Откликайтесь на вакансии и размещайте резюме на проверенных площадках — например, Клерк.Работа.

Убедитесь, что перед вами точно не мошенники: проверьте официальный сайт, зайдите в госреестры, сравните вакансию с условиями на рынке, задайте уточняющие вопросы представителям компании.

Громкие обещания по зарплате, низкие требования к кандидатам, просьбы перевести деньги за «рабочее» ПО — это признаки мошенничества с предложением о работе.

Мошенники применяют разные схемы на рынке профессий — прикидываются работодателями или кадровыми агентствами, предлагают заманчивые условия в объявлениях.

Основные схемы мошенничества при поиске работы бухгалтером

Мошенники давно обосновались в сфере трудоустройства и стараются поймать на «крючок» доверчивых соискателей. Их жертвами нередко становятся бухгалтеры, которые в поиске хорошей компании и более высокой зарплаты оставляют резюме на рекрутинговых сайтах. В общей массе разных ресурсов чрезвычайно высока доля поддельных сайтов, платформ, сервисов и каналов. Задача злоумышленников — усыпить бдительность и выманить как можно больше конфиденциальных сведений: ФИО, адрес, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты. Для этого они: Изучают резюме бухгалтеров на рекрутинговых сайтах. Из них аферисты могут узнать информацию об образовании, прошлых работодателях, профессиональных навыках. Находят странички в соцсетях. В открытом доступе здесь разные фото — с родными, коллегами, работодателями. На фотографиях случайно могут оказаться персональные данные. Покупают или воруют базы данных. Например, вы работали бухгалтером в одной фирме и ваши персональные данные хранились в базе или были размещены на корпоративном канале. «Слить» эти сведения могут уволенные работники, у которых остаются доступны и пароли. Как показывает практика, работодателям сложно контролировать действия своих бывших сотрудников. Добытая информация помогает аферистам проворачивать убедительные мошеннические схемы. Бухгалтер может до конца не подозревать, что с ним на связи злоумышленники, пока те не достигнут цели: взломают банковское приложение, «Госуслуги» и др. и получат доступ к деньгам или важным документам. Разберем распространенные мошеннические схемы, с которыми может столкнуться бухгалтер при поиске новой работы.

Плата за трудоустройство и «вступительные взносы»

Мошенники могут надевать разные «маски» и предлагать заманчивые условия. Под видом HR-агентства аферисты присылают списки «работодателей», среди которых могут быть известные фирмы и даже госкорпорации. Напротив вакансий — сведения о зарплате. Например, если бухгалтер проживает в небольшом городе и работал в офисе, получая зарплату 50–70 тыс. руб., то мошенники предлагают более значительные суммы — 200–300 тыс. руб. и больше. Но, чтобы получить доступ к таким вакансиям, бухгалтер должен заплатить.

Под видом работодателей мошенники предлагают заплатить за обучение, оформление зарплатной карты, покупку оборудования. Они обещают, что с первой зарплатой компенсируют расходы. С доверчивой жертвы мошенники могут «вытягивать» деньги не один раз. Но, если человек начинает распознавать обман, то аферисты просто исчезают.

Мошенничество с предложением удаленной работы бухгалтера

Профессия бухгалтера предполагает, что специалист может работать не только в офисе, но и дистанционно. Мошенники предлагают удаленную работу с выгодными условиями — слишком простыми задачами, но высокой зарплатой. Они могут делать упор на ежедневности выплат. Пример сообщения от злоумышленника: «Здравствуйте, меня зовут Надежда, я менеджер по подбору персонала в ООО «СтройЛидер». У нас есть вакансия бухгалтера с оплатой 10 000 – 12 000 руб. в день. Хотите узнать подробнее?». Потом схемы могут быть разные. Например, бухгалтер должен сказать код для подключения к корпоративной системе, установить рабочую учетную программу или заплатить за подключение к зарплатному проекту.

Кража персональных данных соискателя

Мошенники «при приеме на работу» могут запрашивать копии документов, фото банковских карт, паспортные данные и реквизиты для заключения договора. Добросовестные работодатели никогда не потребуют такую информацию на начальных этапах — например, до онлайн-собеседования или личной встречи. Сфера персональных данных сегодня строго регулируется. Работодателей ждут миллионные штрафы за незаконную обработку и распространение чужих сведений. Одно из главных требований — работодатель должен получить согласие от соискателя на обработку его персональных данных. Если хотите подробнее разобраться в этой теме, то о согласии почитайте в ст. 6 и 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а о штрафах — в ст. 13.11 КоАП. Передавайте персональные данные, только если уверены, что работодатель не фейковый и вас точно берут на работу. Помните, что реальные фирмы проводят собеседования, тестируют кандидатов, присылают проект договора, у них есть официальные сайты.

Вредоносные файлы и приложения под видом тестового задания

Мошенники могут предложить скачать ПО или базы данных для работы. У бухгалтеров это не всегда вызывает подозрения — ведь они привыкли работать в учетных системах, с клиентскими базами, CRM, сервисами ЭДО. Отличие в том, что злоумышленники присылают файлы или приложения, зараженные вирусами. Бухгалтер установит их на свой компьютер или скачает приложение на смартфон — и тем самым предоставит доступ к личной информации или платежным данным. Вирусы могут скрываться в документах, которые традиционно используют работодатели: анкетах, заявлениях, тестах, договорах. Во всех случаях соискатель рискует своими личными данными и деньгами.

Предложения участия в сомнительных финансовых операциях