Самое главное:
Испытательный срок регулируется статьями 70 и 71 ТК.
Прохождение испытания при приеме на работу необходимо для каждой из сторон — и для работодателя, и для нового сотрудника.
Условие об испытании включают в трудовой договор (ТД). Если испытательный срок в ТД не оговорен, сотрудник считается принятым на работу без испытания.
Испытательный срок по общему правилу не должен превышать три месяца.
Если испытательный срок закончился, а работодатель не сообщил сотруднику об увольнении, испытание считается успешно пройденным.
Испытательный срок для бухгалтера: что говорит закон
Установление испытательного срока — право, а не обязанность работодателя. Предусмотреть испытание для нового сотрудника можно только с его согласия — это прямо закреплено в Трудовом кодексе: «При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе» (ст. 70 ТК).
Если же в ТД испытательный срок не упоминается, сотрудник считается принятым на работу без испытания.
Продолжительность испытательного срока
ТК устанавливает максимальную продолжительного испытательного срока — для большинства сотрудников он не может превышать трех месяцев. Специальные условия — для руководителей организаций, главных бухгалтеров и их заместителей, а также некоторых других категорий: для них продолжительность испытания не может превышать шесть месяцев. А если трудовой договор заключен на срок от двух до шести месяцев, то на испытание ТК дает всего две недели.
Те периоды, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе, в срок испытания не засчитываются. Например, если в первые три месяца после трудоустройства бухгалтер уйдет на больничный, период испытания продлят на то количество дней, которые он не работал.
Беременным женщинам и женщинам с детьми в возрасте до полутора лет.
Несовершеннолетним.
Молодым специалистам, которые впервые устроились на работу по полученной специальности в течение одного года после окончания учебного заведения.
Сотрудникам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодателя.
Перечень неполный: все категории сотрудников, кому нельзя ставить испытательный срок при приеме на работу, можно посмотреть в ТК (ст.70).
Зачем нужен испытательный срок
Для работодателя:
Проверка профессиональных компетенций. Убедиться, что у сотрудника есть те знания и навыки, которые заявлены в резюме и что он действительно способен справляться с задачами.
Оценка адаптации. Понять, как быстро бухгалтер встраивается в процессы компании и корпоративную культуру. Убедиться в его способности эффективно взаимодействовать с руководством и командой.
Снижение рисков. При необходимости уволить сотрудника будет проще — с минимальными затратами времени и ресурсов.
Для сотрудника:
Оценка работодателя. Понять, соответствуют ли ожиданиям реальные условия работы.
Упрощенная процедура увольнения. Если что-то не устраивает, уйти гораздо легче — отработать придется всего три дня, а не 14.
Испытательный срок защищает работодателя от некомпетентных сотрудников. Но чтобы не тратить время на неподходящего бухгалтера, следует по максимуму убедиться в профессионализме кандидата еще на этапе приема на работу и использовать проверенные площадки для подбора специалистов.
Как оформить испытательный срок для бухгалтера
Порядок и условия прохождения испытания ТК не урегулированы: их можно зафиксировать в локальном нормативном акте. Если в компании принят такой документ (например, Положение о порядке прохождения испытания), ознакомить с ним нового бухгалтера нужно до того как будет подписан трудовой договор.
При установлении испытательного срока действовать рекомендуется по следующему алгоритму:
Получите согласие работника. Как правило, достаточно устной формы: документальным подтверждением согласия на испытательный срок считается подпись на трудовом договоре.
Закрепите испытательный срок в ТД. Это обязательное условие. Если испытание для нового сотрудника упоминается только в приказе, оно будет недействительным. Также в ТД зафиксируйте продолжительность испытания и укажите, что испытательный срок установлен по соглашению сторон.
Заключите соглашение об испытании. Подписывать соглашение нужно, если бухгалтер начнет работу до оформления ТД. Если бухгалтер приступит к работе без соглашения и ТД, установить испытание в трудовом договоре будет уже невозможно.
Зафиксируйте испытание в приказе о приеме на работу. Также в приказе указывают продолжительность испытания. Если отказались от приказов, его можно не оформлять.
На время испытательного срока на сотрудника распространяются законодательные и другие НПА, а также локальные нормативные акты и положения коллективного договора. Разместить вакансию для поиска бухгалтера можно здесь.
Заработная плата на время испытательного срока
Зарплата на испытательном сроке не может быть меньше той, которую бухгалтер будет получать после прохождения испытания.
На практике работодатели часто предлагают меньшую заработную плату с условием ее повышения, если испытание будет пройдено успешно. Это незаконно.
Как уволить сотрудника, если он не прошел испытательный срок
Для увольнения бухгалтера как непрошедшего испытание необходимо:
Письменно предупредить сотрудника об увольнении — за три дня и в пределах испытательного срока.
Объяснить причины такого решения (можно приложить отчеты, итоги тестирования и другие документы).
Издать приказ об увольнении.
Если испытательный срок закончился, а сотрудник продолжает работу, он считается выдержавшим испытание. В таком случае уволить его получится только по общим основаниям.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Можно ли продлить испытательный срок, если не уверены в сотруднике?
Продлевать испытательный срок нельзя. По результатам испытания нужно или уволить сотрудника, или же принять решение о его успешном прохождении. Исключение — фактическое отсутствие на работе, например, больничный. Такие периоды в испытательный срок не включаются.
Можно ли уволить сотрудника до окончания испытательного срока?
Да. Работодатель вправе уволить работника во время испытательного срока. Об увольнении предупреждают за три дня в письменной форме с указанием причин.
Как оформить положительный результат испытания?
Сотрудник, который прошел испытание, просто продолжает работу после истечения испытательного срока. Обязательное документальное оформление в этом случае не предусмотрено, но при желании можно подготовить внутренний отчет или служебную записку.
Может ли сотрудник оспорить увольнение, если не прошел испытание?
Да, если сотрудник не согласен с увольнением, он имеет право его оспорить. Это можно сделать как в досудебном порядке (например, обратиться в трудовую инспекцию), так и через суд.
