Самое главное:
Мошенники применяют разные схемы на рынке профессий — прикидываются работодателями или кадровыми агентствами, предлагают заманчивые условия в объявлениях.
Громкие обещания по зарплате, низкие требования к кандидатам, просьбы перевести деньги за «рабочее» ПО — это признаки мошенничества с предложением о работе.
Убедитесь, что перед вами точно не мошенники: проверьте официальный сайт, зайдите в госреестры, сравните вакансию с условиями на рынке, задайте уточняющие вопросы представителям компании.
Основные схемы мошенничества при поиске работы бухгалтером
Мошенники давно обосновались в сфере трудоустройства и стараются поймать на «крючок» доверчивых соискателей. Их жертвами нередко становятся бухгалтеры, которые в поиске хорошей компании и более высокой зарплаты оставляют резюме на рекрутинговых сайтах.
В общей массе разных ресурсов чрезвычайно высока доля поддельных сайтов, платформ, сервисов и каналов.
Задача злоумышленников — усыпить бдительность и выманить как можно больше конфиденциальных сведений: ФИО, адрес, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты. Для этого они:
Изучают резюме бухгалтеров на рекрутинговых сайтах. Из них аферисты могут узнать информацию об образовании, прошлых работодателях, профессиональных навыках.
Находят странички в соцсетях. В открытом доступе здесь разные фото — с родными, коллегами, работодателями. На фотографиях случайно могут оказаться персональные данные.
Покупают или воруют базы данных. Например, вы работали бухгалтером в одной фирме и ваши персональные данные хранились в базе или были размещены на корпоративном канале. «Слить» эти сведения могут уволенные работники, у которых остаются доступны и пароли. Как показывает практика, работодателям сложно контролировать действия своих бывших сотрудников.
Добытая информация помогает аферистам проворачивать убедительные мошеннические схемы. Бухгалтер может до конца не подозревать, что с ним на связи злоумышленники, пока те не достигнут цели: взломают банковское приложение, «Госуслуги» и др. и получат доступ к деньгам или важным документам.
Разберем распространенные мошеннические схемы, с которыми может столкнуться бухгалтер при поиске новой работы.
Плата за трудоустройство и «вступительные взносы»
Мошенники могут надевать разные «маски» и предлагать заманчивые условия.
Под видом HR-агентства аферисты присылают списки «работодателей», среди которых могут быть известные фирмы и даже госкорпорации. Напротив вакансий — сведения о зарплате. Например, если бухгалтер проживает в небольшом городе и работал в офисе, получая зарплату 50–70 тыс. руб., то мошенники предлагают более значительные суммы — 200–300 тыс. руб. и больше. Но, чтобы получить доступ к таким вакансиям, бухгалтер должен заплатить.
Под видом работодателей мошенники предлагают заплатить за обучение, оформление зарплатной карты, покупку оборудования. Они обещают, что с первой зарплатой компенсируют расходы.
С доверчивой жертвы мошенники могут «вытягивать» деньги не один раз. Но, если человек начинает распознавать обман, то аферисты просто исчезают.
Мошенничество с предложением удаленной работы бухгалтера
Профессия бухгалтера предполагает, что специалист может работать не только в офисе, но и дистанционно. Мошенники предлагают удаленную работу с выгодными условиями — слишком простыми задачами, но высокой зарплатой. Они могут делать упор на ежедневности выплат.
Пример сообщения от злоумышленника: «Здравствуйте, меня зовут Надежда, я менеджер по подбору персонала в ООО «СтройЛидер». У нас есть вакансия бухгалтера с оплатой 10 000 – 12 000 руб. в день. Хотите узнать подробнее?».
Потом схемы могут быть разные. Например, бухгалтер должен сказать код для подключения к корпоративной системе, установить рабочую учетную программу или заплатить за подключение к зарплатному проекту.
Кража персональных данных соискателя
Мошенники «при приеме на работу» могут запрашивать копии документов, фото банковских карт, паспортные данные и реквизиты для заключения договора. Добросовестные работодатели никогда не потребуют такую информацию на начальных этапах — например, до онлайн-собеседования или личной встречи.
Сфера персональных данных сегодня строго регулируется. Работодателей ждут миллионные штрафы за незаконную обработку и распространение чужих сведений. Одно из главных требований — работодатель должен получить согласие от соискателя на обработку его персональных данных. Если хотите подробнее разобраться в этой теме, то о согласии почитайте в ст. 6 и 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а о штрафах — в ст. 13.11 КоАП.
Передавайте персональные данные, только если уверены, что работодатель не фейковый и вас точно берут на работу. Помните, что реальные фирмы проводят собеседования, тестируют кандидатов, присылают проект договора, у них есть официальные сайты.
Вредоносные файлы и приложения под видом тестового задания
Мошенники могут предложить скачать ПО или базы данных для работы. У бухгалтеров это не всегда вызывает подозрения — ведь они привыкли работать в учетных системах, с клиентскими базами, CRM, сервисами ЭДО.
Отличие в том, что злоумышленники присылают файлы или приложения, зараженные вирусами. Бухгалтер установит их на свой компьютер или скачает приложение на смартфон — и тем самым предоставит доступ к личной информации или платежным данным.
Вирусы могут скрываться в документах, которые традиционно используют работодатели: анкетах, заявлениях, тестах, договорах. Во всех случаях соискатель рискует своими личными данными и деньгами.
Предложения участия в сомнительных финансовых операциях
Солидные фирмы не будут просить от соискателей деньги на разные цели. Все расходы по трудоустройству они берут на себя.
На что могут просить деньги мошенники:
доступ к списку работодателей (например, если это предложение от «кадрового агентства»);
оформление медосмотра, карт;
подключение к зарплатному проекту;
оборудование;
обучение (повышение квалификации, корпоративные бухгалтерские курсы и т. д.).
Для оплаты добросовестные работодатели используют прямые расчеты через банк или проверенные надежные сервисы. Но нередко мошенники подделывают онлайн-страницы сервисов, чтобы получить доступ к данным человека (фишинг).
Проверяйте сервисы, через которые «работодатель» предлагает произвести расчеты. Если о них нет информации в интернете (официального сайта, отзывов), то, скорее всего, это обман.
Порядочные компании заключают договоры с соискателями. Мошенники избегают этот этап. И еще — для расчетов работодателям достаточно банковских реквизитов.
Признаки того, что вакансию предлагает мошенник
Как понять, что работу предлагают мошенники: разберем признаки аферистов.
Обещают высокий доход без опыта и конкретных обязанностей
За простую работу мошенники предлагают несовместимую с задачами зарплату. Например, «заключение договоров с партнерами» или «расчеты с поставщиками» — и предлагают за это 150–300 тыс. руб. в месяц. При этом указывают, что опыт не обязателен.
Размытые формулировки и отсутствие конкретики в обязанностях должны насторожить. Добросовестные компании детально прописывают обязанности бухгалтеров.
Для реальных работодателей также важны опыт, профессиональные и гибкие навыки кандидата (hard skills, soft skills) — об этом они обязательно указывают в вакансиях. Чем сложнее задачи, тем выше должен быть доход.
Изучите среднюю зарплату бухгалтера: по регионам, на отдельных участках, для определенной категории. Это поможет распознать мошенников, которые предлагают несуществующие на рынке зарплаты и условия работы.
Просят деньги или предоплату до трудоустройства
Мошенники могут просить деньги на что угодно — оформление зарплатного счета, страховки, медосмотра, а также за обучение или техническое оснащение.
Если задать им вопросы «Куда я перевожу?» или «Что покупаю?», то аферисты стараются избежать конкретики и делают акцент на временном характере ваших трат.
Пример ответа от мошенников: «Вы перечисляете за подключение к корпоративной учетной системе для бухгалтеров. С первой зарплаты компания возместит вам расходы».
Даже если вы попросите вычесть деньги из первой зарплаты, то мошенники не согласятся. Они будут ссылаться на политику компании, юридические сложности и вопросы со стороны надзорных органов.
Требуют документы и банковские данные на раннем этапе
Добросовестные работодатели не будут запрашивать документы и банковские данные на начальном этапе. Им достаточно резюме с описанием вашего опыта и достижений. В крупных компаниях соискатели проходят отбор на должность — и не факт, что именно вас возьмут на работу.
Мошенники — всегда оказывают давление: после недолгого общения они будут стараться выманить копии документов, паспортные данные, банковские реквизиты. Кроме того, будут требовать от вас срочных действий, иначе «потеряете вакансию».
Не готовы заключать трудовой или гражданско-правовой договор
Договор — это базовая защита бухгалтера. Если «работодатель» уходит от оформления взаимоотношений, то это повод насторожиться.
Злоумышленники могут придумывать разные отговорки, если вы спросите про договор. Например, предложат «поработать без оформления», «на испытательный срок» или пообещают подписать договор после первой зарплаты или закрытия месяца.
Мошенники оказывают давление: «возьмем другого вместо вас» или «другие кандидаты готовы приступить прямо сейчас». Стойте на своем: как бы ни настаивали аферисты, их слова ничего не значат без письменного подтверждения.
Используют неофициальные каналы связи и анонимные контакты
У мошенников развитые колл-центры и IP-телефония — просто так не получится отследить, кто с вами на связи. Они стараются «запутать» и используют непривычные каналы связи, скрывают номера. А если общение в мессенджерах, то на аватар выставляют не свои фотографии.
Как обычно действуют обманщики:
Просят перейти на якобы корпоративный канал для продолжения общения (в нем вы не сможете создать копию чата или скриншоты).
Скрывают свои данные: фото, настоящее имя, номер телефона.
Изменяют голос (современные ИИ-технологии способны менять не только голос, но и внешность).
Аферисты могут использовать фейковые идентификаторы: например, на экране смартфона вы будете видеть название организации или имя менеджера. Это нужно мошенникам, чтобы придать звонку официальность и вызвать доверие. После общения данные звонка не сохранятся в вашей истории звонков.
Как проверить работодателя бухгалтеру перед трудоустройством
Иногда недостаточно проверить компанию только по наименованию или ИНН. Нужна комплексная проверка и критический взгляд.
Проверка компании по ИНН и официальным реестрам
Изучите главный информационный ресурс компании — ее сайт. На нем указывают ИНН, контактные данные, кейсы. Если на сайте нет реквизитов или контактных данных, то это должно вызвать вопросы. Обычно на мошеннических сайтах есть только номер телефона, email или ссылка на мессенджер.
В таблице собрали полезные сервисы проверки компаний по ИНН и ссылки на некоторые официальные реестры. Используйте их, чтобы не попадать в ловушки аферистов:
Сервис
Чем полезен
Сервис электронных выписок из реестров юрлиц и ИП. Мошенников в нем точно не будет. А если компания зарегистрирована недавно, то она может оказаться фирмой-однодневкой
Сервис для проверки контрагентов перед заключением сделок. Собирает информацию из 40+ источников. Если вы не нашли фирму по наименованию или ИНН, то это мошенники
Картотека арбитражных дел. Показывает компании, которые участвуют в административных и гражданских делах. На сайте можно узнать информацию о банкротстве
Канал с информацией о юрлицах и ИП. Публикует сведения о банкротстве. На сайте можно узнать, не подал ли кто-нибудь на организацию в суд за долги
На платформе размещена информация о юрлицах и ИП, которые проводят подозрительные операции. Их счета могут заблокировать
Некоторые компании вправе вести только лицензированную деятельность. Проверить легальность фирмы можно в специальном реестре. Например, медицинской организации — в реестре Росздравнадзора, учебного заведения — в реестре Рособрнадзора, финансового учреждения — в реестрах Банка России.
Анализ вакансии и сравнение условий с рынком
Мошенники часто маскируются под существующие фирмы и предлагают работу от их имени. Обязательно проверяйте актуальность вакансий: найдите объявление на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите вопросы на электронную почту.
Сравните предложение с условиями на рынке. Что должно насторожить бухгалтера:
Общие фразы в объявлении без четких обязанностей.
Зарплата намного выше средней по рынку. Обратите внимание на регион заказчика: например в вашем регионе средняя зарплата бухгалтера может быть 50–70 тыс. руб., а компания из Москвы может предложить 100+ тыс. руб. в месяц.
Простые задачи за высокую оплату. Мошенники предлагают заманчивые условия, чтобы быстрее связаться и получить нужные данные (коды, доступы, банковские реквизиты).
Слишком большое тестовое задание. Возможно, объявление опубликовал недобросовестный заказчик, который распределяет текущую работу между соискателями, не оплачивая их труд.
Найти работу бухгалтера — это не всегда быстрый процесс. Могут уйти месяцы на общение с работодателями, пока найдется подходящая должность. А крупные фирмы проводят серьезные отборы на место.
Проверка контактов и представителей компании
Мошенники могут найти ваше резюме на рекрутинговом сайте и выйти на связь через мессенджеры или неизвестные каналы. Проявите бдительность — не спешите оставлять свои данные.
Задайте наводящие вопросы: кто звонит, что это за компания и на чем специализируется, как найти официальный сайт.
На сайте найдите контакты и проверьте их актуальность — напишите или позвоните в компанию. Возможно, мошенники указали вам сайт настоящей фирмы, но там не ищут бухгалтеров.
Попробуйте говорить с собеседником на «одном языке» — подробнее узнайте об обязанностях и задачах. Мошенники будут плавать в терминологии и использовать размытые формулировки.
Особые риски для бухгалтера при удаленной работе
Бухгалтеры могут работать в штате или удаленно — это разрешено на законодательном уровне (гл. 49.1 ТК). Порядочные фирмы со штатными специалистами заключают трудовые договоры, с внештатниками — гражданско-правовые договоры (ГПД). Мошенники обычно стараются уйти от подписания договоров.
Удаленная работа бухгалтера связана с определенными рисками:
Частные бухгалтеры по оказанию бухгалтерских услуг постоянно находятся в поиске клиентов. Среди них могут оказаться мошенники. Бухгалтеру нужно всегда быть бдительным и оценивать компании.
Мошенники могут подкинуть вредоносные ПО, файлы или документы с вирусами. Предварительная проверка поможет не довести дело до скачивания подозрительных папок и перехода по сомнительным ссылкам.
Недобросовестные работодатели могут исчезнуть в любой момент и не заплатить, даже если вы успели несколько месяцев поработать с компанией и исправно получали зарплату.
К бухгалтеру может обратиться фирма-однодневка или компания на стадии банкротства. Без проверки работодателя высок риск не получить оплату.
При поиске удаленной работы бухгалтеры могут попасть не только на мошенников, но и на работодателей с плохой репутацией. В обоих сценариях велики финансовые риски, если не проявлять осмотрительность.
Что делать, если вы столкнулись с мошенниками при трудоустройстве
Не теряйте самообладание и выполните простые действия:
Положите трубку. Начали разговор, но в процессе поняли, что собеседник оказывает давление, задает подозрительные вопросы, предлагает сомнительные действия (сообщить СМС-код, перейти по ссылке, перевести деньги за доступ к якобы необходимым для работы программам и т. д.) — сразу сбросьте звонок.
Обратитесь в правоохранительные органы. Если мошенники получили доступ к вашему банковскому приложению или «Госуслугам», то немедленно сообщите в полицию или прокуратуру. Главное, сделать это быстро — чтобы была возможность отменить нелегальный перевод или разблокировать аккаунт на «Госуслугах».
Обратитесь в свой банк. Специалисты оперативно заблокируют карту, реквизиты которой заполучили злоумышленники.
Отправьте жалобу на мошеннический сайт. У «Яндекса» есть специальная форма жалобы.
Главное правило — не затягивайте: чем быстрее отреагируете, тем меньше у мошенников будет времени на манипуляции с вашими деньгами, данными или документами.
Советы по безопасному поиску работы для бухгалтера
Подведем итог и дадим несколько рекомендаций — как бухгалтеру не стать жертвой мошенничества при приеме на работу:
Придерживайтесь позиции критика. С осторожностью относитесь к неизвестным звонкам и сомнительным предложениям. Старайтесь не вести долгие разговоры, если собеседник вызывает подозрения.
Оформляйте взаимоотношения документально. Мошенники отказываются от заключения договоров.
Не предоставляйте свои данные на начальном этапе. Мошенники могут запросить ваши паспортные данные и реквизиты карты якобы для заключения договора, а по факту получат доступ к важной информации. Существующие компании сначала проводят онлайн-собеседования, встречи в офисе и отборы на должность.
Проверяйте компанию: официальный сайт, отсутствие сведений о банкротстве, в сервисах проверки контрагентов. Свяжитесь с менеджерами по контактам с сайта и задайте уточняющие вопросы.
Сравнивайте предложения в объявлениях с условиями на рынке. Вас должны насторожить: простые задачи, зарплата намного выше по рынку, низкие требования к кандидатам.
