Увеличение МРОТ

В 2026 году МРОТ увеличен до 27 093 ₽ в месяц. Уже с 1 января заработная плата сотрудников, работающих на полную ставку, не может быть меньше этой суммы.

Что делать? Если в компании есть работники, получающие зарплату меньше минимума, с 1 января ее нужно увеличить до нового МРОТ. Корректировку размера зарплаты оформляют приказом и допсоглашением к трудовому договору (ТД) или же закрепляют доплату в положении об оплате труда. Также может потребоваться внесение изменений в штатное расписание.