связан с миром финансов и бизнеса: бухгалтеры, предприниматели, учредители, аутсорсеры, налоговые консультанты, консалтеры, юристы, инвесторы и т.д.

Ежемесячно сайт посещают более 6 млн уникальных пользователей в поисках профессиональной информации и обучения. Мы заняли 14 место в ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли в 2023 году.

Каждая конференция «Клерка» — это событие в бухгалтерском мире. Продвижение мероприятия начинается за несколько месяцев.

14 марта мы проводим уже IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — посмотрите, как выглядит лендинг мероприятия.

Если вы уже готовы стать нашим партнером, напишите руководителю отдела Бизнеса на почту e.peresadina@klerk.ru, позвоните нам по телефону 8 495 215-54-02, или напишите в телеграм.

Спикеры, которые будут выступать от партнера конференции, представлены на странице с фото, описанием должности и регалий. Указаны темы выступления, которые мы предварительно отрабатываем вместе с вами, чтобы максимально заинтересовать участников.

Примера блока выступления руководителя УКЦ «Разобраться в налогах» на конференции «Клерка» в Москве 5 декабря 2023 года

А вот фрагмент самого выступления.

Продвижение до начала конференции

Первое, что мы обсуждаем с партнером — тема выступления. Выбрать ее помогают лично главный редактор и издатель.

Информация о партнере попадает на лендинг мероприятия:

Блок с партнерами конференции. При клике на название пользователь перейдет на сайт партнера

Также информация о партнере будет появляться на сайте в новостях и статьях, посвященных конференции, почтовых рассылках пользователей.

Пример промо-статьи о конференции с указанием партнера

Новости и статьи могут быть прямыми, а могут быть нативными. Второй тип материалов помогает подчеркнуть экспертность спикера. В них можно использовать его комментарий или процитировать выдержку из будущей презентации, рассказать, что поднятую в статье тему эксперт раскроет уже на самой конференции.

Продвижение во время проведения конференции

Один из самых простых способов запомниться участникам — предложить им небольшой, но приятный и практичный подарок. Каждому участнику конференции вручается пакет полезных материалов и сувениров.

Вы можете, например, подарить брендированные ручки или блокноты, предоставить распечатки с полезным чек-листом (на котором будет ваш логотип и контакты). Конференция закончится, а у участника останутся о вас не только приятные воспоминания после выступления, но еще и практическое напоминание.

Мы разместим ваш логотип на заставке конференции на экране, на стенде и в фото-зоне. Благодаря этому ваш бренд обязательно запомнится гостям мероприятия.

В свою презентацию вы можете также включить специальные предложения для участников — скидки, бесплатные консультации, вебинары или курсы в подарок и т.п. И, конечно, можете перед началом выступления рассказать коротко о компании и о том, чем она моет быть полезна бухгалтерам и бизнесу в целом.

Если вам нужна помощь в оформлении презентации — мы вам поможем, у нас есть готовый шаблон, куда вам остается только добавить текст и иллюстрации.

Самая активная часть выступления спикера — это сессия вопросов. После того, как презентация закончена, зрители из зала и в онлайн-чате задают вопросы, на которые эксперт отвечает. Отличная возможность показать экспертность и заинтересовать участников дальнейшим сотрудничеством.

На прошлых конференциях наших спикеров зал провожал аплодисментами и не хотел отпускать даже во время перерывов — настолько интересным и живым оказалось общение с лектором.

Во время мероприятия, прямо «с колес», наша редакция выпускает новости — рассказывает о самых ярких моментах выступлений спикеров. Вот, например, новость об изменениях в работе с программами 1С или о списании задолженности в бухучете. Новости набрали отличные просмотры их пользователи даже добавили себе в избранное.

Добавление в избранное — особый комплимент для компании-партнера и эксперта — это значит, что материал принес для пользователя практическую пользу. Он будет возвращаться к нему, а значит постоянно будет получать напоминание о вашей компании. А еще это значит, что даже те, кто не купил билет на конференцию и не видел ее, узнает ваш бренд, ведь новости читают все пользователи «Клерка».

Мы готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества и ответим на все ваши вопросы. Напоминаем контакты, по которым вы можете связаться с нами: