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ТОП-7 статей в блогах за неделю: как зацепить целевую аудиторию с помощью заголовка 

Заголовок — не просто название статьи. Это мощный инструмент, который может определить судьбу вашего контента в насыщенном информационном пространстве. Сегодня «Клерк» раскрывает несколько секретов создания заголовков, которые невозможно проигнорировать, и по традиции представляет подборку самых читаемых материалов недели.

Секреты создания заголовков, которые работают

Заголовок — это первое, что видит ваш потенциальный читатель. От него зависит, откроют вашу статью или пролистают дальше. Рассмотрим несколько эффективных стратегий создания заголовков на примере популярных статей этой недели и не только.

Показывайте выгоду

Если читатель сразу понимает, какую пользу получит от статьи, вероятность клика значительно возрастает. Отразите главную ценность прямо в заголовке — это можно сделать по-разному:

  • Расскажите, как нужно сделать. Задумайтесь, что сейчас актуально вашей целевой аудитории, и покажите, как этого достичь. Обычно такие заголовки начинаются со слова «как». 

«Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» — заголовок сразу указывает на конкретную выгоду (уменьшение налога) и целевую аудиторию (ИП на УСН).

«Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» — обещает не только научить, но и дает дополнительные инструменты (пример заполнения).

  • Расскажите, как делать не нужно. Определите, с какими сложностями сталкиваются читатели, и вынесите в заголовок те, которую можете решить.

«ТОП-5 ошибок в сотрудничестве с самозанятыми, которые чаще всего приводят к переквалификации отношений в трудовые» — сигнализирует, что статья раскрывает конкретный список ошибок, которые могут привести к серьезным налоговым последствиям.

Заинтригуйте аудиторию

Пробудите в читателе любопытство. Сформулируйте заголовок так, чтобы человек захотел узнать что-то новое.

«Как начать бизнес с нуля без денег» — интригует возможностью и заставляет читателя кликнуть, чтобы узнать секрет.

Поделитесь опытом

Читатели больше доверяют практикам, а не теоретикам. Покажите, что вы уже сталкивались с аналогичной задачей.

«ТОП законных способов снизить налог на прибыль: советы от практикующего бухгалтера» — показывает, что статью написал автор-практик, который предлагает конкретные рекомендации по реальной проблеме.

Добавьте конкретику

Помогите читателю разобраться в деталях статьи. Укажите, на кого она рассчитана, пропишите в заголовке целевую аудиторию.

«Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» — четко указывает, что информация предназначена именно для малого бизнеса.

«Отчетность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки» — читатель понимает, что получит структурированный перечень документов, которые касаются ООО, с конкретными датами, а не общие рассуждения.

«Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» — заголовок содержит точный год, обещает конкретные суммы («сколько») и четкие сроки («когда платить»). Предприниматели, которые планируют свой бюджет, сразу поймут, что материал актуален для них.

Используйте числа

Числа в заголовках привлекают внимание — обычно они делают материал более структурированным. Так статья легче воспринимается читателем.

«5 критических ошибок в декларации по НДС, которые привлекают внимание налоговой» — число создает ощущение полноты информации и конкретики.

Задавайте вопросы, на которые целевая аудитория хочет получить ответы

Вопросительные заголовки напрямую обращаются к читателю и вызывают его любопытство.

«Можно ли перейти с НПД на УСН в середине года?» — прямой вопрос, требующий конкретного ответа, побуждает к клику.

Добавляйте актуальные триггеры

Включайте в заголовок слова, подчеркивающие актуальность и срочность информации.

«Последние изменения в налоговом законодательстве: что нужно знать прямо сейчас» — такой акцент повышает ценность материала в глазах аудитории.

Предлагайте пошаговые инструкции и полные руководства

Слова «пошагово», «инструкция», обещают четкий план действий, а «подробный гайд» или «полное руководство» — исчерпывающую информацию, благодаря которой читателю не придется искать дополнительные материалы.

«Пошаговая инструкция по регистрации ООО в 2025 году» — простой и четкий заголовок сразу показывает, что аудитория получит готовый план действий.

«НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» — статья дает исчерпывающую информацию по актуальному вопросу.

Представляем вам топ-7 самых популярных статей недели, которые привлекли наибольшее количество читателей и вызвали максимальный интерес у нашей аудитории.

1. «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» (8 950 просмотров)

Статья в блоге «Ак Барс Банка» уже не в первую неделю входит в топ-материалов. Она затрагивает актуальную тему, волнующую индивидуальных предпринимателей, — изменения в размере страховых взносов, которые они обязаны платить помимо налогов. 

2. «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» (7 526 просмотров) 

Из статьи из блога компании «Такском» вы узнаете об актуальных изменениях в декларации по УСН за 2024 год. 

3. «Госпрограммы поддержки малого бизнеса 2024–2025» (5 790 просмотров)

Специалисты «СберРешений» поделились, как самозанятому, ИП и ООО, которые представляют малый бизнес, получить деньги от государства на развитие своего дела.

4. «НДС на УСН с 2025 года: полное руководство для бизнеса» (4 914 просмотров)

С 1 января 2025 года у бизнеса на упрощенке появилась новая налоговая обязанность — исчислять и уплачивать НДС. В блоге «Такскома» вы найдете подробный гайд, как компаниям и ИП на УСН с 2025 года работать с этим налогом.

5. «Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2024 году» (4 441 просмотр)

Статья из блога компании «Мое Дело» вышла почти год назад — и это не мешает ей активно собирать просмотры сейчас. В материале читатели найдут ответ, как предпринимателю на УСН «доходы» можно уменьшить налог и авансы по нему на страховые взносы. До 25 апреля ИП подают декларацию по УСН, а многие это делают уже сейчас — поэтому статья пользуется большой популярностью.

6. «Как начать бизнес с нуля без денег» (3 408 просмотров)

Статья в блоге компании «Астрал» — снова один из лидеров рейтинга. Стабильно высокие показатели просмотров подтверждают, что тема остается востребованной, а советы из статьи находят отклик у читателей.

7. «Отчетность ООО за 2024 год: что сдавать и в какие сроки» (2 547 просмотров)

Материал о правилах, формах и сроках сдачи годовой отчетности для организаций из блога «Моего Дела» вполне ожидаемо вошла в лидеры рейтинга. Статья дает читателям своевременную экспертную поддержку в вопросе, который сейчас волнует практически каждую организацию.

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