5 причин, почему бухгалтеру сложно найти работу в 2026 году

Причина первая. Налоговая реформа

Нововведения в налоговой сфере отразились не только на бизнесе и повседневной жизни людей, но и на профессии бухгалтера. Пока одни специалисты разбирались в изменениях и осваивали новые подходы к работе, другие надеялись, что все разрешится само собой. Некоторые последствия реформы мы видим уже сейчас:

Произошло четкое разделение рынка на тех, кто не успел или не захотел переучиваться и на тех, за кого работодатели готовы побороться.

Цена ошибки бухгалтера многократно выросла.

Возник дефицит доверия к опыту — выигрывают специалисты со «свежими» знаниями.

У большинства работодателей появился запрос на налоговое консультирование.

В 2026 году бизнесу нужны бухгалтеры, которые способны грамотно вести учет (он усложняется из-за реформы), досконально разбираются в НДС и имеют навыки управления финансами. Попытки «продать» работодателю устаревшие знания и навыки — заведомо проигрышная стратегия.

Препятствием к трудоустройству может стать и неправильно составленное резюме. Просто перечислить обязанности на предыдущих местах работы сегодня недостаточно: работодатель должен увидеть, какую пользу вы способны принести его бизнесу и убедиться, что вы способны защитить компанию от рисков налоговой реформы.