Самое главное:
Ключевые изменения в трудовом законодательстве с 2026 года — это повышение МРОТ, появление нового классификатора профессий, обновление правил проверок ГИТ и форм отчетности.
Повышение нагрузки и рост кадровых рисков повлечет за собой круглогодичный призыв, который начинает действовать с 2026 года.
В центре внимания работодателей в 2026 году также будут находиться работники-иностранцы и квотирование рабочих мест для инвалидов.
Увеличение МРОТ
В 2026 году МРОТ увеличен до 27 093 ₽ в месяц. Уже с 1 января заработная плата сотрудников, работающих на полную ставку, не может быть меньше этой суммы.
Что делать? Если в компании есть работники, получающие зарплату меньше минимума, с 1 января ее нужно увеличить до нового МРОТ. Корректировку размера зарплаты оформляют приказом и допсоглашением к трудовому договору (ТД) или же закрепляют доплату в положении об оплате труда. Также может потребоваться внесение изменений в штатное расписание.
Новые формы персонифицированного учета и форма ЕФС-1
30 декабря 2025 года в силу вступила новая форма ЕФС-1. Кардинальных изменений не произошло, общая структура формы сохранена. Правки преимущественно технического характера коснулись самой формы и порядка ее заполнения.
Также с 30 декабря 2025 года применяются новые формы персонифицированного учета — АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДИ-8, СЗВ-К.
Что делать? Применять обновленные формы для отчетности в Социальный фонд в 2026 году.
Расширение оснований для расторжения трудового договора с мигрантами
С марта 2026 года перечень оснований для расторжения ТД с иностранцами и лицами без гражданства расширится. Расторгнуть ТД с мигрантом можно будет в случае, если нужно привести численность таких работников в соответствие с ограничениями не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Что делать? Расторжение ТД следует произвести не позднее окончания срока, установленного НПА субъекта РФ.
Новый классификатор профессий и должностей
На смену устаревшему классификатору ОК 016-94 принят новый — ОК 016-2025 (приказ Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст). Теперь кодировка тесно связана с профстандартами. Начало действия — 1 января 2026 года.
Что делать? Задача кадровика — проверить, соответствует ли штатное расписание новому классификатору и при необходимости внести корректировки.
Также после внесения изменений в штатное расписание следует обновить кадровые документы и документы по ОТ.
Еще одна задача, которая не теряет своей актуальности вне зависимости от поправок в Трудовой кодекс — это наем персонала. В поиске бухгалтеров, финансистов, HR, юристов, высшего менеджмента и сотрудников на административные должности поможет сервис Клерк.Работа.
Новые формы для Росстата
С 1 января 2026 года действует новая форма 1-Т «Условия труда» и меняется порядок ее заполнения. Обязанность предоставления этой формы есть у всех юрлиц за исключением малого бизнеса.
Также с 1 января добавляются ежемесячные формы:
№ 1-З — анкета выборочного обследования рабочей силы;
№ 3-Ф — данные о просрочке по зарплате.
С 1 апреля 2026 года вводятся ежеквартальные отчеты по отраслям:
№ П-4 (НЗ) — о неполной занятости и движении сотрудников;
№ ЗП-образование, № ЗП-культура, № ЗП-наука, № ЗП-соц, № ЗП-здрав.
Что делать? Использовать обновленные формы для отчетности в Росстат.
Клерк.Работа помогает бухгалтерам, кадровикам и финансистам найти работу мечты
Актуальные вакансии каждый день
Расширение сферы действия норм о квотировании рабочих мест для инвалидов
Изменения в трудовом законодательстве расширяют действие квот для приема на работу инвалидов: теперь квота устанавливается для всех обособленных подразделений (ОП). Больше не имеет значения, являются ли они филиалами и представительствами или нет. Размер квоты зависит от НПА субъекта РФ, в котором расположено подразделение.
Что делать? Считать квоту отдельно от головного офиса для всех ОП, которых находятся в другом регионе.
Нормы переноски и передвижения тяжестей для несовершеннолетних утверждены новым приказом
Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей для несовершеннолетних сотрудников теперь утверждены приказом Минтруда от 10.06.2025 № 369н, который начнет действовать с 1 марта 2026 года. Значения норм не меняются.
Что делать? Ориентироваться в работе на новый приказ Минтруда.
Продление срока перехода на электронные медкнижки
Переход на электронные медкнижки снова отложен — теперь до 1 сентября 2026 года. Сроки передвигались уже трижды — изначально планировалось завершить переход еще в 2023 году.
Что делать? Сотрудники могут оформить электронную медкнижку уже сейчас. По своей силе она аналогична бумажному документу.
Сервис Клерк.Работа — проверенный помощник в поиске лучших специалистов в сфере бухгалтерии: с нами сотрудничают уже более 3,5 тысяч работодателей. Для максимально быстрого закрытия вакансий мы предлагаем не только разместить объявление, но и автоматически подбираем подходящих соискателей из нашей базы резюме.
Выдача электронных справок об инвалидности
С 1 марта 2026 года работники могут получить электронную справку об инвалидности. Такие справки будут доступны на Госуслугах.
Что делать? Справки, выданные до 1 марта 2026 года, действуют до окончания срока установленной в них инвалидности.
Уточнение порядка направления работника на психиатрическое освидетельствование
С 1 марта 2026 года при выявлении у сотрудника в ходе обязательного периодического медосмотра признаков психического расстройства работодатель должен направить его на освидетельствование. Исключение составляют работники, имеющие допуск к гостайне.
Что делать? Ранее для направления сотрудника на психиатрическое обследование требовалось заключение врача. Теперь получать такое заключение не нужно.
Новые правила проверок Гострудинспекции
С 2026 года ГИТ будет проверять работодателей по новым правилам. Периодичность включения работодателей в план проверок ГИТ — в зависимости от степени риска. Продолжительность обязательного профилактического визита — не более 10 рабочих дней. Продление возможно, если нужно провести обследование, экспертизы или испытание.
При проведении проверки допускается использовать средства электронного взаимодействия.
Что делать? Изучить постановление Правительства от 28.07.2025 № 1122.
Медкомиссии для сотрудников-призывников
С 2026 года медкомиссии для призывников будут проводить на протяжении всего года. Это означает, что работодатель должен быть готов, что сотрудника-призывника вызовут для прохождения медкомиссии в любое время. Но отправлять на места службы будут по-прежнему в два этапа.
Что делать? Повестки сотрудникам теперь направляются круглогодично. Соответственно, процедура оформления документов при призыве работника также может стартовать в любой момент. Также работодателям предстоит регулярно проводить внутренний аудит состояния воинского учета, взаимодействовать с военкоматом и контролировать сроки.
Трудовые книжки на бумаге
Трудовые книжки на бумаге сохранятся для сотрудников, которые ранее подали соответствующее заявление или же не стали делать выбор между бумажным и электронным форматом.
Что делать? Если в 2026 году работодатель принимает на работу сотрудника с трудовой книжкой на бумаге, а заявление о переходе на электронный формат он не подавал, следует продолжать вести бумажный вариант.
Клерк.Работа помогает бухгалтерам, кадровикам и финансистам найти работу мечты
Актуальные вакансии каждый день
Работа без патента для граждан Молдовы
До 1 октября 2026 года граждане Молдовы могут работать в России без патента. Правило распространяется на граждан, прибывших в Россию в определенный период — с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года. После 1 октября 2026 года для работы в РФ получение патента гражданами Молдовы станет обязательным.
Что делать? При приеме на работу гражданина Молдовы следует убедиться в наличии у него документа о прохождении дактилоскопии и фотографирования.
На сервисе Клерк.Работа вы можете разместить объявление о вакансии абсолютно бесплатно. А чтобы ускорить поиск, мы также расскажем о вашей вакансии в наших телеграм-каналах и e-mail рассылке.
Начать дискуссию