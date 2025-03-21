ТОП-7 статей в блогах за неделю: как зацепить целевую аудиторию с помощью заголовка 

Секреты создания заголовков, которые работают
Заголовок — это первое, что видит ваш потенциальный читатель. От него зависит, откроют вашу статью или пролистают дальше. Рассмотрим несколько эффективных стратегий создания заголовков на примере популярных статей этой недели и не только.
Показывайте выгоду
Если читатель сразу понимает, какую пользу получит от статьи, вероятность клика значительно возрастает. Отразите главную ценность прямо в заголовке — это можно сделать по-разному:
Расскажите, как нужно сделать. Задумайтесь, что сейчас актуально вашей целевой аудитории, и покажите, как этого достичь. Обычно такие заголовки начинаются со слова «как».
✅ «Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» — заголовок сразу указывает на конкретную выгоду (уменьшение налога) и целевую аудиторию (ИП на УСН).
✅ «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» — обещает не только научить, но и дает дополнительные инструменты (пример заполнения).
Расскажите, как делать не нужно. Определите, с какими сложностями сталкиваются читатели, и вынесите в заголовок те, которую можете решить.
✅ «ТОП-5 ошибок в сотрудничестве с самозанятыми, которые чаще всего приводят к переквалификации отношений в трудовые» — сигнализирует, что статья раскрывает конкретный список ошибок, которые могут привести к серьезным налоговым последствиям.
Заинтригуйте аудиторию
Пробудите в читателе любопытство. Сформулируйте заголовок так, чтобы человек захотел узнать что-то новое.
✅ «Как начать бизнес с нуля без денег» — интригует возможностью и заставляет читателя кликнуть, чтобы узнать секрет.
Поделитесь опытом
Читатели больше доверяют практикам, а не теоретикам. Покажите, что вы уже сталкивались с аналогичной задачей.
✅ «ТОП законных способов снизить налог на прибыль: советы от практикующего бухгалтера» — показывает, что статью написал автор-практик, который предлагает конкретные рекомендации по реальной проблеме.
Добавьте конкретику
Помогите читателю разобраться в деталях статьи. Укажите, на кого она рассчитана, пропишите в заголовке целевую аудиторию.
✅ «Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» — четко указывает, что информация предназначена именно для малого бизнеса.
✅ «Отчетность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки» — читатель понимает, что получит структурированный перечень документов, которые касаются ООО, с конкретными датами, а не общие рассуждения.
✅ «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» — заголовок содержит точный год, обещает конкретные суммы («сколько») и четкие сроки («когда платить»). Предприниматели, которые планируют свой бюджет, сразу поймут, что материал актуален для них.
Используйте числа
Числа в заголовках привлекают внимание — обычно они делают материал более структурированным. Так статья легче воспринимается читателем.
✅ «5 критических ошибок в декларации по НДС, которые привлекают внимание налоговой» — число создает ощущение полноты информации и конкретики.
Задавайте вопросы, на которые целевая аудитория хочет получить ответы
Вопросительные заголовки напрямую обращаются к читателю и вызывают его любопытство.
✅ «Можно ли перейти с НПД на УСН в середине года?» — прямой вопрос, требующий конкретного ответа, побуждает к клику.
Добавляйте актуальные триггеры
Включайте в заголовок слова, подчеркивающие актуальность и срочность информации.
✅ «Последние изменения в налоговом законодательстве: что нужно знать прямо сейчас» — такой акцент повышает ценность материала в глазах аудитории.
Предлагайте пошаговые инструкции и полные руководства
Слова «пошагово», «инструкция», обещают четкий план действий, а «подробный гайд» или «полное руководство» — исчерпывающую информацию, благодаря которой читателю не придется искать дополнительные материалы.
✅ «Пошаговая инструкция по регистрации ООО в 2025 году» — простой и четкий заголовок сразу показывает, что аудитория получит готовый план действий.
✅ «НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» — статья дает исчерпывающую информацию по актуальному вопросу.
Представляем вам топ-7 самых популярных статей недели, которые привлекли наибольшее количество читателей и вызвали максимальный интерес у нашей аудитории.
1. «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» (8 950 просмотров)
2. «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» (7 526 просмотров)
3. «Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» (5 790 просмотров)
Специалисты «СберРешений» поделились, как самозанятому, ИП и ООО, которые представляют малый бизнес, получить деньги от государства на развитие своего дела.
4. «НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» (4 914 просмотров)
5. «Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» (4 441 просмотр)
Статья из блога компании «Мое Дело» вышла почти год назад — и это не мешает ей активно собирать просмотры сейчас. В материале читатели найдут ответ, как предпринимателю на УСН «доходы» можно уменьшить налог и авансы по нему на страховые взносы. До 25 апреля ИП подают декларацию по УСН, а многие это делают уже сейчас — поэтому статья пользуется большой популярностью.
6. «Как начать бизнес с нуля без денег» (3 408 просмотров)
7. «Отчетность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки» (2 547 просмотров)
Материал о правилах, формах и сроках сдачи годовой отчетности для организаций из блога «Моего Дела» вполне ожидаемо вошла в лидеры рейтинга. Статья дает читателям своевременную экспертную поддержку в вопросе, который сейчас волнует практически каждую организацию.
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