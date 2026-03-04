Ошибка 1. Незнание специфики компании

Работодатели часто задают вопросы с привязкой к деятельности компании. Такой подход позволяет убедиться, что кандидат понимает особенности учета в конкретной отрасли. Но только общих знаний в этом случае недостаточно.

Отсутствие представлений о работе компании, в которую вы пришли на собеседование, расценивается как показатель низкой мотивации. Как правило, в таком случае у работодателя возникает ощущение, что кандидат откликнулся на вакансию случайно. Это снижает вероятность найма.

Как избежать? Работодатели склонны выбирать тех кандидатов, которые проявляют реальный интерес к делу. Перед собеседованием найдите максимум информации о компании: изучите сайт, соцсети, публикации в СМИ.

Обратите внимание на историю компании, достижения, ценности, продукты, посмотрите, кто является основными конкурентами и почитайте отзывы сотрудников. Это позволит не только лучше подготовиться к «профессиональным» вопросам, но и осознанно ответить на стандартный — «Почему вы хотите работать именно у нас?».