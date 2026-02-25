Если испытательный срок закончился, а работодатель не сообщил сотруднику об увольнении, испытание считается успешно пройденным.

Испытательный срок по общему правилу не должен превышать три месяца.

Условие об испытании включают в трудовой договор (ТД). Если испытательный срок в ТД не оговорен, сотрудник считается принятым на работу без испытания.

Прохождение испытания при приеме на работу необходимо для каждой из сторон — и для работодателя, и для нового сотрудника.

Испытательный срок для бухгалтера: что говорит закон

Установление испытательного срока — право, а не обязанность работодателя. Предусмотреть испытание для нового сотрудника можно только с его согласия — это прямо закреплено в Трудовом кодексе: «При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе» (ст. 70 ТК). Если же в ТД испытательный срок не упоминается, сотрудник считается принятым на работу без испытания.

Продолжительность испытательного срока

ТК устанавливает максимальную продолжительного испытательного срока — для большинства сотрудников он не может превышать трех месяцев. Специальные условия — для руководителей организаций, главных бухгалтеров и их заместителей, а также некоторых других категорий: для них продолжительность испытания не может превышать шесть месяцев. А если трудовой договор заключен на срок от двух до шести месяцев, то на испытание ТК дает всего две недели. Те периоды, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе, в срок испытания не засчитываются. Например, если в первые три месяца после трудоустройства бухгалтер уйдет на больничный, период испытания продлят на то количество дней, которые он не работал.

Кому нельзя устанавливать испытательный срок